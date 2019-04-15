TİCARET DÜĞÜN SALONU
“Ticaret Düğün Salonu” adı verilen konferans salonu için Facebook hesabı açılması dikkat çekerken, iletişim numarasında da okulun sabit telefon numarası yer alıyor.
OKUL SINIFI GELİN ODASI
Okul içinde yapılan düğünlerde lise öğrencisi kızların 30-40 TL’ye çalıştırıldıklarını öne süren okur Şefik Birkiye, “Okul sınıfı, gelin odası haline getiriliyor” diyor.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Okulda düğün! hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Nisan 2019 tarihinde saat 09 07’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Okulda düğün! haberi güncellenecektir.