Kıbrıs Kanyonu’na turizm atağı

Bu kapsamda, Kıbrıs Kanyonu Kentsel Tasarım Projesi 1. Çalıştayı düzenlendi. Mamak Belediyesi’ndeki çalıştaya, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, akademisyenler, mühendisler, mimarlar ve bölge sakinleri katıldı. Mamak'ta Kıbrıs Kanyonu gibi gizli hazineleri turizme kazandıracaklarını kaydeden Başkan Köse, çalışmaları başlattıklarını söyledi. Doğal yaşamın tamamen korunarak gerekli çalışmaların yapılacağını kaydeden Köse şu bilgileri paylaştı: “Kıbrıs Kanyonu, 3. derece doğal sit alanı ve 1. derece arkeolojik sit alanı olduğu için ilçemiz adına önemli bir kazanım olacak. Bu kazanımın kalitesini artırmak içinde çalıştaylarımızı düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. Sadece Mamak'a değil Ankara'ya hitap edecek ve uzunluğu 5.5 kilometre olan Kıbrıs Kanyonu projemiz ile vatandaşlarımız toprakla baş başa vakit geçirebilecek.

DOĞA SPORLARI DA OLACAK

Proje tamamlandığında bünyesinde gençlik kampları, doğal yürüyüş alanları, seyir terasları, köprüler, hayvan besleme ve yaşam alanları, yeme-içme mekânları olacak. Doğa sporlarına da olanak sunacak projemizde adrenalin tutkunları kaya tırmanışı, zipline gibi çeşitli sportif aktiviteler gerçekleştirebilecek. 1. derece arkeolojik sit alanı olan Kıbrıs Kanyonu'nda eğitim amaçlı araştırma gezileri de olacak. Ziyaretçiler birçok endemik bitki ve hayvan türünü doğal ortamında görme şansı da yakalayacak.”