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Ankara Haberleri: Mazbatalı yeni dönem mesajları

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Mazbatalı yeni dönem mesajları

Murat YILMAZ
07.04.2019 - 10:15Son Güncelleme :

Başkent’te 31 Mart’ta yapılan seçimde belediye başkanlığını kazanan isimler, mazbatalarını almaya devam ediyor.

Murat YILMAZ

CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, MHP Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, AK Parti Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve AK Parti Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, mazbatalarını alarak göreve başladı. Başkanların yeni dönem mesajları şöyle oldu: Alper Taşdelen: “Aydınlık Türkiye’nin tek yolu çalışmak. Çankaya’da bunu başardık. Kampanyamızı 3 ay değil, 5 yıl boyunca çalışarak, halka hizmet ederek yaptık.

Mazbatalı yeni dönem mesajları

” Enver Demirel: “Değerli hemşehrilerimin teveccühleri ile görevimize devam ediyoruz. İnşallah birlikte her şey daha da güzel olacaktır.”

Mazbatalı yeni dönem mesajları

Özdemir Turgut: “Şahsıma bir kez daha başkan olma onurunu ve gururunu yaşatan hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum.”

Mazbatalı yeni dönem mesajları

Duhan Kalkan: “Şimdi durmadan, yorulmadan, halkımızla birlikte hizmet vakti.”

Mazbatalı yeni dönem mesajları

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mazbatalı yeni dönem mesajları hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 07 Nisan 2019 tarihinde saat 10 15’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mazbatalı yeni dönem mesajları haberi güncellenecektir.

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