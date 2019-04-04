Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Hürriyet’e Gelincik ödülü

Ankara Haberleri: Hürriyet’e Gelincik ödülü

ANKARA HABERLERİ

Hürriyet’e Gelincik ödülü

Hürriyet Haber
04.04.2019 - 10:35Son Güncelleme :

Ankara Barosu tarafından, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadınlara yardım elini uzatmak amacıyla kurulan Gelincik Merkezi, 8’inci yaşını kutladı.

Hürriyet Haber

Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisleri’nde düzenlenen geceye, Ankara Barosu Başkanı Avukat Erinç Sağkan, Başkan Yardımcısı Avukat Aşkın Demir, Baro Genel Sekreteri Avukat Kemal Koranel, Baro Yönetim Kurulu üyeleri, Gelincik Merkezi Başkanı Avukat Aslı Kocak Arıhan, merkez kurul üyeleri, projeye katkı sunan akademisyenler, gazeteciler ve çok sayıda davetli katıldı.

‘KADINA YÖNELİK ŞİDDET ARTIYOR’  

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, konuşmasında son dönemde kadına yönelik şiddetin arttığını belirterek, şiddete yönelik istatistiksel verileri paylaştı. Gelincik Projesi’nin bugüne kadar binlerce kadına elini uzattığını dile getiren Sağkan, şöyle konuştu:

“2011’in ilk 6 ayında 26 bin kadının istismar ve şiddet mağduru olduğu resmi raporlara yansımıştı. Yine Türkiye İstatistik Kurumu’nun verilerine göre şiddet mağduru kadınların yalnızca yüzde 8’inin resmi kurumları ve polisi aradığı ve yine bu azınlığın da yasal haklarını etkin kullanamadıkları gerçeği biliniyordu. Ankara Barosu avukatları bu duruma hiçbir zaman kayıtsız kalmadı. Ancak azalacağına giderek artan şiddete karşı, daha fazla çaba sarf etmek, toplumun bütün kesimleriyle işbirliği içinde kapsamlı ve etkin bir mücadele yürütmek amacıyla ‘Gelincik Projesi’ başlatıldı.”

Konuşmaların ardından, Gelincik Merkezi’ne emek veren önceki başkanlarına, akademisyenlere ve basın mensuplarına plaket verildi. Gecede, Hürriyet Gazetesi muhabiri Sedat Cenikli’ye plaketini, Gelincik Merkezi Başkanı avukat Aslı Koçak Arıhan takdim etti. Tören, Arpanatolia grubunun, Anadolu ezgilerinden esintiler sunduğu konserle son buldu.  

444 43 06 ALO GELİNCİK

Gelincik Merkezi’nde, fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddete maruz kalan kadın, çocuk ve LGBTİ bireylerin uğradıkları şiddet ile ilgili olarak özel eğitim almış ve konusunda uzman 45 rehber avukat ile 221 gönüllü avukat görev yapıyor. Merkezde, şiddet mağdurlarının ihtiyaç halinde psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından da ücretsiz hizmet alınması sağlanıyor. Ayrıca şiddet mağdurları, istedikleri saatte 444 43 06 numaralı telefondan Gelincik Merkezi gönüllü avukatlarına ulaşabiliyor. 

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hürriyet’e Gelincik ödülü hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 04 Nisan 2019 tarihinde saat 10 35’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hürriyet’e Gelincik ödülü haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kartlı ÖHO’lar 7 hatta hizmette

Kartlı ÖHO’lar 7 hatta hizmette

Ankara’nın ithal hırsızları

Ankara’nın ithal hırsızları

Şampiyonluk acıyla gelir

Şampiyonluk acıyla gelir

Yerel haberler

‘Anıt kararını uygulayın’ çağrısı

Zemine yapıştılar itfaiye kurtardı

Zemine yapıştılar itfaiye kurtardı

Zorlu seriye hazırız

Zorlu seriye hazırız

Kahramanakazan’da devir teslim

Kahramanakazan’da devir teslim

Sincan her zamanki gibi üstüne düşeni yaptı

Sincan her zamanki gibi üstüne düşeni yaptı

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEVRENGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara4 DERECE
Yol durumu »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2019 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri

Sayfa Başı

© Copyright 2019
Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş.