Otomobilini sattı parasını kaptırdı

Akın, telefondaki dolandırıcıların yönlendirmesiyle otomobilini Çubuk'taki otomobil pazarına götürüp sattı ve 99 bin lirayı Pursaklar Saray İmam Hatip Lisesi önünde bir kişiye teslim etti. Telefondaki kişilerin yönlendirmesiyle banka şubesinden 20 bin lira kredi çeken Akın, şunları söyledi:

“Bunun bir ülke meselesi olduğunu ve operasyonun deşifre olmaması gerektiğini söylemeleri nedeniyle dolandırıcılara inandım. Banka ismi vererek, ‘İstanbul´daki banka merkeziyle görüştük. Seri numarası alınmış para verecekler size. Maksimum düzeyde kredi çekin’ dediler. Bankada durumu anlatınca banka görevlisi ‘Sizi dolandırıyor olabilirler’ dedi. Ben de profesör olduğumu ve kimsenin beni dolandırmayacağını söyledim. Bunun üzerine 20 bin lira kredi çektim. Ancak aracın satışıyla ilgili mesaj eşimin telefonuna gitmiş. Eşimin bilgi vermesi üzerine oğlum geldi ve beni durdurdu. Bu şekilde dolandırıldığımı anladım. Şikâyetçiyim.”

ÇANTAYI TESLİM ETTİM

Polis, bölgede güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek 99 bin lirayı Akın'dan teslim alan Suriyeli Ali Hammud El Casım´ı tespit edip, yakaladı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Casım hakkında, 'dolandırıcılık' suçundan dava açıldı. Ankara 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık, "Adana´dan tanığım Suriyeli bir kişi, beni arayıp verdiği adresten çantayı teslim almamı istedi. Ben de çantayı alıp aynı gün Adana´ya gidip çantayı teslim ettim. Bana bin 100 lira para verdiler. Bunun dışında kimseyi dolandırmadım" dedi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.