Pandomim metroda

Büyükşehir Belediyesi’nin uygulamaya koyduğu ‘sanat durağı’ köşelerini ilk Hürriyet Ankara 21 Haziran’da ‘Gelecek istasyon sanat durağı’ manşetiyle duyurmuştu. Kızılay metro istasyonunda amatör müzisyenler farklı parçaları yolcular ve alt geçidi kullanan vatandaşlar için seslendiriyor. Müzisyenlerin yanı sıra pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 15.00 ile 18.00 saatleri arasında gösteri yapan pandomim sanatçısı Ferhat Kılıç da ilgiyle izleniyor. 10 yıldır tiyatro ve pandomim sanatıyla uğraştığını belirten Kılıç, sanatını özgürce sanatseverlerle buluşturabilmesinden dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtiyor.