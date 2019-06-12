Okurların gözünden Ankara Sokakları

DİKMEN VADİSİ İLGİ BEKLİYOR

“Her sabah pek çok insanın yürüyüş ve spor yaptığı Dikmen Vadisi, çöpten ve bakımsızlıktan geçilmiyor. Tuvaletler çok pis ve musluklar çalışmıyor. Acilen sıva-boya-badana işleri tamamlanıp güzel bir görünüme kavuşturulması gerekiyor. Kirlenmiş havuzlarda fıskiyeler çalışmıyor. Yürüyüş yolları elden geçirilmeli beton kaplamalar, karolar ve mermerler yenilenmelidir. Böylece Başkent’e yakışır bir yeşil alan ve spor yapılabilecek sahaya kavuşturulmalıdır.”

RÖGAR TEHLİKESİ

“Çukurambar Mahallesi 1467 Cadde’de rögar kapaklarının etrafı kazılmıştı, uzun zamandır onarımı yapılmadı. Derinliği fazla olduğundan aracımızla geçerken zorlanıyoruz. Mahallemizde bu şekilde onarılmayı bekleyen kazılmış yerler var. İlgililerin yardımını bekliyoruz. Ufuk ÖZGÜNAY







ATIL BİNA KORKU SALIYOR

“Keklikpınarı Mahallesi’nin hemen üstü Yıldız 87 bloklarının hemen arkasında atıl bina çevreye korku salıyor. Bölgenin bakımsızlığı da cabası. Burayla ilgili yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz.”

BABAMIN MEZARINA ULAŞAMADIM

“Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki 184 ada parselde bulunan babamın mezarına, dev gibi otlardan ulaşamadım. Sadece yol kenarlarını temizlemişler. İlgili kurumların mezarlık içine gereken hassasiyeti göstermesini istiyorum.” Sebahat Alemdar