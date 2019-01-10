Özhaseki’den kentsel dönüşüm sözü

Mahalledeki bir fabrikayı da gezen Özhaseki, Mamak kentsel dönüşüm projesine değinerek 9 bin 200 vatandaşa evlerinin teslim edilmesi gerektiğini vurguladı. “Kamuya güvenerek dışarıda kalan adamın ahı adamı çarpar. Bu ahı almamak lazım” diyen Özhaseki Mamak’taki kentsel dönüşümle ilgili şunları söyledi:

“Aslında güzel bir düşünceyle iş başlamış. Boyundan büyük tutmuşlar. Sonra da altından kalkamamışlar, birçok insanı da mağdur etmişler. Orada bir tıkanmışlık söz konusu. Sağ olsun Mesut (Mesut Akgül) başkanımız ve Murat Bey (Murat Köse) bir ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanı arkadaşımız Murat Kurum’a burayı gezdirmişler. Burada Bakan Bey’den ellerinde bulunan evlerden söz almışlar. Yeni bir inşaata başlama sözü de almışlar. Bendeki raporlara göre 9 bin 200 vatandaşımıza şu anda verilmesi gereken konut var. Elde bin 500-2 binlik konut, 5 bin konutluk kadar da parsel var. Bir an önce belediye taahhütleri yerine getirmesi lazım.

BU AHI ALMAMAK LAZIM

Belediye ne demişse yapması lazım. Nihayetinde kentsel dönüşümle ilgili yasaları birebir oturarak yazan bir kardeşinizim. Bildiğim de bir konu. İnşallah geldiğimde işimiz burada bir taraftan TOKİ ile anlaşıp, bir taraftan belediyenin gücüyle işlere başlayıp, bir kısmını da müteahhitlere arsa karşılığı vererek 9 bin 200 vatandaşımızın işini çözmek olacak. Bir kere o sözün yerine gelmesi lazım. Kamuya güvenerek dışarıda kalan adamın ahı adamı çarpar. Bu ahı almamak lazım. Bir an önce bu borcu ödemek lazım. Allah’tan bir mani gelmezse ben görev süremin sonuna kadar burada borçlu olan bütün konutları bitirir teslim ederim, buradan yüz akıyla giderim. Bundan endişeniz olmasın.”