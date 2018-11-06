İstasyon Caddesi’ne ilk kazma Aralıkta

Başkan Mustafa Tuna, “Bu proje vatandaşlar için büyük bir beklentiydi ve trafiği çok rahatlatacak” dedi. Ankara Büyükşehir Belediyesi, toplam nüfusları 1 milyonu geçen Etimesgut ile Sincan ilçelerinin can damarı olan ve günde yüz bin aracın ‘tampon tampona’ ilerlediği Etimesgut İstasyon Caddesi’nin genişletilmesi için ilk kazmayı önümüzdeki ay vurmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, Ankara Bulvarı’nın devamı niteliğindeki İstasyon Caddesi’ne alternatif bir bulvar daha yapacak. Mevcut haliyle 2 geliş 2 gidiş olan cadde, 3 geliş 3 gidiş olarak genişletilecek.

ÇALIŞMALAR 6 AY SÜRECEK

Yeni yol projesine denk gelen yapıların sahipleriyle ve kamu kurumlarıyla anlaşma sağlanamadığı için kamulaştırma işlemleri uzayan projenin tüm işlemlerinde çözüm sağlandı. Yeni yol güzergâhı üzerinde bulunan 69 konutluk 5 apartman, çalışmalar kapsamında yıkılacak. Projenin ihalesi önümüzdeki günlerde yapılacak. İhale tamamlandıktan sonra aralık ayının başında ilk kazmanın vurulacağı İstasyon Caddesi’nde çalışmalar yaklaşık 6 ay sürecek.

YIKILANLARA YENİ DAİRE

Cadde için önümüzdeki ay çalışmalara başlayacaklarını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna şunları söyledi:

“Etimesgut ve Sincan’da yaşayan vatandaşlarımızın ulaşımdaki en önemli problemi İstasyon Caddesi’ndeki sıkışıklık. Bu konuyla ilgili ciddi hazırlık ve çalışmalar yapılmıştı. Bu çalışmaları biz neticelendirmiş oluyoruz. Kamulaştırılması gereken binalar vardı. Anlaşmalar sağlanarak oradaki vatandaşlara yeni daireler yapıyoruz. Buradaki 5 binanın da kaldırılmasıyla güzergahta bir problem kalmayacak. Bu binalar yıkılacak. 69 daire vardı. Bir tanesi ile anlaşıldı. Geriye kalan 68 daire için biz yine o bölgede arsa temin ettik. O arsaya da inşaatları yaptırıyoruz. Bu binalar bitince de vatandaşlar oraya taşınacak.”

KÖPRÜLÜ KAVŞAKLAR

İstasyon Caddesi üzerine yapılacak köprülü kavşaklarla bölgedeki mahallelerin birbiriyle bağlantılarının gerçekleştirileceğini aktaran Tuna, “Burada ciddi derecede köprülü kavşaklar yapılacak. Bunların da ihalesi önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek. Önümüzdeki ay İstasyon Caddesi’nde çalışmalara başlarız. Bu proje vatandaşlar için büyük bir beklentiydi ve trafiği çok rahatlatacak. Orada yaşayan milyonları ilgilendirecek. Bağlıca Bulvarı’ndan da Çevre Yolu’na bağlantı gerçekleştireceğiz. Bu da o bölge için büyük bir fayda getirecek” dedi.