ORSİAD Kahramankazan’da bürokrasiye takıldı

OSTİM ve İvedik Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) iş yerlerini büyütmek amacıyla ORSİAD Üyeleri Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi’ni kuran ve 2011 yılında sanayi sitesi inşa etmek için Kahramankazan Belediyesi’nden ihaleyle yaklaşık 500 dönümlük arazi satın alan OSTİM Organize Sanayi Bölgesi Sanayici İşadamı ve Yöneticileri Derneği (ORSİAD) üyesi 106 ortak, bürokrasiye takıldıklarını belirterek sorunlarının çözülmesini istedi. Son olarak parselasyon planlarının Kahramankazan Belediyesi tarafından bekletildiğini savunan ORSİAD Başkanı Levent Çamur ile ORSİAD Üyeleri Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi Başkanı İsmail Erdoğan yaşadıkları sıkıntıyı şöyle anlattı:

BELEDİYELER ARASINDA GİTTİ GELDİ

“2014’te buranın Kahramankazan ve Büyükşehir tarafından imar planları bitirildi. Meclis’ten de geçti. 2014’ten sonra parselasyon planı bir türlü yapılmadı. Önceki dönem Kahramankazan Belediye Başkanı’nın (Lokman Ertürk) görev süresinin bitimine bir yıl kala parselasyon planı yapıldı. 31 Mart yerel seçiminden 10-15 gün önce Büyükşehir’den geçti, Kahramankazan’a geldi bir ay askıda kaldı. Toplamda 7 bin 800 dönüm bir arazi, 5 bin küsur iştirakten 170 tane itiraz oldu. ORSİAD’ın arazileri üzerine hiç itiraz yok. Bu itirazları Kahramankazan Belediyesi değerlendirdi. Daha sonra Büyükşehir’e gönderdi.

PLANIN TAMAMLANMASINI İSTİYORUZ

Büyükşehir itirazları görüşürken Çevre Bakanlığı, Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) ile Kamu Ortaklık Payı’nı (KOP) birleştirdi. Büyükşehir Belediyesi, bizim dosyamızı yeni çıkan kanuna göre değerlendirmek üzere Kahramankazan’a iade etti. Son çıkan kanuna göre dosya düzeltildi, ancak dosyamız bekliyor. Biz mevcut belediye başkanıyla (Serhat Oğuz) görüşmeye gittik, ‘bu dosya içime sinmedi, geçmişte pürüzler var, ben bu dosyayı inceleyeceğim bana bir ay süre verin’ dedi. Parselasyon planının bir an önce tamamlanıp imar tapularımızın tarafımıza verilmesini istiyoruz. Pürüzü aşarsak nisan ayında hemen inşaata başlarız. Burada rant yapmıyoruz, imalat yapacağız. Rant elde etmek isteseydik ‘bize konut arazisi imarı yapın’ derdik. Rantçı değil, sanayiciyiz önümüzün açılmasını istiyoruz.”

50 MİLYON DOLAR EK İHRACATA ULAŞILACAK

Kahramankazan’a geçmeleri halinde istihdam ve ihracatlarını artıracaklarını vurgulayan ORSİAD yöneticileri, “Sanayi sitesinde 106 iş yeri olacak ve her bir iş yerinin kapalı alanı 2 bin metre olacak. 3 bin 613 istihdamımıza artı 3 bin istihdam daha gelecek. Kahramankazan’a geçersek mevcut ihracatımıza ek yılda 50 milyon dolar ihracat kapasitesine ulaşmayı planlıyoruz” bilgisini verdi.

KİMSENİN MAĞDUR OLMAMASI İÇİN HASSASİYET GÖSTERİYORUZ

Konuyu incelediklerini belirten Kahramkazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz ise “Hiç kimsenin mağdur olmaması için gerekli hassasiyeti gösteriyoruz” dedi.



YAVAŞ’LA DA GÖRÜŞTÜLER

Öte yandan yaşadıkları sıkıntıyı Mansur Yavaş’ı ziyaretlerinde de gündeme getiren ORSİAD Başkanı Levent Çamur, kooperatifin bazı bürokratik gecikmelerden dolayı yatırımlarını gerçekleştiremediğini, çözümün Büyükşehir ve Kahramankazan belediyelerinde olduğunu kaydetti. Yavaş da konuyla ilgili üzerlerine düşen ne varsa yapacaklarını, her yeni yatırımın işsizliğin çaresi olduğunu ifade etti.