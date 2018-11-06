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Ankara Haberleri: İstasyon Caddesi’ne ilk kazma Aralıkta

ANKARA HABERLERİ

İstasyon Caddesi’ne ilk kazma Aralıkta

Murat YILMAZ
06.11.2018 - 16:11Son Güncelleme :

Her gün yaklaşık 100 bin aracın ‘tampon tampona’ seyrettiği İstasyon Caddesi’nde yaşanan trafik çilesine çözüm sağlayacak olan yeni yol çalışması için ilk kazma önümüzdeki ay vurulacak.

Murat YILMAZ

Başkan Mustafa Tuna, “Bu proje vatandaşlar için büyük bir beklentiydi ve trafiği çok rahatlatacak” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplam nüfusları 1 milyonu geçen Etimesgut ile Sincan ilçelerinin can damarı olan ve günde yüz bin aracın ‘tampon tampona’ ilerlediği Etimesgut İstasyon Caddesi’nin genişletilmesi için ilk kazmayı önümüzdeki ay vurmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Ankara Bulvarı’nın devamı niteliğindeki İstasyon Caddesi’ne alternatif bir bulvar daha yapacak. Mevcut haliyle 2 geliş 2 gidiş olan cadde, 3 geliş 3 gidiş olarak genişletilecek.

ÇALIŞMALAR 6 AY SÜRECEK

Yeni yol projesine denk gelen yapıların sahipleriyle ve kamu kurumlarıyla anlaşma sağlanamadığı için kamulaştırma işlemleri uzayan projenin tüm işlemlerinde çözüm sağlandı. Yeni yol güzergâhı üzerinde bulunan 69 konutluk 5 apartman, çalışmalar kapsamında yıkılacak. Projenin ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. İhale tamamlandıktan sonra aralık ayının başında ilk kazmanın vurulacağı İstasyon Caddesi’nde çalışmalar yaklaşık 6 ay sürecek.

YIKILANLARA YENİ DAİRE

Cadde için önümüzdeki ay çalışmalara başlayacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna şunları söyledi:

“Etimesgut ve Sincan’da yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımdaki en önemli problemi İstasyon Caddesi’ndeki sıkışıklık. Bu konuyla ilgili ciddi hazırlık ve çalışmalar yapılmıştı. Bu çalışmaları biz neticelendirmiş oluyoruz. Kamulaştırılması gereken binalar vardı. Anlaşmalar sağlanarak oradaki vatandaşlara yeni daireler yapıyoruz. Buradaki 5 binanın da kaldırılmasıyla güzergahta bir problem kalmayacak. Bu binalar yıkılacak. 69 daire vardı. Bir tanesi ile anlaşıldı. Geriye kalan 68 daire için biz yine o bölgede arsa temin ettik. O arsaya da inşaatları yaptırıyoruz. Bu binalar bitince de vatandaşlar oraya taşınacak.”

KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR

İstasyon Caddesi üzerine yapılacak köprülü kavşaklarla bölgedeki mahallelerin birbiriyle bağlantılarının gerçekleştirileceğini aktaran Tuna, “Burada ciddi derecede köprülü kavşaklar yapılacak. Bunların da ihalesi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Önümüzdeki ay İstasyon Caddesi’nde çalışmalara başlarız. Bu proje vatandaşlar için büyük bir beklentiydi ve trafiği çok rahatlatacak. Orada yaşayan milyonları ilgilendirecek. Bağlıca Bulvarı’ndan da Çevre Yolu’na bağlantı gerçekleştireceğiz. Bu da o bölge için büyük bir fayda getirecek” dedi.

İstasyon Caddesi’ne ilk kazma Aralıkta

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İstasyon Caddesi’ne ilk kazma Aralıkta hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Kasım 2018 tarihinde saat 16 11’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İstasyon Caddesi’ne ilk kazma Aralıkta haberi güncellenecektir.

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