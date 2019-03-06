Kahramankazan’dan Sıhhiye’ye direkt otobüs sözü

Kahramankazanlıların kent merkezine gitmek için EGO otobüsleriyle Eryaman’a geldiklerini ve buradan metroya aktarma yaptıklarına dikkat çeken Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, “Otobüslerimiz Eryaman’a kadar gidiyor sizleri bırakıyor aktarmalar başlıyor. Sizlerle konuştuk çoğunluk dedi ki; ‘Biz Sıhhiye’ye kadar gitmek istiyoruz.’ Eyvallah Sıhhiye’ye kadar gelin başımızın üstünde yeriniz var. Onları da yapacağız merak etmeyin” dedi. Dün Kahramankazan’daki mitingte vatandaşlara hitap eden Özhaseki yapacakları projeleri şöyle anlattı:

STADYUMU EN KISA SÜREDE BİTİRECEĞİZ

“Ankara-Kahramankazan yolunun bir an önce devreye girilip 12 tane alt ve üst geçidiyle işin bitirilip rahatlatılması lazım, bu bizim taahhüdümüz, endişeniz olmasın bu işe başlayacağız. Saray bölgesinde fabrikalarımızın alt yapı sorunu var, alt yapısını bitireceğiz. Kent meydanımız ve yer altı otoparkımızın ihalesini yaptılar işi hızlandıramadılar, bunu da bitireceğiz. Köy yollarımıza sıcak asfalt yapacağız buradan herkes köyüne rahatlıkla gidip gelecek. Hem Ankara’da 19 Mayıs Stadı’nın yerine 55 bin kişilik Türkiye’nin en güzel stadını hem de Kahramankazan’da bize lazım olan stadyumu en kısa süre içerisinde bitireceğiz.”

BÜYÜKŞEHİRSİZ İŞ YAPMA İMKÂNI ZAYIF

25 ilçedeki her bir adayın 200 projesi olduğuna dikkat çeken Özhaseki, “Büyükşehir olmadan birçok ilçe belediyesinin iş yapma imkânı zayıf. Zaten ilçelerin bütçeleri belli, o gelen bütçeler personele gider ufak tefek işlerle de para biter. Destek kimden gelecek? Büyükşehir’den gelecek. Allah’ın izniyle biz bunları yapacağız. Değerli belediye başkan adaylarımızın sizlere söylediği ne varsa hepsini yerine getireceğiz. Hiç endişeniz olmasın” dedi.

BİSİKLET YOLLARININ ALTYAPISI OLMALI

Millet İttifakı’nın Ankara Adayı Mansur Yavaş’ın bisiklet yolları ile ilgili projesini de eleştiren Özhaseki şunları söyledi: “Ya güzel kardeşim bisiklet yollarının bir altyapısının olması lazım. Şurada bir bisiklet yolu yaparsınız kaç kilometre olursa olsun, onun bittiği yerden itibaren yeniden devamı lazım. Şehir planlarının tamamına işlenip çözülmesi lazım. Avrupa böyle yapmış. Burada 1-2 kilometre yapıp insanları caddeye indirirseniz Allah korusun bir felaketle karşı karşıya kalırsınız. Şirinlik olsun, laf olsun diye proje söylenmez. Bu bilgi, birikim, tecrübe ister. Bunlar çok şükür bizde var.”