Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Mansur Yavaş: Taksici, dolmuşçu, otobüsçü altın çağını yaşayacak

Ankara Haberleri: Mansur Yavaş: Taksici, dolmuşçu, otobüsçü altın çağını yaşayacak

ANKARA HABERLERİ

Mansur Yavaş: Taksici, dolmuşçu, otobüsçü altın çağını yaşayacak

Hürriyet Haber
03.02.2019 - 10:28Son Güncelleme :

CHP Ankara büyükşehir belediye başkan adayı Mansur Yavaş, Keçiören Piyangotepe’deki dolmuş durağını ziyaret ederek esnafla buluştu.

Hürriyet Haber

 

Esnafla çay içtikten sonra dolmuşun şoför koltuğuna geçen Yavaş, “Ankara’da değişimin zamanı geldi. Taksici, servisçi, dolmuşçu ve otobüsçü esnafımız altın çağını yaşayacaklar” dedi.

DURAK PARALARINDA İNDİRİM YAPACAĞIZ

Dolmuşçu esnafının Ankara’nın nüfusu 2.5 milyon iken para kazandığını ancak şimdi nüfus 5 milyon iken zarar ettiğini vurgulayan Yavaş, “EGO da zarar ediyor. O zaman burada çözülmesi gereken bir problem var demektir. Esnaf zarar ederse, vatandaş da güzel hizmet alamaz. Gerek durak paraları gerek başka tür alınan paraların hepsinde çok büyük indirim yapacağız” diye konuştu.

KENTİN HAFIZASINI KORUYACAĞIZ

Yavaş, Ulus’ta Anafartalar Çarşısı, Suluhan, Ulus Hali ve Sobacılar Çarşısı’nı da ziyaret ederek esnafın sorunlarını dinledi. Yavaş, “Burası bizim, bu kentin hafızası. Tarihimizin en önemli noktalarından olan bu kent hafızasını korumak bizim görevimiz olacak. Burada büyük bir tarih ve kültür mirası yatıyor. Bu mirasın bir an önce hak ettiği değeri görmesi gerekiyor. esnafımızla el ele verip, çevreci ve turizm odaklı bir anlayışla eski günlerinden daha iyi bir seviyeye taşıyacağız” ifadelerini kullandı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mansur Yavaş: Taksici, dolmuşçu, otobüsçü altın çağını yaşayacak hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 03 Şubat 2019 tarihinde saat 10 28’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mansur Yavaş: Taksici, dolmuşçu, otobüsçü altın çağını yaşayacak haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Mahkemeye kalasla geldi

Mahkemeye kalasla geldi

Yeni hedef hayvanseverler

Yeni hedef hayvanseverler

Düdük çaldı huzur geldi

Düdük çaldı huzur geldi

Son prova ‘Veda’

Son prova ‘Veda’

20. yıl coşkusu

20. yıl coşkusu

Şarkılarım kadar pop değilim

Şarkılarım kadar pop değilim

Sokak hayvanları için dans ettiler

Sokak hayvanları için dans ettiler

Personeli işten çıkarma iddiası deli saçması

Personeli işten çıkarma iddiası deli saçması

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara0 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.