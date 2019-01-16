Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Okurların gözünden Ankara Sokakları

Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
16.01.2019 - 10:17Son Güncelleme :

Hürriyet Ankara, Whatsapp Şehir Hattı'na gelen okur şikayetlerini yayınlamaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

GÜVENPARK ANITI’NDA ODUN KIRDI

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla beraber omuz omuza vererek kentin dört bir yanındaki sorunları gündeme taşımaya devam ediyor.

Bu kez Yalçın Olgun isimli okurumuzun hattımıza ulaştırdığı bir görüntü, ‘bu kadarına da pes’ dedirtti. Başkent’in kalbi Kızılay’da, şehrin en önemli simgelerinden Güvenpark’taki Güven Anıtı, vandalların hedefi oluyor. Bölgede çay satan bir şahıs, semaverini yakmak için getirdiği odunları Güven Anıtı’nın üstünde kırıyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

MOBESE’NİN ALTINDA

Şok eden görüntülerde şahıs, yanında getirdiği baltasını, anıtın üstüne yerleştirdiği odunları kırmak için peş peşe indiriyor. Olayın yaşandığı noktada Ankara Emniyeti’ne bağlı MOBESE kameralarının olması da dikkat çekiyor. Okurumuz Olgun, ‘muhteşem’ olarak nitelendirdiği Güven Anıtı’na yapılan duyarsızlığa yaptırım gerektiğini belirterek, “Geçtiğimiz hafta Kızılay’da alışveriş yaptım. Güvenpark’tan geçerken bunları gördüm ve kaydettim. Zaten hep bir ateş yakma ve semaver oluyordu. Tarihi eser üstüne konulmuş, semarverde ateş yakıldığı için taşlar hep is olmuş” diyor.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

AKAY’DA AYDINLATMA DİREKLERİ S.O.S. VERİYOR

* Bu kaza Akay Tüneli’nin Küçükesat çıkışında Hacıyolu Sokak ile Binektaşı Sokak köşesindeki çürüyen aydınlatma direğinin arabanın üzerine devrilmesi yüzünden meydana geldi. Tünel çıkışında sağlı sollu 10 aydınlatma direği daha var. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne başvurdum, Başkent EDAŞ’a yönlendirdiler. Her iki kurumu da aradım ancak can ve mal kaybının önlenmesi için mevcut çürük aydınlatma direklerinin bir an önce kontrolü gerekiyor.

Sadullah ÜÇTAŞLI

Okurların gözünden Ankara Sokakları

MİMAR SOKAK’TA GECEKONDU ŞİKAYETİ

* Sokullu Mehmet Paşa Mahallesi Mimar Sokak üzerinde bulunan 5 gecekondu, inanılmaz bir görüntü ve çevre kirliliği yaratıyor. Bazıları terk edilen ve bahçesinde eski klozet, koltuk, küvet v.b. eşyalar bulunan gecekonduların bir tanesi bahçesinde beslediği sayısız tavuk, horoz ve bal kovanlarından yayılan arılarla da ciddi şikayet konusu olmuştu. Bu gecekonduların önüne yapılan ve tamamlanmak üzere olan büyük apartman sonrası bunların yol ile olan bağlantısı da kesildi, artık binaların arasına sıkışıp kaldılar. Yıkılıp yerine ev yapılması bile imkansız. Yıllardır sürüp giden bu görüntü ve çevre kirliliği kaynağı gecekondular, park olarak değerlendirilebilir.

Özlem DEMİR

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KALDIRIM NEREDE BULABİLİR MİSİNİZ?

* Burası Ümitköy Galeria Kavşağı’nın üstündeki 1943. Sokak. Bu fotoğrafta kaldırımı bulabilir misiniz? Yayalar yolda, araçlar kaldırımda. Tüm dükkanlar kaldırımı işgal etmiş, Ankara Emniyeti’ni göreve davet ediyoruz.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Ocak 2019 tarihinde saat 10 17’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Çalana da alana da hırsızlık operasyonu

Çalana da alana da hırsızlık operasyonu

Musluklar yüzde 30 indirimli akacak

Musluklar yüzde 30 indirimli akacak

Özdebir: Ticari uyuşmazlıkları çözmeye hazırız

Özdebir: Ticari uyuşmazlıkları çözmeye hazırız

Demirel ikametgâh aldıran seçmenleri uyardı

Demirel ikametgâh aldıran seçmenleri uyardı

‘Oto galerisi’ adı altında tefecilik yapmışlar

‘Oto galerisi’ adı altında tefecilik yapmışlar

Çöpten çıkan kütüphane 25 bin kitaba ulaştı

Çöpten çıkan kütüphane 25 bin kitaba ulaştı

Yaşadığımı sporla hissetmeye başladım

Yaşadığımı sporla hissetmeye başladım

Görme engelli öğrencilere taşınabilir kütüphane

Görme engelli öğrencilere taşınabilir kütüphane

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara3 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.