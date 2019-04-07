Mazbatalı yeni dönem mesajları

CHP Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, MHP Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, AK Parti Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut ve AK Parti Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan, mazbatalarını alarak göreve başladı. Başkanların yeni dönem mesajları şöyle oldu: Alper Taşdelen: “Aydınlık Türkiye’nin tek yolu çalışmak. Çankaya’da bunu başardık. Kampanyamızı 3 ay değil, 5 yıl boyunca çalışarak, halka hizmet ederek yaptık.







” Enver Demirel: “Değerli hemşehrilerimin teveccühleri ile görevimize devam ediyoruz. İnşallah birlikte her şey daha da güzel olacaktır.”







Özdemir Turgut: “Şahsıma bir kez daha başkan olma onurunu ve gururunu yaşatan hemşehrilerime teşekkürlerimi sunuyorum.”







Duhan Kalkan: “Şimdi durmadan, yorulmadan, halkımızla birlikte hizmet vakti.”







