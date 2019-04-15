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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okulda düğün! hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Nisan 2019 tarihinde saat 09 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okulda düğün! haberi güncellenecektir.