Kol kola girdik dersimize çalıştık

Dün Yenimahalle’de Kardelen Konut Yapı Kooperatifi Üst Birliği tarafından düzenlenen etkinlikte vatandaşlarla buluşan Özhaseki öz,etle şunları söyledi:

YAPABİLECEKLERİMİZİ YAZDIK

“Artık şehirler ve başkentler arasında bir rekabet var. Üzülerek söylüyorum ki Ankaramız başkentler arasındaki rekabette, özellikle turizm alanında, ticarette ve sanayide, bu çekişmeli ortamda en önde olan, adı gibi baş olan bir şehir değil. Burada yapacağımız önemli projelerle biz Ankara’yı geleceğe taşıyabiliriz. 25 arkadaşımızla kol kola girdik, hizmet için huzurunuzdayız. Dersimize çalıştık, neler yapabileceğimizi tek tek yazdık. Ancak üzüntüm şu; İnşallah rakiplerimiz çıkar, bunları yazarlar diye de bekledim. Ne yazık ki; iki rakibim var birisi DSP’den çıktığı için, yeni çıktı arkadaş herhalde projelerini yakında söyleyecektir, projeleri hususunda fikir yürütürüm.

İNŞALLAH MEMBA SUYU İÇECEĞİZ

Ancak, üçüncü seferdir aday olan arkadaşımız daha bir tek cümle proje söylemedi. Durmadan sıkıştırdım, iki ay boyunca, ‘Ya kardeşim adaysın ama ne olur projeni söyle.’ Hayır, proje yok. Sıkıştığı yerde bulduğu adamlara bol vaat. En sonunda sıkışınca dedi ki, ‘Olmaz olur mu, en büyük projem su parasını ucuzlatmak. Onu da zaten Mustafa Başkan yaptı.’ Fesuphanallah, su parasını ucuzlatmaksa, Mustafa Başkan da yaptıysa, senin projeler bitti. Milleti oyalama kardeşim o zaman. Su parasındaki gerçeklik de şu; Devlet Su İşleri birkaç yıl önce Gerede üzerinden Çamlıdere’ye suyu getirdi. Su barajımıza geldi, birkaç gün içinde evlerimize basılacak, artık inşallah biz memba suyu içeceğiz.” Özhaseki vatandaşlardan depolarını temizletmelerini de istedi.

KEÇİÖREN BİZİM GÖZDEMİZ

ÖTE yandan keçiören ufuktepe’de seçim bürosu açılışına da katılan özhaseki, “eğer size bir söz verdiysek yerine getireceğimizi biliyorsunuz. Ankaramıza da Keçiörenimize de hizmette sınır tanımayız. Keçiören bizim gözdemiz. Siz buradan güçlü destek veriyorsunuz, biz kol kola gireriz bütün imkanlarımızı size seferber ederiz, borcumuzu öderiz” dedi.