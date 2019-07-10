Başkanvekili Ilıkan, 31 Mart yerel seçimleri sonrasında Meclis’te görev alan MHP’li üyelerle birlikte MHP grubunun çalışmaları hakkında Bahçeli’ye bilgi verdi. Ziyaretin sonunda Büyükşehir MHP grubu, Bahçeli’ye ziyaretin anısına üzerinde Osmanlı tuğraları işlemeli bir vazo takdim etti.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden MHP Grubu’ndan Bahçeli’ye ziyaret hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça MHP Grubu’ndan Bahçeli’ye ziyaret haberi güncellenecektir.