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Ankara Haberleri: Kafa kafaya çarpıştılar

ANKARA HABERLERİ

Kafa kafaya çarpıştılar

İHA
23.07.2019 - 12:00Son Güncelleme :

Sincan Vatan Caddesi Pençeli Sokak kavşağında, 06 EZ 84 plakalı sürücü kursu eğitim aracıyla 06 T 52 26 plakalı ticari araç çarpıştı.

İHA

Kazada, sürücülerle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Kafa kafaya çarpıştılar hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 23 Temmuz 2019 tarihinde saat 12 00’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Kafa kafaya çarpıştılar haberi güncellenecektir.

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