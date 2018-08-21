Manzara bu yıl da değişmedi

Ankara’da Kurban Bayramı’nın ilk gününde, geçtiğimiz yıllarda yaşanan görüntüler bu yıl da değişmedi. Sabah erken saatlerde belediyelere ait satış alanlarındaki kesim noktalarına giden vatandaşlar, kesim sırasını beklememek için yine boş buldukları yerlerde kurbanlarını kesti. Uzmanların ‘kurbanınızı sağlığınız için temiz ve uygun bir ortamda kesin’ uyarılarına kulak asmayan çok sayıda kişi hijyenik olmayan şartlarda kesim yaptı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ‘umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde faaliyetlerde bulunanlar ile kesime uygun alanlarda gerekli önlemleri almayanlara 232 lira ceza kesilecek’ açıklamasına da aldırış etmeyen Başkentliler bildikleri gibi hareket etti.

YOL KENARINDA SAĞLIKSIZ KESİM

Uyarılara aldırış etmeyenler, ‘bize her yer kesimhane’ anlayışıyla satış çadırları, kesim alanlarının otoparklarında, boş arazilerde, yol kenarlarında gerekli hijyen önlemlerini almadan kesim yaptı. Yenimahalle Karşıyaka, Keçiören Bağlum ve Sincan Cimşit girişindeki yol kenarlarında küçükbaş kurbanlık satışı yapanlar kurdukları calaskalarda da sağlıksız biçimde kurban kesimi yaptı. 9 günlük bayram tatili dolayısıyla rahat bir nefes alan kent trafiği ise dün sabah kesim alanlarının girişinde yoğunlaştı. Satış ve kesim alanlarına ulaşmak isteyen vatandaşlar kilometrelerce araç trafiği oluşturdu. Bazı noktalarda trafik polisleri trafiği yönlendirirken belediyelere bağlı zabıtalar da tıkanan trafiği açmaya çalıştı.

KEPÇELİ YÖNTEM





Yenimahalle Karşıyaka’da bir grup vatandaş kurbanlığı yatırarak kesmek yerine kepçeyle ayağından kaldırdı.

GÖTÜRMEKTE ZORLANDILAR





Bazı vatandaşlar kesim için götürecekleri hayvanları kamyonetlere yüklerken ve kesim alanının dışına çıkarırken zor anlar yaşadı.

‘İLK GÜN UCUZA ALIRIZ’ PAZARLIĞI





Kurbanlıklarını günler öncesinden satın alan kent sakinlerinin yanı sıra bazı vatandaşlar da ‘ilk gün fiyatı düşer ucuza alırız’ düşüncesiyle kurban alımını bayramın ilk gününe bıraktı. Bazı çadırlarda pazarlıklar dün de sürdü.

ACEMİ KASAPLAR İŞ BAŞINDA





Her Kurban Bayramı’nda olduğu gibi bazı vatandaşlar kurbanı kesmek isterken kendilerini kesti. Acemi kasaplara, kesim alanlarında bulunan sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bazı vatandaşlar da acil servislere gitti.

KOYUN YAKALAMA SEFERBERLİĞİ





Keçiören Bağlum’da yol kenarında satılan küçükbaş kurbanlıklar zaman zaman kaçmaya çalıştı. Çevredeki vatandaşlar ve satıcılar hayvanları yakalamak için adeta seferber oldu.

ÇOCUKLAR DA İZLEDİ





Uzmanların sık sık tekrar ettikleri “Kurban kesilirken çocuklara izletmeyin” uyarısını dikkate almayan bazı ailelerin kesim sahalarına çocuklarıyla birlikte geldikleri görüldü. Çocuklardan bazıları kurban kesimini izlerken, bazıları da anne ve babalarına yardım etmek için bıçağı eline aldı.

KURBAN OTOPARKI





Kesimhanedeki sırayı beklemek istemeyen bazı vatandaşların tercihi de kurban pazarlarının otoparkı oldu. Vatandaşlar kurbanlarını otomobillerin arasında kesti.