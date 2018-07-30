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Ankara Haberleri: Pandomim metroda

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Pandomim metroda

Hürriyet Haber
30.07.2018 - 09:55Son Güncelleme :

Ankara’da metro istasyonlarında kurulan ‘sanat Durağı’ isimli köşelerde amatör sanatçılara izin verilmesinin ardından gerçekleştirilen gösteriler, Ankaralılardan büyük ilgi görüyor.

Hürriyet Haber

Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu ‘sanat durağı’ köşelerini ilk Hürriyet Ankara 21 Haziran’da ‘Gelecek istasyon sanat durağı’ manşetiyle duyurmuştu. Kızılay metro istasyonunda amatör müzisyenler farklı parçaları yolcular ve alt geçidi kullanan vatandaşlar için seslendiriyor. Müzisyenlerin yanı sıra pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 15.00 ile 18.00 saatleri arasında gösteri yapan pandomim sanatçısı Ferhat Kılıç da ilgiyle izleniyor. 10 yıldır tiyatro ve pandomim sanatıyla uğraştığını belirten Kılıç, sanatını özgürce sanatseverlerle buluşturabilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtiyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Pandomim metroda hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 30 Temmuz 2018 tarihinde saat 09 55’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Pandomim metroda haberi güncellenecektir.

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