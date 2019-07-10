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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden MHP Grubu’ndan Bahçeli’ye ziyaret hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 10 Temmuz 2019 tarihinde saat 16 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça MHP Grubu’ndan Bahçeli’ye ziyaret haberi güncellenecektir.