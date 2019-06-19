Okurların gözünden Ankara Sokakları

ÇÖPLÜK ORMANI

Okurumuz Zafer Tekin, Ankara’nın akciğerleri sayılan Beynam Ormanları’ndaki çevre kirliliğini fotoğrafladı. Piknikçilerin oluşturduğu kirliliğin yansıdığı fotoğrafları WhatsApp Şehir Hattı’na gönderen Tekin, iletisinde “Üniversite öğrencileri 1 ay önce burayı temizlemişlerdi ama yine eski haline geri dönmüş. Burayı 49 yıllığına kiralayan muhterem bir yıldır ortalıkta yokmuş. Çaresiz ormana çare olmanızı dilerim” notunu düştü.

METRUK BİNALAR TEMİZLENMELİ

“MSB Lojmanları karşısı 638’nci Cadde’nin sonundaki Yukarı Dikmen Mahallesi’ndeki gecekondularda Suriyeliler metruk evlerde yaşıyor. Topladıkları atıkları da bu evlerde ve bahçelerinde depoluyorlar. Metruk binalar yıkılarak temizlenmeli. Yetkililerin bir an önce bu çevre kirliliğine bir çözüm bulmasını istiyoruz.” Sevinç Aka

TESİS İLGİ BEKLİYOR



“Anıttepe Spor Tesisi içerisindeki kondisyon salonundaki aletler uzun zamandır bakımsız ve bozuk. Bu güzel tesisimize gerekli ilgi ve alaka gösterilmiyor.”



YOL YILLARDIR AÇILMIYOR



“İşçi Blokları Mahallesi 1538. Cadde ile 1516. Cadde bağlantısındaki iki ana caddeyi birbirine bağlayan yol yıllardır açılmıyor. Başka bir yol olmadığından insanlar çamurlu ve ışıksız yoldan yürümek zorunda kalıyorlar. Dolayısıyla güvensiz patika yollardan caddeye bağlanmaya çalışıyor. Konuyla ilgili yetkili kurumların bir an önce çalışma yapmasını istiyoruz.”

Ahmet Işık

KARŞIYAKA’DA MAZGAL YOK MU?

“Karşıyaka Mezarlığı’nda 15 dakika dolu yağdı ve yağış biraz daha devam etse mezarlarımız sular içinde yüzecekti. Karşıdan karşıya geçerken ayakkabılarımıza su doldu. 3. Kapı Girişi de su dolmuştu, dışarı çıkamadık. Hiç mazgal yok mu? Bu su tepeden aşağıya birike birike böyle mi akmalı? Dualarımızı bile okuyamadan, perişan döndük eve.”

YABANİ OTLAR ÇEVREYİ SARDI

“Yenimahalle Macunköy Egepark çıkışı ve çevresi, boyu 1 metreyi geçen yabani otlarla kaplandı. Sıcaklarda yangın çıkma ve yakınındaki binalara sıçrama ihtimali var. Ayrıca, atık maddeler atılarak çöp deposu olarak kullanılmaktadır. İlgili belediyenin buraları temizlemesini istiyoruz.”