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Ankara Haberleri: Meclis’te ‘işten çıkarılan işçiler’ tartışması

ANKARA HABERLERİ

Meclis’te ‘işten çıkarılan işçiler’ tartışması

Murat YILMAZ
09.10.2019 - 09:26Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi ekim ayı toplantısının birinci oturumu, önceki gün Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında gerçekleştirildi.

Murat YILMAZ

Meclis’te Birinci Başkanvekili AK Parti’li Fatih Ünal ile Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında ‘belediyeden çıkarılan işçiler’ konusu nedeniyle tartışma yaşandı. Yavaş’ın seçimden önce belediye çalışanlarına ‘işten çıkarılmayacağı’ sözü verdiğini hatırlatan Ünal, “Seçimden önce verdiğiniz sözlerinizi Ankara halkına karşı tutmuyorsunuz” dedi. Bazı şirket çalışanlarının maaşlarının düşürüldüğünü de belirten Ünal, “‘Tasarruf ettik’ diyorsunuz ama işçilerin ekmeğinden kısarak tasarruf etmeyiniz” dedi.

Meclis’te ‘işten çıkarılan işçiler’ tartışması

ÜCRET AYARLAMASI YAPIYORUZ

Maaşların düşürülmesiyle ilgili Ünal’a yanıt veren Başkan Yavaş, 10 bin lira maaş alan çaycıların olduğunu, BELKA’nın da bu nedenle yapılan işlere göre ücret düzenlemesine gittiğini söyledi. “İlkokul mezunu operatör kadrosunda 6 bin 850 TL ücretli bekçi personel var. Lise mezunu saha kontrol görevlisi kadrosunda 6 bin 500 TL ücretle çalışan şoför var. Bunların çoğu kendi işini yapmıyor” diyen Yavaş, “Biz bu milletin bir kuruşunu boşa götürmemek için uğraşıyoruz. Bunun üzerine ücret ayarlaması yapıyoruz” diye konuştu. Bu tür iddialarla ilgili Meclis üyelerinin kendisini arayarak bilgi alabileceğini ifade eden Yavaş, “İşten ayrılan kişi sayısı 159 kişidir” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık ise kendi dönemleri de dahil olmak üzere işe gelmeden maaş alan personel varsa Yavaş’tan gereğini yapmasını istedi.

Meclis’te ‘işten çıkarılan işçiler’ tartışması

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Meclis’te ‘işten çıkarılan işçiler’ tartışması hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 09 Ekim 2019 tarihinde saat 09 26’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Meclis’te ‘işten çıkarılan işçiler’ tartışması haberi güncellenecektir.

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