İçinde yolcular bulunan toplu taşıma aracı, Mevlana Bulvarı’nda yolcu alıp indirdiği, saat 11.30 sıralarında Hürriyet Ankara objektifine takıldı. Kırılan camı yerine branda yapıştırılarak seferine devam ettirilen dolmuşu trafikte görenler şaşkınlık yaşadı. Hem trafikteki diğer sürücüler hem de durağa yanaştığı sırada vatandaşlar tarafından uyarılan dolmuş şoförü, can ve mal güvenliği tehlikesine aldırış etmeden yoluna devam etti.
Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kırık camla sefere devam hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Nisan 2019 tarihinde saat 16 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kırık camla sefere devam haberi güncellenecektir.