Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Okurların gözünden Ankara Sokakları

Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
12.06.2019 - 09:04Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor. Kentle ilgili sorunlara duyarlılık gösteren okurlarımız, fotoğraflayarak gönderdikleri sorunların çözülmesini istiyor.

Hürriyet Haber

DİKMEN VADİSİ İLGİ BEKLİYOR

“Her sabah pek çok insanın yürüyüş ve spor yaptığı Dikmen Vadisi, çöpten ve bakımsızlıktan geçilmiyor. Tuvaletler çok pis ve musluklar çalışmıyor. Acilen sıva-boya-badana işleri tamamlanıp güzel bir görünüme kavuşturulması gerekiyor. Kirlenmiş havuzlarda fıskiyeler çalışmıyor. Yürüyüş yolları elden geçirilmeli beton kaplamalar, karolar ve mermerler yenilenmelidir. Böylece Başkent’e yakışır bir yeşil alan ve spor yapılabilecek sahaya kavuşturulmalıdır.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

RÖGAR TEHLİKESİ

“Çukurambar Mahallesi 1467 Cadde’de rögar kapaklarının etrafı kazılmıştı, uzun zamandır onarımı yapılmadı. Derinliği fazla olduğundan aracımızla geçerken zorlanıyoruz. Mahallemizde bu şekilde onarılmayı bekleyen kazılmış yerler var. İlgililerin yardımını bekliyoruz. Ufuk ÖZGÜNAY

Okurların gözünden Ankara Sokakları

ATIL BİNA KORKU SALIYOR

“Keklikpınarı Mahallesi’nin hemen üstü Yıldız 87 bloklarının hemen arkasında atıl bina çevreye korku salıyor. Bölgenin bakımsızlığı da cabası. Burayla ilgili yetkililerin harekete geçmesini istiyoruz.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

BABAMIN MEZARINA  ULAŞAMADIM

“Cebeci Asri Mezarlığı’ndaki 184 ada parselde bulunan babamın mezarına, dev gibi otlardan ulaşamadım. Sadece yol kenarlarını temizlemişler. İlgili kurumların mezarlık içine gereken hassasiyeti göstermesini istiyorum.” Sebahat Alemdar

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Haziran 2019 tarihinde saat 09 04’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Flamenko Gecesi

Flamenko Gecesi

35. yıl törenle kutlanacak

35. yıl törenle kutlanacak

Türk öğrenciler Hindistan’ı resmetti

Türk öğrenciler Hindistan’ı resmetti

Yaz-kış Ankara

Yaz-kış Ankara

Umudu kestik ölümü bekledik

Umudu kestik ölümü bekledik

Ankaragücü’nün acı günü

Ankaragücü’nün acı günü

Bir anda yanmaya başladı

Bir anda yanmaya başladı

2 ayda 11 ton asfalt serildi

2 ayda 11 ton asfalt serildi

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara4 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

12 Haziran 2019, Çarşamba
  • İmsak
    03:17
  • Güneş
    05:12
  • Öğle
    12:53
  • İkindi
    16:51
  • Akşam
    20:24
  • Yatsı
    22:10
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.