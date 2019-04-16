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Ankara Haberleri: Kırık camla sefere devam

ANKARA HABERLERİ

Kırık camla sefere devam

Sedat CENİKLİ
16.04.2019 - 16:11Son Güncelleme :

Sıhhiye-Ümitköy hattında çalışan 06 J 0025 plakalı yolcu minibüsü (dolmuş), kırık olan sol arka camının yerine bantla yapıştırılan naylon brandayla sefer yaptı.

Sedat CENİKLİ

İçinde yolcular bulunan toplu taşıma aracı, Mevlana Bulvarı’nda yolcu alıp indirdiği, saat 11.30 sıralarında Hürriyet Ankara objektifine takıldı. Kırılan camı yerine branda yapıştırılarak seferine devam ettirilen dolmuşu trafikte görenler şaşkınlık yaşadı. Hem trafikteki diğer sürücüler hem de durağa yanaştığı sırada vatandaşlar tarafından uyarılan dolmuş şoförü, can ve mal güvenliği tehlikesine aldırış etmeden yoluna devam etti.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kırık camla sefere devam hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 16 Nisan 2019 tarihinde saat 16 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kırık camla sefere devam haberi güncellenecektir.

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