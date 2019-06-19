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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
19.06.2019 - 09:08Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

ÇÖPLÜK ORMANI

Okurumuz Zafer Tekin, Ankara’nın akciğerleri sayılan Beynam Ormanları’ndaki çevre kirliliğini fotoğrafladı. Piknikçilerin oluşturduğu kirliliğin yansıdığı fotoğrafları WhatsApp Şehir Hattı’na gönderen Tekin, iletisinde “Üniversite öğrencileri 1 ay önce burayı temizlemişlerdi ama yine eski haline geri dönmüş. Burayı 49 yıllığına kiralayan muhterem bir yıldır ortalıkta yokmuş. Çaresiz ormana çare olmanızı dilerim” notunu düştü.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

METRUK BİNALAR TEMİZLENMELİ

“MSB Lojmanları karşısı 638’nci Cadde’nin sonundaki Yukarı Dikmen Mahallesi’ndeki gecekondularda Suriyeliler metruk evlerde yaşıyor. Topladıkları atıkları da bu evlerde ve bahçelerinde depoluyorlar. Metruk binalar yıkılarak temizlenmeli. Yetkililerin bir an önce bu çevre kirliliğine bir çözüm bulmasını istiyoruz.” Sevinç Aka

Okurların gözünden Ankara Sokakları

TESİS İLGİ BEKLİYOR

“Anıttepe Spor Tesisi içerisindeki kondisyon salonundaki aletler uzun zamandır bakımsız ve bozuk. Bu güzel tesisimize gerekli ilgi ve alaka gösterilmiyor.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları


YOL YILLARDIR AÇILMIYOR

“İşçi Blokları Mahallesi 1538. Cadde ile 1516. Cadde bağlantısındaki iki ana caddeyi birbirine bağlayan yol yıllardır açılmıyor. Başka bir yol olmadığından insanlar çamurlu ve ışıksız yoldan yürümek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla güvensiz patika yollardan caddeye bağlanmaya çalışıyor. Konuyla ilgili yetkili kurumların bir an önce çalışma yapmasını istiyoruz.”

Ahmet Işık

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KARŞIYAKA’DA MAZGAL YOK MU?

“Karşıyaka Mezarlığı’nda 15 dakika dolu yağdı ve yağış biraz daha devam etse mezarlarımız sular içinde yüzecekti. Karşıdan karşıya geçerken ayakkabılarımıza su doldu. 3. Kapı Girişi de su dolmuştu, dışarı çıkamadık. Hiç mazgal yok mu? Bu su tepeden aşağıya birike birike böyle mi akmalı? Dualarımızı bile okuyamadan, perişan döndük eve.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

YABANİ OTLAR ÇEVREYİ SARDI

“Yenimahalle Macunköy Egepark çıkışı ve çevresi, boyu 1 metreyi geçen yabani otlarla kaplandı. Sıcaklarda yangın çıkma ve yakınındaki binalara sıçrama ihtimali var. Ayrıca, atık maddeler atılarak çöp deposu olarak kullanılmaktadır. İlgili belediyenin buraları temizlemesini istiyoruz.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Haziran 2019 tarihinde saat 09 08’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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