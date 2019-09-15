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Ankara Haberleri: İlgisizlik kurutuyor!

ANKARA HABERLERİ

İlgisizlik kurutuyor!

Hürriyet Haber
15.09.2019 - 15:37Son Güncelleme :

TÜRKKONUT Çayyolu-2 Uydukent’te bulanan ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluğunda olan ağaçların kaderine terk edildiğini söyleyen TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı, “Kuruyan ağaçlar dikkat çekmesin diye diplerinden kesiliyor” diye isyan etti.

Hürriyet Haber

KADERİNE TERK EDİLDİ

“Bölgede 18 yıl boyunca dikimini kendi ellerimizle yaptığımız ve çocuklarımız gibi büyüttüğümüz 99 bin adet ağaç ve bitki örtüsü, mart ayından itibaren kaderine terk edildi. Kuruyan ağaçlar dikkat çekmesin diye diplerinden kesiliyor.”

FİRMA BAKIM YAPMIYOR

“CHP’nin bu bölgeden aldığı oy oranı yüzde 77. Fakat, geçen seneye kadar cennet bahçesi gibi olan bölge, şimdi ot bahçesine döndü. Bunun nedeni de, 31 Mart seçimleri sonrası yapılan ihale. Firma, ‘Zarar ediyorum” diyor ve bakım yapmıyor.”

‘ORASI BİZE Mİ AİT?’

“ANFA Genel Müdürü Semih Narlıoğlu ile görüştüm. Kendisi de bu bölgeye yakın bir yerde oturuyor. Kendisi, ihale ettiği bölge için ‘Orası bize mi ait?’ diyor. Böyle bir dünya var mı? Buradaki ağaçların hepsi birer servet. Yazık, günah!”

İlgisizlik kurutuyor

Bölgedeki park, bahçe, mesire alanı ve tüm yeşil alanların sorumluluğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile ANFA Genel Müdürlüğü’nde.

MESİRE ALANI KAPATILDI

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı’nın bu yılın başından itibaren hizmet dışı bıraktığı mesire alanına da dikkat çeken Odabaşı, “Bu milli servetin korunup kollanması, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin asli görevidir” dedi.

99 bin ağaç ve bitki göz göre göre kuruyor99 bin ağaç ve bitki göz göre göre kuruyor!

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden İlgisizlik kurutuyor! hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Eylül 2019 tarihinde saat 15 37’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça İlgisizlik kurutuyor! haberi güncellenecektir.

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