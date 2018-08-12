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Ankara Haberleri: Hayvan pazarına denetim

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Hayvan pazarına denetim

Hürriyet Haber
12.08.2018 - 10:46Son Güncelleme :

Mamak Belediyesi’nin Ortaköy’de 170 dönüm alan üzerine kurduğu kurban satış ve kesim alanında, zabıta ve veteriner ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi denetimlerini sıklaştırdı.

Hürriyet Haber

Denetimlerde zabıta ekipleri kurbanlık hayvanların geldiği yerleri, hayvan satışı için izin belgeleri, sağlık raporunu, küpe ve pasaportlarını kontrol ederken, veteriner ise hayvanların genel sağlık durumlarını gözden geçiriyor. Denetimlerde kesim yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında kurban sahipleri bilgilendirilirken, ilaçlama ve dezenfeksiyon talepleri de gerçekleştiriliyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, denetimlerin amacının hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların önüne geçmek olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nda sağlıklı, temiz ortamlarda kurban kesebilmeleri için elimizdeki tüm imkânları maksimum düzeyde kullanıyoruz” dedi.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Hayvan pazarına denetim hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 12 Ağustos 2018 tarihinde saat 10 46’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Hayvan pazarına denetim haberi güncellenecektir.

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