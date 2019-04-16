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Ankara Haberleri: ‘Kol saati’ kaldırıldı

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‘Kol saati’ kaldırıldı

Murat YILMAZ
16.04.2019 - 16:19Son Güncelleme :

Ankara Büyükşehir Belediyesi, TBMM, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının yer aldığı 15 Temmuz Şehitler Meydanı’nda bulunan kol saati heykelini kaldırdı.

Murat YILMAZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın talimatı ile kaldırılan saat, 2014 yılında kavşağa konulmuştu. Saat heykeli, dün sabaha karşı vinçle sökülerek götürüldü. Büyükşehir yetkilileri, kavşakta bölgeye uygun bir tema düzenlemesi yapılacağı bilgisini verdi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden ‘Kol saati’ kaldırıldı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Nisan 2019 tarihinde saat 16 19’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça ‘Kol saati’ kaldırıldı haberi güncellenecektir.

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