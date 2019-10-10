Hatalı ölçü mağdur etti

Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Can Berk Sağanak’ın, sıkıntısı yeni sandalyesiyle daha da arttı. Skolyozunun gelişmesi sonucu doktorlarının önerisi ile uzun süredir kullandığı tekerlekli sandalyeyi değiştirmek isteyen Can Berk, arkadaşlarının başlattığı kampanyada toplanan bağışlarla internet sitesi üzerindeki firmadan sandalye siparişi verdi. Sağanak, iddiaya göre firma görevlisinin hatalı ölçü alması nedeni ile yeni sandalyeyi hiç kullanamadan geri iade etti. Ancak firmadan bağışlarla toplanan parayı geri alamadı. Eski sandalyesini kullanmaya devam etmek zorunda kalan Sağanak, sandalyede nefes almakta ve oturmakta zorluk çektiğini belirtti. Başka sandalye olmadığı için eskisini kullanmaya devam eden Sağanak, yeni bir sandalye alabilmek için parasının geri iade edilmesini istedi. Can Berk mağduriyetiyle ilgili şunları söyledi:

PSİKOLOJİK BASKI YAPTILAR

“12 Haziran’da siparişi verdik. 40 gün sonra firmanın çalışanlarından biri eve gelerek fiyatlandırmada hata yaptıklarını söyledi ve 5 bin 600 Euro daha ödeme yapılmasını istedi. Firma çalışanı 'Bu benim hatam, benim tanıdığım güvenilir bağışçılar var, o farkı kapatacağız' dedi. Sandalyeyi 4 Eylül'de teslim etmeleri gerekiyordu. Bu süreçte beni psikolojik baskı altına da aldılar, 'Ben bu hatayı yaptım, şirketime duyurmayın, yoksa işten atılırım' şeklinde. Bana bu farkı kabul ettiğime dair bir mail atmam gerektiğini söyledi, 'Bu hata bizim ama firmadan siparişin gelmesi için bu mailin atılması gerek' dedi. Ben de sandalyeye ihtiyacım olduğu için ve gecikme benim için iyi olmayacağından kabul ettim.

ESKİSİNDEN DE KÖTÜ OLDU

Beni 1 ay oyaladılar, sürekli teslim tarihini ertelediler. Sandalye 3 Ekim’de geldi. Bize irsaliye veya fatura vermeden gittiler. Yanlış ölçü alındığı için vücuduma uymadı, destekler yanlış yere geliyordu ve nefes almakta güçlük çekiyordum. Sandalyenin parasının geri ödenmesini istiyorum. Ben sandalyemi başka yerden almak istiyorum. Ben şu anki sandalyemde çok uzun süre oturamıyorum. Yeni sandalye eskisinden de kötü oldu, hayal kırıklığına uğradım. Ücretimin bir an önce bana iade edilmesini bekliyorum.”

BİZİM HAYATIMIZ ZATEN ÇOK ZOR

Hayatlarının her döneminde zorluk yaşadıklarını belirten Can Berk’in annesi Mehtap Sağanak da ise, “Bizim hayatımız zaten çok zor. Can Berk kas hastası olduğu için bu süreçte kasları çok gerildi. Bağırsak enfeksiyonu oldu. Gece sabahlara kadar uyumadık. Bize çok büyük stres yaşattı. Geceleri diyafram kası zayıf olduğu için bir cihaz kullanıyoruz. Bu gerginlikten sonra günlük takmaya başladık. Biz ücretimizin geri iadesini istiyoruz. Yetkili kurumlardan destek bekliyoruz. Can Berk’in sağlığı çok bozuldu” diye konuştu.