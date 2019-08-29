Okurların gözünden Ankara Sokakları

HAYATLAR KARARMASIN

Mamak Samsun Yolu Ankara kapısı yönündeki refüjlerde çimenlerin değil yolun sulandığını belirten bir okurumuz, şunları söylemiş: “Yola akan su araçların yere tutunmasını çok düşürdüğü için kaza yapma riskimiz artırıyor. Önde giden araç ıslak zemini görünce birden frene basıyor, bu da telafisi olmayan kazalara sebebiyet veriyor. Yola su akmasını istemiyoruz. Canlar yanıp hayatlar kararmasın.”

KAZAYA DAVETİYE

“Eskişehir Yolu Beysukent Hacettepe çıkışındaki köprünün altında, aylardır yanlış yöne akan sulama suyunun yönünün değiştirilmesi gerektiğini belirten okurumuz Mehmet Gürer, “Dumlupınar Bulvarı’na akan su hem israfa neden oluyor hem de kazalara davetiye çıkartıyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nı göreve davet ediyoruz” diyor.

DEFALARCA BİLDİRDİM SONUÇ ALAMADIM

Konya Yolu Ufuk Hastanesi önündeki üst geçidin altında kaldırımın işgal edildiğini belirten bir Hürriyet Ankara okuru, “Buna artık bir son verilsin. Defalarca 153’ü arayıp bildirdim ama sonuç yok. Hemen yanında müsait yer olmasına rağmen engelli yolunu dahi işgal ediyorlar” demiş. Ulucanlar Göz Hastanesi’nden Ulus’a kadar kaldırımların arabadan geçilmediğini ifade eden bir başka okurumuz da, “Kaldırımlarda yürüyemiyoruz. Yoldan yürümek zorunda kalıyoruz” şikâyetinde bulunmuş.