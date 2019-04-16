Kırık camla sefere devam

İçinde yolcular bulunan toplu taşıma aracı, Mevlana Bulvarı’nda yolcu alıp indirdiği, saat 11.30 sıralarında Hürriyet Ankara objektifine takıldı. Kırılan camı yerine branda yapıştırılarak seferine devam ettirilen dolmuşu trafikte görenler şaşkınlık yaşadı. Hem trafikteki diğer sürücüler hem de durağa yanaştığı sırada vatandaşlar tarafından uyarılan dolmuş şoförü, can ve mal güvenliği tehlikesine aldırış etmeden yoluna devam etti.



