İstasyon Caddesi 2020’ye kaldı

Noter huzurundaki kura çekimi, saat 10.00’da Ankara Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin Hürriyet Ankara’ya verdiği bilgiye göre vatandaşların yıllardır yapılmasını beklediği projede süreç şöyle işleyecek:

YIKIMIN ARDINDAN İHALE

Kamulaştırılan altı binadaki 53 hak sahibi, binalarının hemen yanında inşa edilen sitede kura çekimiyle belirlenen yeni evlerine bu yılın sonunda taşınacak. Konuyu mahkemeye taşıyan ancak belediyenin haklı bulunduğu 15 hak sahibi de Mansur Yavaş’ın talimatıyla mağdur edilmeyecek. Taşınmaların ardından yeni yılda kamulaştırılan altı binanın yıkımı gerçekleştirilecek. Ardından Fen İşleri Dairesi Başkanlığı kavşak ve yollar için ihaleye çıkacak. Yolun yapımına ise 2020 yılında başlanacak.

İLK KAZMA ARALIK AYINDA VURULACAKTI

KONUTLARINA yakın alanda yeni daire talep eden hak sahipleri için aynı bölgede boş bir arazi alarak yeni site inşa eden Büyükşehir Belediyesi, İstasyon Caddesi’ne alternatif yol projesi için 2018’in Aralık ayında ilk kazmayı vuracağını açıklamıştı. Hürriyet Ankara bu gelişmeyi ‘Bir Sonraki İstasyon, Düğüm Çözülüyor’ manşetiyle gündeme taşımıştı.

DEMİREL: OLMAZSA OLMAZIMIZ

Hürriyet Ankara’nın ‘Seçimin Ardından Başkanlar Konuşuyor’ yazı dizisine konuk olan ve İstasyon Caddesi projesi için “Olmazsa olmazımızdır” diyen Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, “Bizim 600 bin, Sincan’ın 550 bin civarında nüfusu var. Önümüzdeki 10 yıl içinde iki ilçenin toplamda 2 milyona yakın nüfusu olduğunu göreceğiz. Kent merkezine alternatif yollar açılmasına rağmen ulaşım sorununun çözüldüğünü söyleyemeyiz. Bunun için 2018 yılının ortalarından sonra Büyükşehir Belediyesi ile projelendirdiğimiz İstasyon Caddesi’nin alternatif yolunun yapılması lazım” demişti.