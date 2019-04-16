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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Kol saati’ kaldırıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Nisan 2019 tarihinde saat 16 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Kol saati’ kaldırıldı haberi güncellenecektir.