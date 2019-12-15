Kredi EGO'nun borç stoğuna takıldı

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında önceki gün aralık ayı son oturumunu gerçekleştiren ABB Meclisi, gündemde yer alan ‘EGO’nun 254’ü CNG’li, 28’i dizel 282 otobüs alımı ile 2 dolum istasyon yapımı projesi için 60 milyon Euro’ya kadar dış kredi kullanımı’ konusunu görüştü. AK Parti ve MHP grupları komisyonda uygun görülmeyen kredi talebine vatandaşların mağdur olmaması için destek verme kararı aldı. Ancak kredinin kullanılabilmesi için EGO’nun borç stoğunun yeterli olmadığı ortaya çıktı. Plan ve Bütçe Komisyonu’na iade edilen kredi talebi, hukuki pürüzler giderildikten sonra önümüzdeki günlerde yapılacak olağanüstü Meclis toplantısında yeniden görüşülecek. Partilerin grup başkanvekilleri borçlanmaya ilişkin şu değerlendirmeleri yaptı:

AK PARTİ OLSAYDI BORÇLANMAYI GETİRMEZDİ

AK Parti Grup Başkanvekili Mümin Altunışık: “200 günlük planda yaklaşık 387 milyon lira bir tasarruf sağladığınızı ifade ettiniz. Buna rağmen Meclis 3 kere borçlanma talebiyle karşı karşıya geldi. 25 yıl belediye, 17 yıl iktidar olduğumuz dönemlerde CHP ABB’de hangi borçlanmaya, hangi krediye ‘evet’ demiştir. Ankara’da hiçbir mağduriyet oluşmadı, oluşturmayacağız. Hiç kimsenin mağduriyete sığınmasına müsaade etmeyeceğiz. Milletimizin ihtiyacı doğrultusunda borçlanma teklifinize ‘evet’ diyeceğiz. Şurada şu anda AK Partili bir belediye başkanı olsaydı siz de karşıda olsaydınız dün de vermediniz bugün de vermezdiniz. AK Partili bir belediye başkanı olsaydı zaten borçlanma getirmez, bu işi çözer, buraya taşımak zorunda kalmazdı.”

BU GİDİŞLE 2 YILDA 95 YILLIK BORÇ YAPARIZ

MHP Grup Başkanvekili Murat Ilıkan: “95 yıllık ABB’nin şu anda 8.5 milyar borcu olduğunu Sayın Başkan söylemişti. Sayın Başkan siz yönetime geleli 200 gün oldu, bizden toplam istediğiniz borç 1 milyar 400 milyon. Allah muhafaza 2 yılda bu 95 yıllık borç kadar borç yaparız bu gidişle. Biz borçlanmaya karşı çıktık, sizler hizmete karşı çıkıyor gibi bir algı yaratmaya çalıştınız. Keşke 7 milyarlık bütçeyi düzenlerken bu tür hizmetleri de içine alsaydınız borçlanmaya gerek kalmasaydı. Biz bu sokaklarda yaşıyoruz, sabah otobüslere, metroya da biniyoruz. Bunun acil bir ihtiyaç olduğunu kabul ediyoruz. İsterdik ki bunu sizin çalışmalarınızla, projelerinizle, programlarınızla çözelim ama madem ki illa ki borçlanmamız gerekiyor. Biz de borçlanmaya ‘Evet’ diyoruz.”

KEŞKE İMKANLAR BU YÖNETİME DE SUNULSA

İYİ Parti Grup Başkanvekili Adnan Beker: “2003’ten sonraki yönetimde bugünkü gibi bir Meclis aritmetiği yoktu. Çoğunluk dün de AK Parti’de bugün de. Hükümet de AK Parti’deydi. Belediyenin ne ihtiyacı varsa devlet istediği zaman destek veriyordu. Keşke imkânların aynısı bugünkü yönetime de sunulsa. Kredi de otobüs de Ankara için isteniyor.” Konuyla ilgili Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Ankara, kasası dolu belediye almadı. Vicdanlı olalım. ABB’nin ASKİ ve EGO ile beraber borcu bir yıllık bütçesinin bedelinden daha fazla. Onun için ihtiyaç olan borçlanmayı vereceğiz” diye konuştu. Yaşar’a yanıt veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ise ASKİ, EGO ve şirketler hariç Büyükşehir’in kendi borcunun 2-2.5 milyar civarında olduğunu belirterek “ABB’nin bu borcu karşılayacak kadar arsa, arazi, konut imkânları var. ABB böyle çok borçlu müflis bir durumda değil. Durumlar gayet iyi” ifadesini kullandı.

439 MİLYON ÖLÜ YATIRIMLARA GİTMİŞ 586 OTOBÜS ALMAKTAN MAHRUM KALMIŞIZ

Grupların eleştirilerine yanıt veren ABB Başkanı Mansur Yavaş, 14 Aralık 2004’te Melih Gökçek döneminde 450 otobüsün alımının leasing veya banka kredisi ile yapılmasına ilişkin talebe de Meclis’in oy birliğiyle ‘evet’ kararı verdiğini hatırlattı. Yavaş özetle şunları söyledi: “Ankara’nın hayrına olan bu kararınızdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Akşama kadar Mavi Masa’yı kendim takip ediyorum. En fazla şikâyet EGO’dan geliyor. Bütün dünyada otobüs yaş ortalaması 6 iken bizde aralık ayından sonra 11 olacak. Çok acil bir durum var. Sayın Cumhurbaşkanı ‘bizden para istemeyin yurt dışından kredi bulun’ diyor. Uygun kredi bulduk, 1 milyon hibesi var, 2 yıl ödemesiz, 10 yıl vadeli. Türkiye’de böyle bir kredi yok. Daha önce keşke 2 bin otobüsle bulsaydık da burayı ihtiyaç olmasaydı. Çeşitli heykellere 342 milyon harcanmış bu 457 otobüse tekabül ediyor. Saatler 7 otobüse tekabül ediyor, kediler 1 otobüs yapıyor. Dinazor ve kamuflaj malzemeleri yapım işi 26 otobüs yapıyor o günün parasıyla. Ankapark’a yapılan giriş kapısı var 95 otobüs yapıyor. Toplam 439 milyon lira ölü yatırımlara gitmiş 586 otobüs almaktan mahrum kalmışız. Halk karda, kışta, güneş altında otobüs beklerken, çile çekerken ben ne dinazora para veririm ne de başka şeye para harcarım. Katkılarından dolayı sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ediyorum.”

ANKARALILARI DEMAGOJİ YAPARAK KANDIRAMAZSINIZ







Kredi talebi ABB Meclisi’ne gelmeden önce Mansur Yavaş’ın videolu açıklamasına yanıt veren AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan talebin ‘evet’ oyu vermelerine rağmen Meclis’ten geçemeyip komisyona gönderilmesine Twitter üzerinden gönderme yaptı. Yavaş’a “Meclisten çıkan kararı Ankaralılar ile paylaştın mı?” diye soran Özcan, “Dur ben açıklayım; Otobüs dediniz. Ulaşım dediniz. Ankara’lı dediniz. Biz AK Parti Grubu olarak ‘evet’ dedik. Ama unuttuğunuz bir şey var. EGO Genel Müdürlüğü mevzuat açısından kredi alamıyor. Ankaralıları demagoji yaparak kandıramazsınız” ifadelerini kullandı.

EGO’nun 60 milyon Euro’luk kredi talebinin görüşüldüğü Meclis toplantısına vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.