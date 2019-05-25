Metroda nefes kesen tatbikat

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, başkent metrosunda nefes kesen bir rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği metroyu ele geçiren terörist kılığındaki meslektaşlarını saniyeler içerisinde etkisiz hale getiren özel harekatçılar, rehineleri kurtardı.

İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er tarafından hazırlanan senaryo gereği, bir grup silahlı teröristin metroda bulunan bir tren içerisindeki vatandaşları rehin aldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, metro istasyonunu ablukaya aldı. Özel harekat polisleri metro durağı üzerinde ve acil çıkışlarda konuşlanırken, bir başka tim ise raylardan yürüyerek metroya ulaştı.

İŞARET DİLİ ÖĞRENİYORLAR

Teröristlerin kendilerini göremeyeceği şekilde çeşitli noktalara ilerleyerek, sürekli telsiz irtibatı ve işaret diliyle kendi aralarında haberleşen timler, daha sonra durak içerisinden ve raylardan ilerleyerek eş zamanlı harekete geçti. Saniyeler içerisinde terörist rolündeki meslektaşlarını etkisiz hale getiren özel tim, rehine rolündeki meslektaşlarını ise burunları dahi kanamadan kurtarmayı başardı.

Meskun mahal, uçak, tren, gemi veya otobüs gibi alanlarda oluşabilecek rehine olaylarına yönelik benzer tatbikatları düzenli şekilde yapan özel harekat personeli, bu tip durumlarda teröristlerin dikkatini çekmeden kendi aralarında haberleşebilmek için uzman eğitmenlerden işaret dili kursları da alıyor.