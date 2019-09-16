99 bin ağaç ve bitki göz göre göre kuruyor!

Kıyametin adresi, “TÜRKKONUT Çayyolu-2 Uydukent Projesi.”
Alamet o ki, 31 Mart seçimleri sonrası “Ankara Büyükşehir Belediyesi”, bu bölgeden elini eteğini çekmiş.
18 yılda dikilen 99 bin ağaç ve bitki, kaderine terk edilmiş.
Ne sulama, ne budama, ne de bakım!
Susuzluktan artık, ağaçların damarları kurumuş.
Bir kısmı mevta!
Geride kalan ağaçlara ise sabır, selamet.
*
Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKONUT) Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı’ndan gelen iletiyi okuyunca...
Dedim:
“Felaket felaket!”
Hele hele şu iki cümlesi -özellikle de son kısmı- durumun vahametini gözler önüne seriyor:
“Bölgede 18 yıl boyunca dikimini kendi ellerimizle yaptığımız ve çocuklarımız gibi büyüttüğümüz 99 bin adet ağaç ve bitki örtüsü, mart ayından itibaren kaderine terk edildi. Bölgemizdeki ağaçlar, bitki örtüsü ve çim alanlarının bir bölümü kurumuş olup, kuruyan ağaçlar dikkat çekmesin diye diplerinden kesiliyor.”
*
Girizgâhtan sonra, “Ee bunun Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ne alakası var?” diye soranlar olabilir.
Şöyle ki:
Her ne kadar 4 bin 800 konutta toplam 20 bin vatandaşın yaşadığı Çayyolu-2 Uydukent Projesi’ni TÜRKKONUT yapmış olsa da...
Bölgedeki park, bahçe, mesire alanı ve tüm yeşil alanların sorumluluğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile ANFA Genel Müdürlüğü’nde.
Zaten ağaçların büyük bir bölümü de TÜRKKONUT-Ankara Büyükşehir Belediyesi birlikteliğinde dikilmiş.
Bu bilgiden sonra, “Ee peki bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi neden ilgilenmiyor?” diye soranlar da olabilir.
Bu sorunun yanıtı için ise TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı’nın iletisini şöyle özetledim:
CHP’NİN OY ORANI YÜZDE 77
“Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu bölgeden aldığı oy oranı yüzde 77. Fakat, geçen seneye kadar cennet bahçesi gibi olan bölge, şimdi ot bahçesine döndü. Bunun nedeni de, 31 Mart seçimleri sonrası yapılan ihale. İhale edilen firma, yüzde 57 ile almış. Firma, ‘Zarar ediyorum, bizim buradan kalkmamız mümkün değil’ diyor ve bakım yapmıyor. Bir tanesinin rayiç bedeli 25 bin TL olan mavi ladin ağaçlarının yanı sıra 18 yılda biz bu bölgeye 99 bin adet ağaç ve bitki diktik. Her biri benim evladım gibi olan ağaçlar, göz göre göre kuruyor.
ANFA: ‘ORASI BİZE Mİ AİT?’
ANFA Genel Müdürü Semih Narlıoğlu ile görüştüm. Kendisi de bu bölgeye yakın bir yerde oturuyor. Firmaya para verdiklerini ama bu para karşılığında iş yapılmadığını söyledim. Kendisi, ihale ettiği bölge için ‘Orası bize mi ait?’ diyor. Bunun üzerine, ‘siz daha bulunduğunuz yerin kime ait olduğunu bilmiyorsanız diyecek bir şeyim yok’ yanıtını verdim. ‘Ben bir bakayım, peyzaj mühendisimizi göndereyim, birlikte bir inceleyin’ demesine rağmen, bir haftadır mühendis gelmedi.
Böyle bir dünya var mı? Buradaki ağaçların hepsi birer servet. Yazık, günah!”
MİLLİ SERVET ÇÜRÜYOR
Türkkonut Çayyolu-2 Uydukent’te büyük bir mesele daha var:
“MESİRE ALANI” meselesi.
*
Tamı tamına 59 bin ağacın bulunduğu 183 bin metrekare alana sahip mesire alanının bakımını ANFA Genel Müdürlüğü yapıyor, bir yandan da güvenliğini sağlıyordu.
Ancak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, bu yılın başından itibaren güvenlik görevlilerini çekmiş.
Ve...
Girişini kapatıp, hizmet dışı bırakmış.
TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı, TÜRKKONUT ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu mesire alanı için 10 milyon TL harcama yaptığına dikkat çekerek, “Bu milli servetin korunup kollanması, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin asli görevidir” diyor.
BU DA BENDEN
MANSUR YAVAŞ’IN İŞİNİ EN ÇOK ZORLAŞTIRANLAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın işini en çok zorlaştıran, “inisiyatif alamayan daire başkanları ile genel müdürler.”
BEKLİYORLAR Kİ: Her talimatı Başkan Mansur Yavaş versin.
DEMİYORLAR Kİ: Başkan bana güvendi, o halde bu iş bende.
GÖRMÜYORLAR Kİ: Onların her hatası, Mansur Yavaş’a yazıyor.
DÜŞÜNMÜYORLAR Kİ: Başkan Mansur Yavaş’ın yükünü nasıl hafifletiriz.
Daire başkanları, genel müdürler...
Bi zahmet, bi el verin.
5.5 milyon nüfuslu kenti, Mansur Yavaş tek başına mı yönetecek?
SÖZ YETKİLİDE
C PLAKAYA SERVİS PARKI GELİYOR...
Burada Okur Yazar’da geçen hafta, Altındağ’ın Zübeyde Hanım Mahallesi vardı.
Bir okurumuz, “‘C’ plakalı servis araçları, cadde ve sokak aralarını adeta otoparka çeviriyor, evlerimizin önüne araç park edemiyoruz” diye isyan etmişti.
Ve...
“Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı başta olmak üzere hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de Altındağ Belediyesi’nden, mahalle sakinleri olarak yıllardır muzdarip olduğumuz bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz” demişti.
*
Okurumuzun “Çözüm bulunsun” çağrısına ilk karşılığı veren Altındağ Belediyesi oldu.
Yazının yayınlandığı gün (pazartesi), Altındağ Belediyesi Basın Sorumlusu Aykut Gören aradı.
Önce, okurumuza teşekkür etti.
Sonra, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın, bölgedeki sorunu çözmek amacıyla bir süredir “Servis Parkı” adlı proje üzerinde mesai harcadığını söyledi.
Ve son olarak da, Başkan Asım Balcı’nın şu açıklamasını gönderdi:
İSTENMEYEN OLAYLAR YAŞANIYORDU
“Ne yazık ki bu konu nedeniyle zaman zaman mahalleli ile servisçiler karşı karşıya geliyor ve istenmeyen olaylar yaşanıyordu. Biz de bu konuyu, bölgeyle ilgili çözülmesi gereken birinci gündem maddesi olarak belirledik.
SOSYAL DONATILAR OLUŞTURULACAK
Zübeyde Hanım Mahallesi’nde Altındağ Belediyemize ait 10 dönümlük bir araziyi Servis Parkı olarak düzenleyeceğiz. Binlerce servisin park edilebileceği bu alanda aynı zamanda esnafımız için sosyal donatılar da oluşturulacak.
SERVİS SORUNU TARİHE KARIŞACAK
Bu konuyla ilgili Ankara Servisçiler Odası ile ortak akıl çerçevesinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Projenin tamamlanmasıyla mahalledeki servis sorunu tarihe karışacak. Tüm servisçiler, buraya araçlarını çekebilecek.”
OTOPARKLAR İÇİN YENİ TARİFE YERİNDE BİR KARAR
Ankara’daki otoparklarda “Japon Pazarı” modelinin uygulamaya geçtiği günden bu yana, “24 saati 1 TL’ye otopark mı olur?” diyenlerdenim.
Zaten, Hürriyet Ankara okurları da bu köşeden birçok kez şu eleştiriyi yaptılar:
“Araçlarımızı park edemez olduk. Çünkü park yeri yok, her zaman dolu.”
*
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlardan gelen şikâyetleri de göz önünde bulundurarak yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.
Yerinde bir karar.
Başkan Mansur Yavaş’ı kutluyorum.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAYALARI HİÇ DÜŞÜNMEDİ!
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin okullar açılırken Eskişehir Yolu’nda çalışma başlatmasını eleştiren okurumuz Fatma Sevim Güral, yayaların hiç düşünülmediğini söylemiş ve eklemiş:
“Alternatif yolda ne bir yaya geçişi, ne kırmızı ışık, ne de bir kasis var. Araçlar o kadar hızlı geçiyorlar ki, yolun karşısına geçişlerde çok zorlanıyoruz. Ayrıca duraklar kaldırıldı. Nerede inilecek, nerede binilecek bilemiyoruz. EGO otobüsleri durak olmadığı için durmadan geçiyor.”
POLATLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ASANSÖRLERİ ÜÇ AYDIR ÇALIŞMIYOR
Polatlı’nın sesi, Burada Okur Yazar’ın gönülden kadrolu muhabiri Mahir Yavaş, “Polatlı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün asansörleri üç aydır çalışmıyor” demiş.
Binada aynı zamanda Sağlık Ocağı hizmeti de verildiğini aktaran Mahir Yavaş’ın iletisi şöyle:
“Bina dört katlı. Üst katlara çıkmak isteyen hastalar, sırtta taşınıyor. Tekerlekli sandalyeli vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, bu duruma bir an evvel müdahale etmeli.”
KISA... KISA...
* “Çankaya Simon Bolivar Parkı’nın aydınlatmaları üç aydır yanmıyor. Gece karanlığında korkuyoruz. Çocuklar ve kadınlar daha çok endişe ediyor.”
Mustafa ÇAVUŞOĞLU
99 bin ağaç ve bitki göz göre göre kuruyor!
Kıyametin adresi, “TÜRKKONUT Çayyolu-2 Uydukent Projesi.”
Alamet o ki, 31 Mart seçimleri sonrası “Ankara Büyükşehir Belediyesi”, bu bölgeden elini eteğini çekmiş.
18 yılda dikilen 99 bin ağaç ve bitki, kaderine terk edilmiş.
Ne sulama, ne budama, ne de bakım!
Susuzluktan artık, ağaçların damarları kurumuş.
Bir kısmı mevta!
Geride kalan ağaçlara ise sabır, selamet.
*
Türkiye S.S. Yapı Kooperatifleri Merkez Birliği (TÜRKKONUT) Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı’ndan gelen iletiyi okuyunca...
Dedim:
“Felaket felaket!”
Hele hele şu iki cümlesi -özellikle de son kısmı- durumun vahametini gözler önüne seriyor:
“Bölgede 18 yıl boyunca dikimini kendi ellerimizle yaptığımız ve çocuklarımız gibi büyüttüğümüz 99 bin adet ağaç ve bitki örtüsü, mart ayından itibaren kaderine terk edildi. Bölgemizdeki ağaçlar, bitki örtüsü ve çim alanlarının bir bölümü kurumuş olup, kuruyan ağaçlar dikkat çekmesin diye diplerinden kesiliyor.”
*
Girizgâhtan sonra, “Ee bunun Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ne alakası var?” diye soranlar olabilir.
Şöyle ki:
Her ne kadar 4 bin 800 konutta toplam 20 bin vatandaşın yaşadığı Çayyolu-2 Uydukent Projesi’ni TÜRKKONUT yapmış olsa da...
Bölgedeki park, bahçe, mesire alanı ve tüm yeşil alanların sorumluluğu, Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ile ANFA Genel Müdürlüğü’nde.
Zaten ağaçların büyük bir bölümü de TÜRKKONUT-Ankara Büyükşehir Belediyesi birlikteliğinde dikilmiş.
Bu bilgiden sonra, “Ee peki bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi neden ilgilenmiyor?” diye soranlar da olabilir.
Bu sorunun yanıtı için ise TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı’nın iletisini şöyle özetledim:
CHP’NİN OY ORANI YÜZDE 77
“Cumhuriyet Halk Partisi’nin bu bölgeden aldığı oy oranı yüzde 77. Fakat, geçen seneye kadar cennet bahçesi gibi olan bölge, şimdi ot bahçesine döndü. Bunun nedeni de, 31 Mart seçimleri sonrası yapılan ihale. İhale edilen firma, yüzde 57 ile almış. Firma, ‘Zarar ediyorum, bizim buradan kalkmamız mümkün değil’ diyor ve bakım yapmıyor. Bir tanesinin rayiç bedeli 25 bin TL olan mavi ladin ağaçlarının yanı sıra 18 yılda biz bu bölgeye 99 bin adet ağaç ve bitki diktik. Her biri benim evladım gibi olan ağaçlar, göz göre göre kuruyor.
ANFA: ‘ORASI BİZE Mİ AİT?’
ANFA Genel Müdürü Semih Narlıoğlu ile görüştüm. Kendisi de bu bölgeye yakın bir yerde oturuyor. Firmaya para verdiklerini ama bu para karşılığında iş yapılmadığını söyledim. Kendisi, ihale ettiği bölge için ‘Orası bize mi ait?’ diyor. Bunun üzerine, ‘siz daha bulunduğunuz yerin kime ait olduğunu bilmiyorsanız diyecek bir şeyim yok’ yanıtını verdim. ‘Ben bir bakayım, peyzaj mühendisimizi göndereyim, birlikte bir inceleyin’ demesine rağmen, bir haftadır mühendis gelmedi.
Böyle bir dünya var mı? Buradaki ağaçların hepsi birer servet. Yazık, günah!”
MİLLİ SERVET ÇÜRÜYOR
Türkkonut Çayyolu-2 Uydukent’te büyük bir mesele daha var:
“MESİRE ALANI” meselesi.
*
Tamı tamına 59 bin ağacın bulunduğu 183 bin metrekare alana sahip mesire alanının bakımını ANFA Genel Müdürlüğü yapıyor, bir yandan da güvenliğini sağlıyordu.
Ancak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı, bu yılın başından itibaren güvenlik görevlilerini çekmiş.
Ve...
Girişini kapatıp, hizmet dışı bırakmış.
TÜRKKONUT Genel Başkanı Yılmaz Odabaşı, TÜRKKONUT ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin söz konusu mesire alanı için 10 milyon TL harcama yaptığına dikkat çekerek, “Bu milli servetin korunup kollanması, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin asli görevidir” diyor.
BU DA BENDEN
MANSUR YAVAŞ’IN İŞİNİ EN ÇOK ZORLAŞTIRANLAR
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın işini en çok zorlaştıran, “inisiyatif alamayan daire başkanları ile genel müdürler.”
BEKLİYORLAR Kİ: Her talimatı Başkan Mansur Yavaş versin.
DEMİYORLAR Kİ: Başkan bana güvendi, o halde bu iş bende.
GÖRMÜYORLAR Kİ: Onların her hatası, Mansur Yavaş’a yazıyor.
DÜŞÜNMÜYORLAR Kİ: Başkan Mansur Yavaş’ın yükünü nasıl hafifletiriz.
Daire başkanları, genel müdürler...
Bi zahmet, bi el verin.
5.5 milyon nüfuslu kenti, Mansur Yavaş tek başına mı yönetecek?
SÖZ YETKİLİDE
C PLAKAYA SERVİS PARKI GELİYOR...
Burada Okur Yazar’da geçen hafta, Altındağ’ın Zübeyde Hanım Mahallesi vardı.
Bir okurumuz, “‘C’ plakalı servis araçları, cadde ve sokak aralarını adeta otoparka çeviriyor, evlerimizin önüne araç park edemiyoruz” diye isyan etmişti.
Ve...
“Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı başta olmak üzere hem Ankara Büyükşehir Belediyesi hem de Altındağ Belediyesi’nden, mahalle sakinleri olarak yıllardır muzdarip olduğumuz bu soruna bir çözüm bulmalarını istiyoruz” demişti.
*
Okurumuzun “Çözüm bulunsun” çağrısına ilk karşılığı veren Altındağ Belediyesi oldu.
Yazının yayınlandığı gün (pazartesi), Altındağ Belediyesi Basın Sorumlusu Aykut Gören aradı.
Önce, okurumuza teşekkür etti.
Sonra, Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın, bölgedeki sorunu çözmek amacıyla bir süredir “Servis Parkı” adlı proje üzerinde mesai harcadığını söyledi.
Ve son olarak da, Başkan Asım Balcı’nın şu açıklamasını gönderdi:
İSTENMEYEN OLAYLAR YAŞANIYORDU
“Ne yazık ki bu konu nedeniyle zaman zaman mahalleli ile servisçiler karşı karşıya geliyor ve istenmeyen olaylar yaşanıyordu. Biz de bu konuyu, bölgeyle ilgili çözülmesi gereken birinci gündem maddesi olarak belirledik.
SOSYAL DONATILAR OLUŞTURULACAK
Zübeyde Hanım Mahallesi’nde Altındağ Belediyemize ait 10 dönümlük bir araziyi Servis Parkı olarak düzenleyeceğiz. Binlerce servisin park edilebileceği bu alanda aynı zamanda esnafımız için sosyal donatılar da oluşturulacak.
SERVİS SORUNU TARİHE KARIŞACAK
Bu konuyla ilgili Ankara Servisçiler Odası ile ortak akıl çerçevesinde çalışmamızı sürdürüyoruz. Projenin tamamlanmasıyla mahalledeki servis sorunu tarihe karışacak. Tüm servisçiler, buraya araçlarını çekebilecek.”
OTOPARKLAR İÇİN YENİ TARİFE YERİNDE BİR KARAR
Ankara’daki otoparklarda “Japon Pazarı” modelinin uygulamaya geçtiği günden bu yana, “24 saati 1 TL’ye otopark mı olur?” diyenlerdenim.
Zaten, Hürriyet Ankara okurları da bu köşeden birçok kez şu eleştiriyi yaptılar:
“Araçlarımızı park edemez olduk. Çünkü park yeri yok, her zaman dolu.”
*
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, vatandaşlardan gelen şikâyetleri de göz önünde bulundurarak yeni bir düzenleme yapmaya hazırlanıyor.
Yerinde bir karar.
Başkan Mansur Yavaş’ı kutluyorum.
ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAYALARI HİÇ DÜŞÜNMEDİ!
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin okullar açılırken Eskişehir Yolu’nda çalışma başlatmasını eleştiren okurumuz Fatma Sevim Güral, yayaların hiç düşünülmediğini söylemiş ve eklemiş:
“Alternatif yolda ne bir yaya geçişi, ne kırmızı ışık, ne de bir kasis var. Araçlar o kadar hızlı geçiyorlar ki, yolun karşısına geçişlerde çok zorlanıyoruz. Ayrıca duraklar kaldırıldı. Nerede inilecek, nerede binilecek bilemiyoruz. EGO otobüsleri durak olmadığı için durmadan geçiyor.”
POLATLI İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN ASANSÖRLERİ ÜÇ AYDIR ÇALIŞMIYOR
Polatlı’nın sesi, Burada Okur Yazar’ın gönülden kadrolu muhabiri Mahir Yavaş, “Polatlı İlçe Sağlık Müdürlüğü’nün asansörleri üç aydır çalışmıyor” demiş.
Binada aynı zamanda Sağlık Ocağı hizmeti de verildiğini aktaran Mahir Yavaş’ın iletisi şöyle:
“Bina dört katlı. Üst katlara çıkmak isteyen hastalar, sırtta taşınıyor. Tekerlekli sandalyeli vatandaşlar büyük mağduriyet yaşıyor. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, bu duruma bir an evvel müdahale etmeli.”
KISA... KISA...
* “Çankaya Simon Bolivar Parkı’nın aydınlatmaları üç aydır yanmıyor. Gece karanlığında korkuyoruz. Çocuklar ve kadınlar daha çok endişe ediyor.”
Mustafa ÇAVUŞOĞLU