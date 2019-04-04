Hürriyet’e Gelincik ödülü

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen geceye, Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Avukat Aşkın Demir, Baro Genel Sekreteri Avukat Kemal Koranel, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, Gelincik Merkezi Başkanı Avukat Aslı Kocak Arıhan, merkez kurul üyeleri, projeye katkı sunan akademisyenler, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

‘KADINA YÖNELİK ŞİDDET ARTIYOR’

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, konuşmasında son dönemde kadına yönelik şiddetin arttığını belirterek, şiddete yönelik istatistiksel verileri paylaştı. Gelincik Projesi’nin bugüne kadar binlerce kadına elini uzattığını dile getiren Sağkan, şöyle konuştu:

“2011’in ilk 6 ayında 26 bin kadının istismar ve şiddet mağduru olduğu resmi raporlara yansımıştı. Yine Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre şiddet mağduru kadınların yalnızca yüzde 8’inin resmi kurumları ve polisi aradığı ve yine bu azınlığın da yasal haklarını etkin kullanamadıkları gerçeği biliniyordu. Ankara Barosu avukatları bu duruma hiçbir zaman kayıtsız kalmadı. Ancak azalacağına giderek artan şiddete karşı, daha fazla çaba sarf etmek, toplumun bütün kesimleriyle işbirliği içinde kapsamlı ve etkin bir mücadele yürütmek amacıyla ‘Gelincik Projesi’ başlatıldı.”

Konuşmaların ardından, Gelincik Merkezi’ne emek veren önceki başkanlarına, akademisyenlere ve basın mensuplarına plaket verildi. Gecede, Hürriyet Gazetesi muhabiri Sedat Cenikli’ye plaketini, Gelincik Merkezi Başkanı avukat Aslı Koçak Arıhan takdim etti. Tören, Arpanatolia grubunun, Anadolu ezgilerinden esintiler sunduğu konserle son buldu.

444 43 06 ALO GELİNCİK

Gelincik Merkezi’nde, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve LGBTİ bireylerin uğradıkları şiddet ile ilgili olarak özel eğitim almış ve konusunda uzman 45 rehber avukat ile 221 gönüllü avukat görev yapıyor. Merkezde, şiddet mağdurlarının ihtiyaç halinde psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından da ücretsiz hizmet alınması sağlanıyor. Ayrıca şiddet mağdurları, istedikleri saatte 444 43 06 numaralı telefondan Gelincik Merkezi gönüllü avukatlarına ulaşabiliyor.