Okurların gözünden Ankara Sokakları

TARİHİ BÖLGEDE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

OLUK HIRSIZLARI KALEYE DADANDI

Hattımıza ulaşan bir okurumuz, kentin en önemli simgelerinden biri olan Ankara Kalesi’nin son bir aydır oluk ve çatı hırsızlarıyla boğuştuğunu söylüyor. Mahalle sakinlerinin ve esnafın çok tedirgin olduğunu belirten okurumuz, karakolun bekçi görevlendirmesine rağmen hırsızların güpegündüz çatılardaki krom olukları çaldıklarını belirterek şunları aktarıyor:

“Yaz-kış her dönem güzel olan Ankara Kalesi’nin zaten az sayıdaki misafirleri bu durumu görünce tamamen gelmez oluyor. Başkent turizminin iki bin yıllık tarihi bölgesinin son durumu içler acısı. Sahipsizlik, görüntü kirliliği, güvenlik zafiyeti. Ne söylesek az, insan bir misafirini gezdirirken utanıyor; burası başkent Ankara.”

AĞAÇ BUDAMADA KAR DESTEĞİ

* Kar yağışı ağaç budama konusunda belediyelere destek oldu. Balgat’ta Ziyabey Caddesi 63 numara önündeki yaşlı ağaç bütün müracaatlarımıza rağmen yıllardır bir türlü budanmıyordu. Yağan karın ağırlığını taşıyamayıp kırılarak ana caddeye düştü. Allah’tan ölen ya da yaralanan yok. Ankara’da bütün yollar bu tür kırılıp kopmuş ağaçlarla dolu.

KAPLAMALAR BİR BİR DÜŞÜYOR

* Maltepe Köprüsü’nün Strazburg Caddesi’ne inen kısmındaki köprünün dışındaki demir levha ve kaplamaların bir kısmı düşmüş, bir kısmı da düşmek üzere. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa’ya bildirdim fakat bugüne kadar önlem alınmadı. İnsanların veya arabaların üzerine düşmesi bekleniyor herhalde.

KUM GİBİ KASİS

* Daha 1-2 ay önce Batıkent 1901. Cadde’de Refika Aksoy İlkokulu’nun önüne yapılmış bir hız kesme kasisi bu hale geldi. Kum gibi dağılıyor. İlk kar yağışında ne hale geleceği şimdiden belli.

BİLKENT’TE HERKES TERSTE

* Bilkent Köprülü Kavşağı’nda Beytepe yönünden gelişe yol yok. Araçlar mecburen ters yöne giriyor. Kavşaktan Beytepe yönüne de gidiş yok. Her an kaza olabilir.