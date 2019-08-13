Ofisini hamile kedilere açtı

Kaplan, atölyesindeki ofisi, hayvanlara özel minder, yatak ve yavru kedilerin oynayabileceği oyuncaklarla donattı. Ofisinde doğan ve iki aylık olana kadar baktığı yavru kedileri daha sonra sahiplendirdiğini ve annelerini de kısırlaştırdığını belirten Kaplan, şunları söyledi:

"Bu insani bir şey. Hayvanı korumak merhametle alakalıdır. Sokakta çok fazla hamile kedi ve köpek var. Onlar bir sokakta ya da ağacın altında doğum yapıyor ve bütün yavrular ölüyor. Buna engel olmak için onları ofisime aldım ve burayı doğumhane yaptım. Anne kedilerin hamilelik durumu devam ederken kontrolü, emzirmeleri bitince aşılarının yapılması, kısırlaştırmaları ve ani hastalanma durumlarında da veterinere götürüyorum. Kedi yavruları büyüdükten sonra hepsini güvenilir kişilere sahiplendiriyoruz. Daha sonra o kişilerden her 15 günde ya da ayda bir fotoğraf ve video istiyoruz. Bu bizim için çok önemli."