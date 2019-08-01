Mansur Yavaş ile 100 Gün

60 sayfalık kitapta, Büyükşehir Belediyesi’nin mali durum raporlarından insan kaynaklarına, icraatlardan projelere kadar pek çok konuda önceki döneme ait rakamlarla da aylık karşılaştırma yapıldı. Kitapta, Büyükşehir Belediyesi’nin gelirlerinden giderlerine, banka borçlarından tasarruf kalemlerine kadar tüm bilgiler tek tek paylaşıldı. 8 Nisan itibariyle kısa ve orta vadeli 8 milyar 449 milyon 357 bin 33 TL borç devralan Başkan Yavaş, kısa sürede bankadaki nakit mevcudunun 160 milyon 401 bin 372 TL’ye yükselmesini sağlarken, kısa dönem borçlar da 24 milyon 271 bin 956 TL azaltıldı. Büyükşehir bütçesi, 8 Nisan-16 Temmuz tarihleri arasında israfla yapılan mücadele sonucu 136 milyon 579 bin 402 TL fazla verdi.