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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kafa kafaya çarpıştılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 12 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kafa kafaya çarpıştılar haberi güncellenecektir.