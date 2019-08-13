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Ankara Haberleri: Ofisini hamile kedilere açtı

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Ofisini hamile kedilere açtı

Muhammed Nuri ERDOĞAN/AA
13.08.2019 - 14:15Son Güncelleme :

Hayvansever Osman Kaplan, İvedik Organize Sanayi Bölgesi'ndeki ahşap atölyesinin kapılarını, doğum sürecini güvenli şekilde tamamlamaları için gebe kedilere açtı.

Muhammed Nuri ERDOĞAN/AA

Kaplan, atölyesindeki ofisi, hayvanlara özel minder, yatak ve yavru kedilerin oynayabileceği oyuncaklarla donattı. Ofisinde doğan ve iki aylık olana kadar baktığı yavru kedileri daha sonra sahiplendirdiğini ve annelerini de kısırlaştırdığını belirten Kaplan, şunları söyledi:
"Bu insani bir şey. Hayvanı korumak merhametle alakalıdır. Sokakta çok fazla hamile kedi ve köpek var. Onlar bir sokakta ya da ağacın altında doğum yapıyor ve bütün yavrular ölüyor. Buna engel olmak için onları ofisime aldım ve burayı doğumhane yaptım. Anne kedilerin hamilelik durumu devam ederken kontrolü, emzirmeleri bitince aşılarının yapılması, kısırlaştırmaları ve ani hastalanma durumlarında da veterinere götürüyorum. Kedi yavruları büyüdükten sonra hepsini güvenilir kişilere sahiplendiriyoruz. Daha sonra o kişilerden her 15 günde ya da ayda bir fotoğraf ve video istiyoruz. Bu bizim için çok önemli."

Ofisini hamile kedilere açtı

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Ofisini hamile kedilere açtı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 13 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Ofisini hamile kedilere açtı haberi güncellenecektir.

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