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Ankara Haberleri: Kıbrıs Kanyonu’na turizm atağı

ANKARA HABERLERİ

Kıbrıs Kanyonu’na turizm atağı

Hürriyet Haber
20.11.2019 - 09:13 |Son Güncelleme :

Mamak’ta yer alan Kıbrıs Kanyonu, doğal yaşam turizmine kazandırılacak.

Hürriyet Haber

Bu kapsamda, Kıbrıs Kanyonu Kentsel Tasarım Projesi 1. Çalıştayı düzenlendi. Mamak Belediyesi’ndeki çalıştaya, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, akademisyenler, mühendisler, mimarlar ve bölge sakinleri katıldı. Mamak'ta Kıbrıs Kanyonu gibi gizli hazineleri turizme kazandıracaklarını kaydeden Başkan Köse, çalışmaları başlattıklarını söyledi. Doğal yaşamın tamamen korunarak gerekli çalışmaların yapılacağını kaydeden Köse şu bilgileri paylaştı: “Kıbrıs Kanyonu, 3. derece doğal sit alanı ve 1. derece arkeolojik sit alanı olduğu için ilçemiz adına önemli bir kazanım olacak. Bu kazanımın kalitesini artırmak içinde çalıştaylarımızı düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. Sadece Mamak'a değil Ankara'ya hitap edecek ve uzunluğu 5.5 kilometre olan Kıbrıs Kanyonu projemiz ile vatandaşlarımız toprakla baş başa vakit geçirebilecek.

Kıbrıs Kanyonu’na turizm atağı

DOĞA SPORLARI DA OLACAK

Proje tamamlandığında bünyesinde gençlik kampları, doğal yürüyüş alanları, seyir terasları, köprüler, hayvan besleme ve yaşam alanları, yeme-içme mekânları olacak. Doğa sporlarına da olanak sunacak projemizde adrenalin tutkunları kaya tırmanışı, zipline gibi çeşitli sportif aktiviteler gerçekleştirebilecek. 1. derece arkeolojik sit alanı olan Kıbrıs Kanyonu'nda eğitim amaçlı araştırma gezileri de olacak. Ziyaretçiler birçok endemik bitki ve hayvan türünü doğal ortamında görme şansı da yakalayacak.”

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kıbrıs Kanyonu’na turizm atağı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 20 Kasım 2019 tarihinde saat 09 13’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kıbrıs Kanyonu’na turizm atağı haberi güncellenecektir.

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