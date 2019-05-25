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Ankara Haberleri: Metroda nefes kesen tatbikat

ANKARA HABERLERİ

Metroda nefes kesen tatbikat

Cankut TAŞDAN/AA
25.05.2019 - 09:51Son Güncelleme :

Ankara Metrosu, nefes kesen bir rehine kurtarma tatbikatına sahne oldu. Bir grup silahlı terörist senaryo gereği metrodaki yolcuları rehin alırken, teröristleri etkisiz hale getiren özel harekatçılar, rehineleri kurtardı.

Cankut TAŞDAN/AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri, başkent metrosunda nefes kesen bir rehine kurtarma tatbikatı yaptı. Senaryo gereği metroyu ele geçiren terörist kılığındaki meslektaşlarını saniyeler içerisinde etkisiz hale getiren özel harekatçılar, rehineleri kurtardı.
İl Emniyet Müdürü Servet Yılmaz'ın talimatı ile Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er tarafından hazırlanan senaryo gereği, bir grup silahlı teröristin metroda bulunan bir tren içerisindeki vatandaşları rehin aldığı bilgisi üzerine harekete geçen ekipler, metro istasyonunu ablukaya aldı. Özel harekat polisleri metro durağı üzerinde ve acil çıkışlarda konuşlanırken, bir başka tim ise raylardan yürüyerek metroya ulaştı. 

İŞARET DİLİ ÖĞRENİYORLAR

Teröristlerin kendilerini göremeyeceği şekilde çeşitli noktalara ilerleyerek, sürekli telsiz irtibatı ve işaret diliyle kendi aralarında haberleşen timler, daha sonra durak içerisinden ve raylardan ilerleyerek eş zamanlı harekete geçti. Saniyeler içerisinde terörist rolündeki meslektaşlarını etkisiz hale getiren özel tim, rehine rolündeki meslektaşlarını ise burunları dahi kanamadan kurtarmayı başardı.
Meskun mahal, uçak, tren, gemi veya otobüs gibi alanlarda oluşabilecek rehine olaylarına yönelik benzer tatbikatları düzenli şekilde yapan özel harekat personeli, bu tip durumlarda teröristlerin dikkatini çekmeden kendi aralarında haberleşebilmek için uzman eğitmenlerden işaret dili kursları da alıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Metroda nefes kesen tatbikat hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 25 Mayıs 2019 tarihinde saat 09 51’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Metroda nefes kesen tatbikat haberi güncellenecektir.

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