Özhaseki projelerini açıkladı

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, ‘İşin özü Haseki sözü’ sloganıyla seçim projelerini dün AK Parti Genel merkezi’nde düzenlediği basın toplantısında açıkladı. Toplantıya; AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti’nin ilçe belediye başkan adayları da katıldı. 11 başlık altında yüzlerce proje hazırladıklarını belirten Mehmet Özhaseki özetle şunları söyledi:

TURİZM GELİRİ EN AZ BAŞKENT

“Projeler inşaat temelli projeler değil, tamamıyla insan odaklı projeler. Daha çok sosyal, çevreci, yeşile öncelik veren, akıllı şehir konseptine uygun çağı yakalamış projeler. Biz bu projelere çok emek verdik. Umarım sizlerde seversiniz. Ankara’da inanç turizmi, doğa turizmi, kaynak suları ve termal turizm çok rahat geliştirilebilir. Ticaretten çok daha fazla pay alınabilir. Üzülerek şunu söylüyorum; tüm dünya başkentleri içerisinde belki de turizm geliri en az olan başkentlerden birisi de Ankara. Bütün çalışmalarımızda biz bunları düşünerek, hesap ederek, üzerinde çok titizlikle çalışarak projeleri hazırladık. Bu güzel kent; ticaret, sanayi, tarım, sağlık ve üniversite şehri.

BUNU YAPACAK EKİP BİZLERİZ

Bunun gibi bir çok sıfatı Ankara için söyleyebilirsiniz. Bütün bu alanlarda Ankara’nın bir numara olması lazım. Küçük dokunuşlarla biz bunu yapabiliriz. Hazırladığımız projelerle turizm payını en yüksek seviyeye çıkarabiliriz, şehirler arasında rekabette en öne çıkarılacak işleri çok rahat yapabiliriz. Bir başka amacımız da içinde yaşayan insanların mutlu olması. İnsanlar yaşadığı kentten keyif almalı. Bunu sağlayacak projeler hazırladık. Ayrıca herkesin aradığını bulabildiği yaşamın çok kolay olduğu bir şehir haline getirebilmekte başta belediye başkanı ve ekibinin görevi diye düşünüyorum. Bunu yapacak ekip inşallah bizleriz.

İLÇE BÜYÜKŞEHİR KAVGASI OLMAYACAK

Bu projelerin bir kısmı başlanmış, bir kısmı bakanlıkların uhdesinde, bir kısmı Büyükşehir Belediyesi’nin protokolle birlikte yapacağı veya devredeceği projeler. İlçe belediye başkanlarımızla kol kola girerek hem kendi gücümüzle hem de daraldığımız yerden Sayın Cumhurbaşkanımıza giderek meramımımız derdimizi anlatıp onların desteğini alıp bu projeleri gerçekleştiririz. Belediye başkanı arkadaşlarımızla bundan sonra hiç kimse inşallah ilçe-büyükşehir kavgasını görmez. Bizim kimseyle derdimiz, kavgamız yok. Bundan sonra da olmayacak. Bizim işimiz, gücümüz, gecemiz, gündüzümüz hizmet olacak.”

MANSUR YAVAŞ’LA NİYE GÖRÜŞMEYELİM

Özhaseki CHP’nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş’la görüşüp görüşmeyeceği yönündeki soruya “Mansur Yavaş ile niye görüşmeyelim. Düşman değiliz, küs de değiliz. Her zaman telefonlaşırız, bir araya geliriz muhabbet ederiz. Nihayetinde o arkadaşımız da Ankara’ya hizmet için çıkmış bir arkadaşımız. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın” yanıtını verdi.

10 YENİ MİLLET BAHÇESİ

Mehmet Özhaseki, AKM, Gölbaşı ve Kanal Ankara’nın haricinde Dikmen Vadisi 4-5. etap, Cebeci Stadı’nın yerine, Payamlıtepe, Çubuk Çayı, Karaköy, Hacıkadın, Yükseltepe, Göksu 2. etap, Gazi ve Polatlı olmak üzere 10 tane yeni Millet Bahçesi yapacaklarını söyledi. Özhaseki “Toplamda 12 milyon 950 bin metrekarelik yeşil alanı bir kaç yıl içerisinde inşallah Ankara’ya kazandırmış oluruz” dedi.

KARMAŞIK VE KALABALIK GÖZÜKMESİ LAZIM

64 kilometrelik raylı sistem haritasını gösteren Özhaseki, “Aslında gördüğünüz bu hattın bir başkent için daha karmaşık ve kalabalık gözükmesi lazım. Bütün dünya başkentlerinde böyledir” diye konuştu. Özhaseki, 5 yılda 60 kilometrelik hat kazandıracaklarını söyledi.

HAYVANAT BAHÇESİ İÇİN ANKET

“Kaldırılan hayvanat bahçesi için iki tane yer tespit ettik. Şehrin dış çeperlerinde. O iki yeri daha sonra anketler vasıtasıyla Ankara halkına soracağız. Hangisi uygun derlerse orada yapacağız. Çok geniş bir alan oraya çok büyük bir hayvanat bahçesi yapacağız. Hayvanların doğal yaşamını sürdürebilecekleri bir hayvanat bahçesi olacak. İlk işe başlayacağımız konulardan birisi de bu.”

ÖNE ÇIKAN DİĞER PROJELER

Mehmet Özhaseki’nin dün kültür-sanat-turizm, sosyal, çevre, çocuk şehri, yeşil, yerel kalkınma, akıllı şehir, spor, ulaşım, kentsel yenileme ve çevre ilçe projeleri olarak 11 başlıkta yapılacağını açıkladığı projelerden bazıları şöyle:

- Ankara Kalesi’nden Atakule’ye ulaşan iki ayrı hatta kültür yolu

- Kent Müzesi

- Hacı Bayram Camisi ile Ankara Kalesi arasına teleferik

- 24 saat açık olan ‘Uyanık Kütüphaneler’

- Temelli’de Madde Bağımlılığı Rehabilitasyon Merkezi

- Ankara çayı ve derelerin ıslahı

- Ankapark’ın karşısına çocuk köyü

- Mahallelere etüt merkezi, kreş ve çocuk oyun evleri

- Çıkmaz sokakların çocuk oyun sokakları olarak düzenlenmesi.

- Ankara Fuar Merkezi’nin tamamlanması

- Halk Pazarı projesi

- Siteler’in yeniden düzenlenmesi

- Akıllı Şehir Vadisi’nin kurulması

- Metro istasyonlarına park et devam et projesi

- Ankara’ya doğu ve batı terminali ile cep terminalleri

- Taşınacak askeri alan ve kamu binalarının yeşil alan olarak değerlendirilmesi

- Dikmen Çaldağı’na TV kulesi yapılması

- Mamak’ta 9 binden fazla vatandaşın evleri takvim dahilinde tamamlanıp teslim edilecek.