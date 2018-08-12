Hayvan pazarına denetim

Denetimlerde zabıta ekipleri kurbanlık hayvanların geldiği yerleri, hayvan satışı için izin belgeleri, sağlık raporunu, küpe ve pasaportlarını kontrol ederken, veteriner ise hayvanların genel sağlık durumlarını gözden geçiriyor. Denetimlerde kesim yerlerinde yapılması gereken düzenlemeler hakkında kurban sahipleri bilgilendirilirken, ilaçlama ve dezenfeksiyon talepleri de gerçekleştiriliyor. Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, denetimlerin amacının hayvanlardan insanlara geçebilecek hastalıkların önüne geçmek olduğunu belirterek, “Vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nda sağlıklı, temiz ortamlarda kurban kesebilmeleri için elimizdeki tüm imkânları maksimum düzeyde kullanıyoruz” dedi.
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