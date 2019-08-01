Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Mansur Yavaş ile 100 Gün

Ankara Haberleri: Mansur Yavaş ile 100 Gün

ANKARA HABERLERİ

Mansur Yavaş ile 100 Gün

Hürriyet Haber
01.08.2019 - 16:22Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, göreve başladığı 8 Nisan’dan itibaren Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan tüm faaliyetleri ve çalışmaları, “Mansur Yavaş ile 100 Gün” adlı kitapçıkta anlattı.

Hürriyet Haber

60 sayfalık kitapta, Büyükşehir Belediyesi’nin mali durum raporlarından insan kaynaklarına, icraatlardan projelere kadar pek çok konuda önceki döneme ait rakamlarla da aylık karşılaştırma yapıldı. Kitapta, Büyükşehir Belediyesi’nin gelirlerinden giderlerine, banka borçlarından tasarruf kalemlerine kadar tüm bilgiler tek tek paylaşıldı. 8 Nisan itibariyle kısa ve orta vadeli 8 milyar 449 milyon 357 bin 33 TL borç devralan Başkan Yavaş, kısa sürede bankadaki nakit mevcudunun 160 milyon 401 bin 372 TL’ye yükselmesini sağlarken, kısa dönem borçlar da 24 milyon 271 bin 956 TL azaltıldı. Büyükşehir bütçesi, 8 Nisan-16 Temmuz tarihleri arasında israfla yapılan mücadele sonucu 136 milyon 579 bin 402 TL fazla verdi.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Mansur Yavaş ile 100 Gün hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 01 Ağustos 2019 tarihinde saat 16 22’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Mansur Yavaş ile 100 Gün haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

20 bin kombine yasağı kaldırır

20 bin kombine yasağı kaldırır

Pazar yeri şikâyetleri

Pazar yeri şikâyetleri

Konut fazlası 100 binin üzerinde

Konut fazlası 100 binin üzerinde

AHOK’tan zam çağrısı

AHOK’tan zam çağrısı

Öncelik vatandaşla sevgimizi korumak

Öncelik vatandaşla sevgimizi korumak

Kimyasal saldırı tatbikatı

Kimyasal saldırı tatbikatı

8 milyon yıl öncesi

8 milyon yıl öncesi

Hadi gel köyümüze geri dönelim

Hadi gel köyümüze geri dönelim

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıGÜDÜLHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara2 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

02 Ağustos 2019, Cuma
  • İmsak
    03:59
  • Güneş
    05:40
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:52
  • Akşam
    20:09
  • Yatsı
    21:43
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.