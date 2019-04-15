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Ankara Haberleri: Okulda düğün!

ANKARA HABERLERİ

Okulda düğün!

Hürriyet Haber
15.04.2019 - 09:07Son Güncelleme :

Beypazarı’nda, Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin konferans solunu, ‘düğün salonu’ gibi kullanılıyor.

Hürriyet Haber

TİCARET DÜĞÜN SALONU

“Ticaret Düğün Salonu” adı verilen konferans salonu için Facebook hesabı açılması dikkat çekerken, iletişim numarasında da okulun sabit telefon numarası yer alıyor.

OKUL SINIFI GELİN ODASI

Okul içinde yapılan düğünlerde lise öğrencisi kızların 30-40 TL’ye çalıştırıldıklarını öne süren okur Şefik Birkiye, “Okul sınıfı, gelin odası haline getiriliyor” diyor.

Okul kapısında gelin arabası, sınıfta gelin, konferans salonunda düğünOkul kapısında gelin arabası, sınıfta gelin, konferans salonunda düğün



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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okulda düğün! hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Nisan 2019 tarihinde saat 09 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okulda düğün! haberi güncellenecektir.

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