Okul kapısında gelin arabası, sınıfta gelin, konferans salonunda düğün

Okurumuz Şefik Birkiye’den gelen iletinin başlığı şuydu: “Okulda gelin var!”
Ve şöyle devam ediyordu:
“Beypazarı’nda, Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin konferans solunu, ‘düğün salonu’ olarak kullanılıyor.”
*
Akla gelen ilk soru:
“Okul içinde düğün mü olur?’
Hele hele, ‘Ticaret Düğün Salonu’ adı verilen konferans salonu için bir de Facebook hesabı açılması ve iletişim için okulun sabit telefon numarasının yazılması, enteresan.
Tabii, okurumuzun, “Bu düğünlerde lise öğrencisi kızlarımız 30-40 TL’ye çalıştırılıyor. Okul sınıfı, gelin odası haline getiriliyor” iddiaları ile gönderdiği fotoğraflar da cabası.
*
Okurumuzun iletisi üzerine, Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin internet sitesinde gezindim.
‘Alan ve Dallarımız’ başlığı altında ‘otelcilik ve turizm’ bölümü var.
Fakat.
Okula ait ‘Döner Sermaye İşletmesi’ ya da ‘Ticaret Düğün Salonu’ adı verilerek, konferans salonunda düğün yapılması konusunda bir bilgiye rastlamadım.
*
Hadi, Okul Aile Birliği bu salonu yönetmelik gereği ‘eğitim-öretimi aksatmayacak şekilde’ kullanıyor varsayalım.
Peki.
Yönetmelik, okul içinde/konferans salonunda düğün yapılmasına izin veriyor mu?
Onu da araştırdım.
Yönetmelik, “...sosyal, kültürel, sportif, kurs, proje, sınav,
toplantı, kampanya ve benzeri gelir getirici etkinlikler...” diyor.
Düğün, demiyor.
*
Okurumuz Şefik Birkiye’nin aktardığına göre, önümüzdeki hafta sonları da okulda düğünler yapılmaya devam edecekmiş.
Ama öncesinde, kafalardaki tüm soru işaretlerinin kalkması gerekir.
SORU 1: Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, neye dayanarak okul içinde düğün yapabiliyor?
SORU 2: Okurumuz Şefik Birkiye’nin iddia ettiği gibi öğrenciler çalıştırılıyorsa, bunun gerekçesi nedir?
Umarım.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ya da okul yönetiminden bir açıklama gelir de...
Kafalardaki soru işaretleri kalkmış olur.
Eğer varsa bir yanlış, gereği yapılır.
ANKARALILAR BEKLİYOR OKURLAR SORUYOR
Ankara’da herkesi ilgilendiren, can alıcı iki konu var:
1) Asfalt katılım bedeli.
2) 300 dolarlık doğalgaz sayaçları.
*
Ankara’nın çiçeği burnunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde bu iki konu için de vaatte bulunmuştu.
DOĞALGAZ SAYAÇLARI İÇİN DEMİŞTİ Kİ: “Özelleştirme yapılırken sayaçların parası belediyede kaldıysa eğer, o paralar geri iade edilecek.”
ASFALT KATILIM BEDELİ İÇİN DEMİŞTİ Kİ: “Seçimden hemen sonra Meclis kararı ile hacizlerin hepsini kaldırtıp, tahsil etmekten vazgeçeceğim.”
*
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, cumartesi ve dün yeni dönemin ilk oturumlarını yaptı.
Bugün itibarıyla, üç gün daha devam edecek.
Bu arada Ankaralılar bekliyor, Hürriyet Ankara okurları soruyor:
“Ne olacak bizim asfalt katılım bedeli? Ne olacak bizim 300 dolarlık doğalgaz sayaçları?”
RAYLI ULAŞIM ELMADAĞ’A KADAR UZATILMALI
Okurumuz D. Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim öncesinde, ‘Elmadağ’a her türlü desteği vereceği’ yönünde söz verdiğini belirtmiş ve şöyle demiş: “Raylı ulaşım, Elmadağ’a kadar uzatılmalı. Başkanımızın desteğini bekliyoruz.”
TAŞPINAR’IN DERTLERİ
Okurumuz Nejat Moral, İncek Taşpınar Mahallesi’nde, 14 adet çok katlı sitede yaklaşık bin ailenin oturduğuna dikkat çekerek, şikâyetlerini sıralamış:
* İncek Bulvarı ile bizim bölgemiz arasında kalan yol çok dar ve trafik kazalarına açık.
* EGO otobüslerinin sefer sayısı çok yetersiz ve otobüs duraklarımız kapalı (korunaklı) değil.
* Yol aydınlatmalarının bulunmaması, trafik kazası riskini daha da artırmakta.
OKURDAN NOT: Seçimler geride kaldığına göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bu önemli sorunlarımızı, yaz döneminde çözmesini istiyoruz.
KISA... KISA...
* Eskişehir Yolu’nda, Armada AVM önündeki üst geçidin yürüyen merdivenlerini yakın zamanda revize ettiler ama yine çalışmıyor. Bu kente artık sihirli bir elin değmesi lazım.”
Can Hayat ÖZYURT
* Etimesgut’ta yaşayanlar olarak, yeni özel halk otobüslerinin sefer sayısının azlığından şikâyetçiyiz. Günün her saatinde aşırı dolu oluyor ve her seferde tartışma çıkıyor.”
Sinan BALCI
* “Eryaman’da oturuyor, iş için her gün Eskişehir Yolu’na gidiyorum. Bir sabah, 521-5 numaralı özel halk otobüsünün kaldırıldığını öğrendik. Şimdi sabah-akşam iki kez araç değiştiriyoruz.”
Çiğdem K.
Okul kapısında gelin arabası, sınıfta gelin, konferans salonunda düğün
Okurumuz Şefik Birkiye’den gelen iletinin başlığı şuydu: “Okulda gelin var!”
Ve şöyle devam ediyordu:
“Beypazarı’nda, Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin konferans solunu, ‘düğün salonu’ olarak kullanılıyor.”
*
Akla gelen ilk soru:
“Okul içinde düğün mü olur?’
Hele hele, ‘Ticaret Düğün Salonu’ adı verilen konferans salonu için bir de Facebook hesabı açılması ve iletişim için okulun sabit telefon numarasının yazılması, enteresan.
Tabii, okurumuzun, “Bu düğünlerde lise öğrencisi kızlarımız 30-40 TL’ye çalıştırılıyor. Okul sınıfı, gelin odası haline getiriliyor” iddiaları ile gönderdiği fotoğraflar da cabası.
*
Okurumuzun iletisi üzerine, Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi’nin internet sitesinde gezindim.
‘Alan ve Dallarımız’ başlığı altında ‘otelcilik ve turizm’ bölümü var.
Fakat.
Okula ait ‘Döner Sermaye İşletmesi’ ya da ‘Ticaret Düğün Salonu’ adı verilerek, konferans salonunda düğün yapılması konusunda bir bilgiye rastlamadım.
*
Hadi, Okul Aile Birliği bu salonu yönetmelik gereği ‘eğitim-öretimi aksatmayacak şekilde’ kullanıyor varsayalım.
Peki.
Yönetmelik, okul içinde/konferans salonunda düğün yapılmasına izin veriyor mu?
Onu da araştırdım.
Yönetmelik, “...sosyal, kültürel, sportif, kurs, proje, sınav,
toplantı, kampanya ve benzeri gelir getirici etkinlikler...” diyor.
Düğün, demiyor.
*
Okurumuz Şefik Birkiye’nin aktardığına göre, önümüzdeki hafta sonları da okulda düğünler yapılmaya devam edecekmiş.
Ama öncesinde, kafalardaki tüm soru işaretlerinin kalkması gerekir.
SORU 1: Evliya Çelebi Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi, neye dayanarak okul içinde düğün yapabiliyor?
SORU 2: Okurumuz Şefik Birkiye’nin iddia ettiği gibi öğrenciler çalıştırılıyorsa, bunun gerekçesi nedir?
Umarım.
Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Beypazarı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ya da okul yönetiminden bir açıklama gelir de...
Kafalardaki soru işaretleri kalkmış olur.
Eğer varsa bir yanlış, gereği yapılır.
ANKARALILAR BEKLİYOR OKURLAR SORUYOR
Ankara’da herkesi ilgilendiren, can alıcı iki konu var:
1) Asfalt katılım bedeli.
2) 300 dolarlık doğalgaz sayaçları.
*
Ankara’nın çiçeği burnunda Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, seçim döneminde bu iki konu için de vaatte bulunmuştu.
DOĞALGAZ SAYAÇLARI İÇİN DEMİŞTİ Kİ: “Özelleştirme yapılırken sayaçların parası belediyede kaldıysa eğer, o paralar geri iade edilecek.”
ASFALT KATILIM BEDELİ İÇİN DEMİŞTİ Kİ: “Seçimden hemen sonra Meclis kararı ile hacizlerin hepsini kaldırtıp, tahsil etmekten vazgeçeceğim.”
*
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, cumartesi ve dün yeni dönemin ilk oturumlarını yaptı.
Bugün itibarıyla, üç gün daha devam edecek.
Bu arada Ankaralılar bekliyor, Hürriyet Ankara okurları soruyor:
“Ne olacak bizim asfalt katılım bedeli? Ne olacak bizim 300 dolarlık doğalgaz sayaçları?”
RAYLI ULAŞIM ELMADAĞ’A KADAR UZATILMALI
Okurumuz D. Yılmaz, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın seçim öncesinde, ‘Elmadağ’a her türlü desteği vereceği’ yönünde söz verdiğini belirtmiş ve şöyle demiş: “Raylı ulaşım, Elmadağ’a kadar uzatılmalı. Başkanımızın desteğini bekliyoruz.”
TAŞPINAR’IN DERTLERİ
Okurumuz Nejat Moral, İncek Taşpınar Mahallesi’nde, 14 adet çok katlı sitede yaklaşık bin ailenin oturduğuna dikkat çekerek, şikâyetlerini sıralamış:
* İncek Bulvarı ile bizim bölgemiz arasında kalan yol çok dar ve trafik kazalarına açık.
* EGO otobüslerinin sefer sayısı çok yetersiz ve otobüs duraklarımız kapalı (korunaklı) değil.
* Yol aydınlatmalarının bulunmaması, trafik kazası riskini daha da artırmakta.
OKURDAN NOT: Seçimler geride kaldığına göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden bu önemli sorunlarımızı, yaz döneminde çözmesini istiyoruz.
KISA... KISA...
* Eskişehir Yolu’nda, Armada AVM önündeki üst geçidin yürüyen merdivenlerini yakın zamanda revize ettiler ama yine çalışmıyor. Bu kente artık sihirli bir elin değmesi lazım.”
Can Hayat ÖZYURT
* Etimesgut’ta yaşayanlar olarak, yeni özel halk otobüslerinin sefer sayısının azlığından şikâyetçiyiz. Günün her saatinde aşırı dolu oluyor ve her seferde tartışma çıkıyor.”
Sinan BALCI
* “Eryaman’da oturuyor, iş için her gün Eskişehir Yolu’na gidiyorum. Bir sabah, 521-5 numaralı özel halk otobüsünün kaldırıldığını öğrendik. Şimdi sabah-akşam iki kez araç değiştiriyoruz.”
Çiğdem K.