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Ankara Haberleri: Okurların gözünden Ankara Sokakları

ANKARA HABERLERİ

Okurların gözünden Ankara Sokakları

Hürriyet Haber
27.12.2018 - 17:12Son Güncelleme :

Whatsapp Şehir Hattı, Hürriyet Ankara okurlarıyla birlikte omuz omuza vererek kentin sorunlarına ışık tutmaya devam ediyor.

Hürriyet Haber

TARİHİ BÖLGEDE ŞAŞIRTAN GÖRÜNTÜLER

OLUK HIRSIZLARI KALEYE DADANDI

Hattımıza ulaşan bir okurumuz, kentin en önemli simgelerinden biri olan Ankara Kalesi’nin son bir aydır oluk ve çatı hırsızlarıyla boğuştuğunu söylüyor. Mahalle sakinlerinin ve esnafın çok tedirgin olduğunu belirten okurumuz, karakolun bekçi görevlendirmesine rağmen hırsızların güpegündüz çatılardaki krom olukları çaldıklarını belirterek şunları aktarıyor:

“Yaz-kış her dönem güzel olan Ankara Kalesi’nin zaten az sayıdaki misafirleri bu durumu görünce tamamen gelmez oluyor. Başkent turizminin iki bin yıllık tarihi bölgesinin son durumu içler acısı. Sahipsizlik, görüntü kirliliği, güvenlik zafiyeti. Ne söylesek az, insan bir misafirini gezdirirken utanıyor; burası başkent Ankara.”

Okurların gözünden Ankara Sokakları

AĞAÇ BUDAMADA KAR DESTEĞİ

* Kar yağışı ağaç budama konusunda belediyelere destek oldu. Balgat’ta Ziyabey Caddesi 63 numara önündeki yaşlı ağaç bütün müracaatlarımıza rağmen yıllardır bir türlü budanmıyordu. Yağan karın ağırlığını taşıyamayıp kırılarak ana caddeye düştü. Allah’tan ölen ya da yaralanan yok. Ankara’da bütün yollar bu tür kırılıp kopmuş ağaçlarla dolu.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KAPLAMALAR BİR BİR DÜŞÜYOR

* Maltepe Köprüsü’nün Strazburg Caddesi’ne inen kısmındaki köprünün dışındaki demir levha ve kaplamaların bir kısmı düşmüş, bir kısmı da düşmek üzere. Ankara Büyükşehir Belediyesi Mavi Masa’ya bildirdim fakat bugüne kadar önlem alınmadı. İnsanların veya arabaların üzerine düşmesi bekleniyor herhalde.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

KUM GİBİ KASİS

* Daha 1-2 ay önce Batıkent 1901. Cadde’de Refika Aksoy İlkokulu’nun önüne yapılmış bir hız kesme kasisi bu hale geldi. Kum gibi dağılıyor. İlk kar yağışında ne hale geleceği şimdiden belli.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

BİLKENT’TE HERKES TERSTE

* Bilkent Köprülü Kavşağı’nda Beytepe yönünden gelişe yol yok. Araçlar mecburen ters yöne giriyor. Kavşaktan Beytepe yönüne de gidiş yok. Her an kaza olabilir.

Okurların gözünden Ankara Sokakları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okurların gözünden Ankara Sokakları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 27 Aralık 2018 tarihinde saat 17 12’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okurların gözünden Ankara Sokakları haberi güncellenecektir.

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