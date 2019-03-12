Dün Hürriyet Ankara Bürosu’nu ziyaret eden Yavaş, kente dair projeleriyle ilgili özetle şu bilgileri paylaştı:

ESNAF KAZANACAK VATANDAŞ RAHAT EDECEK

“Ben Oxford Caddesi’nden (Londra) bahsettim daha önce bir televizyon programında ama tabii duymazdan geldiler. Kızılay’daki yayalaştırma pojesini Tayyip Bey de(Cumhurbaşkanı) söyleyince artık konuşmaz oldular. Tayyip Bey de Oxford Caddesi’nden bahsetti. Sadece toplu taşım araçları ile ticari taksilerin gidebileceği şekilde düzenlenebilir. Buradaki amaç insanların Kızılay’a aileleriyle birlikte çıkabilmeleri. Metro da gidiyor zaten. Kızılay’da on binlerce dükkân var, seçeneğiniz artıyor. Aynı malı daha hesaplı alabiliyorsunuz, açık havada geziyorsunuz. Kızılay’ın çöküntü alanı olmasını istemiyoruz. İnsanların rahat bir şekilde aileleriyle gelebildikleri bir yer olmasını istiyoruz. Esnaf da kazanacak, vatandaş da rahat edecek. AVM’lerden kurtarma projesi aslında. Dış cephelerin hepsini yenileyeceğiz, belediyenin yetkisi var.

ÖNEMLİ OLAN VAR OLANI YENİLEMEK

Ankara Kalesi’yle ilgilenmezseniz olmaz. Kale, belki de dünyadaki en büyük kale şehir. Kale dahil, Hacı Bayram ve Roma Hamamı’nı birleştirip, Hamamönü’ne kadar büyük bir alan şimdiye kadar yapılırdı. Evlerin dış cephesini biz yapacağız, çatısını vatandaş kendisi yapmalı. Bunlar Ankara’da çok kolay yapılacak şeyler. Var olan bir yeri yıkıp, yenisini yapıyorsanız; onun hiçbir anlamı yok. Önemli olan o evlerin eskiliğinin, yaşanmışlıklarının insanlara hissettirilmesi. Bunun da en kolay yolu var olanı, içinde yenilemek.

4 NOKTAYA BİLİM-SANAT-SPOR PARKI

1.5 milyon kişinin aynı anda spor yapabileceği yerler yapacağız. Bir diğer konu da çocuklara spor yaptırmak. Okulların hepsine spor paketi vereceğiz. Ankara’nın içinde yürüyecek yer kalmadı. Mavi Göl, Göksu, Gölbaşı’nı görüyoruz. Şehrin dört noktasına, ailecek gidilebilecek ‘Bilim, Sanat ve Spor Parkları’ yapacağız.”

İLK İCRAAT HACİZLERİ KALDIRMAK

Anketlere göre Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki’den 8-11 puan önde olduğunu ifade eden Yavaş, “Ankaralı kararını vermiş. Beş yıl bizi deneyecek. Ama seçimi kazandığımız akşam, asla ‘Bir zafer kazandık’ demeyeceğiz. Ankara halkı bir beş yıllığına bizi görevlendirdi gözüyle bakacağız” diye konuştu. Yavaş, kazandığı takdirde ilk icraatinin, başkanlık yazısıyla tapulardaki ‘asfalt katılım payı hacizleri’ni kaldırmak olduğunu söyledi.

BİRÇOK YERE ÇOK KATLI OTOPARK

Kentteki otopark yetersizliğine de dikkat çeken Yavaş, “Sıhhiye’deki çok katlı otopark gibi, Kızılay dahil birçok yere otopark yapacağız. Otoparkı ne kadar çoğaltırsanız, gelirini de yeni otopark yapmakta kullanırsanız Ankara’da bir otopark fabrikası kurmuş olursunuz” dedi.