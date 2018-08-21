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Ankara Haberleri: Manzara bu yıl da değişmedi

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Manzara bu yıl da değişmedi

Mert Gökhan KOÇ-Murat YILMAZ
21.08.2018 - 15:03Son Güncelleme :

Ankara’da her Kurban Bayramı öncesi yapılan ‘kurbanınızı sağlığınız için temiz ve uygun bir ortamda kesin’ uyarıları yine dikkate alınmadı. Geçen yıllarda olduğu gibi manzara bu yıl da değişmedi. Kesim sırası beklemek istemeyen bazı vatandaşlar uygun olmayan şartlarda kendileri kesim yaptı.

Mert Gökhan KOÇ-Murat YILMAZ

Manzara bu yıl da değişmediManzara bu yıl da değişmediAnkara’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde, geçtiğimiz yıllarda yaşanan görüntüler bu yıl da değişmedi. Sabah erken saatlerde belediyelere ait satış alanlarındaki kesim noktalarına giden vatandaşlar, kesim sırasını beklememek için yine boş buldukları yerlerde kurbanlarını kesti. Uzmanların ‘kurbanınızı sağlığınız için temiz ve uygun bir ortamda kesin’ uyarılarına kulak asmayan çok sayıda kişi hijyenik olmayan şartlarda kesim yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira ceza kesilecek’ açıklamasına da aldırış etmeyen Başkentliler bildikleri gibi hareket etti.

Manzara bu yıl da değişmedi

YOL KENARINDA SAĞLIKSIZ KESİM

Uyarılara aldırış etmeyenler, ‘bize her yer kesimhane’ anlayışıyla satış çadırları, kesim alanlarının otoparklarında, boş arazilerde, yol kenarlarında gerekli hijyen önlemlerini almadan kesim yaptı. Yenimahalle Karşıyaka, Keçiören Bağlum ve Sincan Cimşit girişindeki yol kenarlarında küçükbaş kurbanlık satışı yapanlar kurdukları calaskalarda da sağlıksız biçimde kurban kesimi yaptı. 9 günlük bayram tatili dolayısıyla rahat bir nefes alan kent trafiği ise dün sabah kesim alanlarının girişinde yoğunlaştı. Satış ve kesim alanlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç trafiği oluşturdu. Bazı noktalarda trafik polisleri trafiği yönlendirirken belediyelere bağlı zabıtalar da tıkanan trafiği açmaya çalıştı.

KEPÇELİ YÖNTEM

Manzara bu yıl da değişmedi

Yenimahalle Karşıyaka’da bir grup vatandaş kurbanlığı yatırarak kesmek yerine kepçeyle ayağından kaldırdı.

GÖTÜRMEKTE ZORLANDILAR

Manzara bu yıl da değişmedi

Bazı vatandaşlar kesim için götürecekleri hayvanları kamyonetlere yüklerken ve kesim alanının dışına çıkarırken zor anlar yaşadı.

‘İLK GÜN UCUZA ALIRIZ’ PAZARLIĞI

Manzara bu yıl da değişmedi

Kurbanlıklarını günler öncesinden satın alan kent sakinlerinin yanı sıra bazı vatandaşlar da ‘ilk gün fiyatı düşer ucuza alırız’ düşüncesiyle kurban alımını bayramın ilk gününe bıraktı. Bazı çadırlarda pazarlıklar dün de sürdü.

ACEMİ KASAPLAR İŞ BAŞINDA

Manzara bu yıl da değişmedi

Her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bazı vatandaşlar kurbanı kesmek isterken kendilerini kesti. Acemi kasaplara, kesim alanlarında bulunan sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bazı vatandaşlar da acil servislere gitti.

KOYUN YAKALAMA SEFERBERLİĞİ

Manzara bu yıl da değişmedi

Keçiören Bağlum’da yol kenarında satılan küçükbaş kurbanlıklar zaman zaman kaçmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ve satıcılar hayvanları yakalamak için adeta seferber oldu.

ÇOCUKLAR DA İZLEDİ

Manzara bu yıl da değişmedi

Uzmanların sık sık tekrar ettikleri “Kurban kesilirken çocuklara izletmeyin” uyarısını dikkate almayan bazı ailelerin kesim sahalarına çocuklarıyla birlikte geldikleri görüldü. Çocuklardan bazıları kurban kesimini izlerken, bazıları da anne ve babalarına yardım etmek için bıçağı eline aldı.

KURBAN OTOPARKI

Manzara bu yıl da değişmedi

Kesimhanedeki sırayı beklemek istemeyen bazı vatandaşların tercihi de kurban pazarlarının otoparkı oldu. Vatandaşlar kurbanlarını otomobillerin arasında kesti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Manzara bu yıl da değişmedi hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 21 Ağustos 2018 tarihinde saat 15 03’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Manzara bu yıl da değişmedi haberi güncellenecektir.

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