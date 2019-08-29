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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
29.08.2019 - 15:09Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

HAYATLAR KARARMASIN

Mamak Samsun Yolu Ankara kapısı yönündeki refüjlerde çimenlerin değil yolun sulandığını belirten bir okurumuz, şunları söylemiş: “Yola akan su araçların yere tutunmasını çok düşürdüğü için kaza yapma riskimiz artırıyor. Önde giden araç ıslak zemini görünce birden frene basıyor, bu da telafisi olmayan kazalara sebebiyet veriyor. Yola su akmasını istemiyoruz. Canlar yanıp hayatlar kararmasın.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KAZAYA DAVETİYE

“Eskişehir Yolu Beysukent Hacettepe çıkışındaki köprünün altında, aylardır yanlış yöne akan sulama suyunun yönünün değiştirilmesi gerektiğini belirten okurumuz Mehmet Gürer, “Dumlupınar Bulvarı’na akan su hem israfa neden oluyor hem de kazalara davetiye çıkartıyor. Bu konuda Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Daire Başkanlığı’nı göreve davet ediyoruz” diyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

DEFALARCA BİLDİRDİM SONUÇ ALAMADIM

Konya Yolu Ufuk Hastanesi önündeki üst geçidin altında kaldırımın işgal edildiğini belirten bir Hürriyet Ankara okuru, “Buna artık bir son verilsin. Defalarca 153’ü arayıp bildirdim ama sonuç yok. Hemen yanında müsait yer olmasına rağmen engelli yolunu dahi işgal ediyorlar” demiş. Ulucanlar Göz Hastanesi’nden Ulus’a kadar kaldırımların arabadan geçilmediğini ifade eden bir başka okurumuz da, “Kaldırımlarda yürüyemiyoruz. Yoldan yürümek zorunda kalıyoruz” şikâyetinde bulunmuş.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 29 Ağustos 2019 tarihinde saat 15 09’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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