Mansur Yavaş: Taksici, dolmuşçu, otobüsçü altın çağını yaşayacak

Esnafla çay içtikten sonra dolmuşun şoför koltuğuna geçen Yavaş, “Ankara’da değişimin zamanı geldi. Taksici, servisçi, dolmuşçu ve otobüsçü esnafımız altın çağını yaşayacaklar” dedi.



DURAK PARALARINDA İNDİRİM YAPACAĞIZ



Dolmuşçu esnafının Ankara’nın nüfusu 2.5 milyon iken para kazandığını ancak şimdi nüfus 5 milyon iken zarar ettiğini vurgulayan Yavaş, “EGO da zarar ediyor. O zaman burada çözülmesi gereken bir problem var demektir. Esnaf zarar ederse, vatandaş da güzel hizmet alamaz. Gerek durak paraları gerek başka tür alınan paraların hepsinde çok büyük indirim yapacağız” diye konuştu.



KENTİN HAFIZASINI KORUYACAĞIZ

Yavaş, Ulus’ta Anafartalar Çarşısı, Suluhan, Ulus Hali ve Sobacılar Çarşısı’nı da ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Yavaş, “Burası bizim, bu kentin hafızası. Tarihimizin en önemli noktalarından olan bu kent hafızasını korumak bizim görevimiz olacak. Burada büyük bir tarih ve kültür mirası yatıyor. Bu mirasın bir an önce hak ettiği değeri görmesi gerekiyor. esnafımızla el ele verip, çevreci ve turizm odaklı bir anlayışla eski günlerinden daha iyi bir seviyeye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.