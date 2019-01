Okurların gözünden Ankara Sokakları

GÜVENPARK ANITI’NDA ODUN KIRDI

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla beraber omuz omuza vererek kentin dört bir yanındaki sorunları gündeme taşımaya devam ediyor.

Bu kez Yalçın Olgun isimli okurumuzun hattımıza ulaştırdığı bir görüntü, ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Başkent’in kalbi Kızılay’da, şehrin en önemli simgelerinden Güvenpark’taki Güven Anıtı, vandalların hedefi oluyor. Bölgede çay satan bir şahıs, semaverini yakmak için getirdiği odunları Güven Anıtı’nın üstünde kırıyor.

MOBESE’NİN ALTINDA

Şok eden görüntülerde şahıs, yanında getirdiği baltasını, anıtın üstüne yerleştirdiği odunları kırmak için peş peşe indiriyor. Olayın yaşandığı noktada Ankara Emniyeti’ne bağlı MOBESE kameralarının olması da dikkat çekiyor. Okurumuz Olgun, ‘muhteşem’ olarak nitelendirdiği Güven Anıtı’na yapılan duyarsızlığa yaptırım gerektiğini belirterek, “Geçtiğimiz hafta Kızılay’da alışveriş yaptım. Güvenpark’tan geçerken bunları gördüm ve kaydettim. Zaten hep bir ateş yakma ve semaver oluyordu. Tarihi eser üstüne konulmuş, semarverde ateş yakıldığı için taşlar hep is olmuş” diyor.

AKAY’DA AYDINLATMA DİREKLERİ S.O.S. VERİYOR

* Bu kaza Akay Tüneli’nin Küçükesat çıkışında Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak köşesindeki çürüyen aydınlatma direğinin arabanın üzerine devrilmesi yüzünden meydana geldi. Tünel çıkışında sağlı sollu 10 aydınlatma direği daha var. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdum, Başkent EDAŞ’a yönlendirdiler. Her iki kurumu da aradım ancak can ve mal kaybının önlenmesi için mevcut çürük aydınlatma direklerinin bir an önce kontrolü gerekiyor.

MİMAR SOKAK’TA GECEKONDU ŞİKAYETİ

* Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Mimar Sokak üzerinde bulunan 5 gecekondu, inanılmaz bir görüntü ve çevre kirliliği yaratıyor. Bazıları terk edilen ve bahçesinde eski klozet, koltuk, küvet v.b. eşyalar bulunan gecekonduların bir tanesi bahçesinde beslediği sayısız tavuk, horoz ve bal kovanlarından yayılan arılarla da ciddi şikayet konusu olmuştu. Bu gecekonduların önüne yapılan ve tamamlanmak üzere olan büyük apartman sonrası bunların yol ile olan bağlantısı da kesildi, artık binaların arasına sıkışıp kaldılar. Yıkılıp yerine ev yapılması bile imkansız. Yıllardır sürüp giden bu görüntü ve çevre kirliliği kaynağı gecekondular, park olarak değerlendirilebilir.

KALDIRIM NEREDE BULABİLİR MİSİNİZ?

* Burası Ümitköy Galeria Kavşağı’nın üstündeki 1943. Sokak. Bu fotoğrafta kaldırımı bulabilir misiniz? Yayalar yolda, araçlar kaldırımda. Tüm dükkanlar kaldırımı işgal etmiş, Ankara Emniyeti’ni göreve davet ediyoruz.