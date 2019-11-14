Güvenpark’tan Kumrular’a

Güvenpark dolmuş durakları için hazırladıkları yeni proje ile ilgili Yavaş, şunları söyledi: “Dolmuşları Güvenpark’tan alıyoruz. Kumrular’ın sonunda Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü’nün yıkılan binası var. Oraya cami yapılıyormuş. Kendileriyle görüştük, camiyi üste yapalım alta iki kat inelim, dolmuşlar oradan gitsin. Bu da şehrin geleceğini kurtarıyor. Şu anda Kızılay’da yerin altında böcek (metro tünelini kazan araç) var. Keçiören metrosu için geliyor. Güvenpark’ın dolmuşları için daha önce de böyle bir proje vardı, yerin altına alınırsa o böceğin Kızılay’a geldiği zaman sökülüp çıkarılması gerekiyor.



ESNAF DA RAZI



Projelere göre devam edip Güvenpark’ta dolmuşların olduğu yerden Dikmen istikametine dönmesi gerekiyor. Yerin altında kalsın, yapılacağı zaman da devam etsin. Onun tekrar yere girmesi çok büyük maliyet. Dolmuşlar yerine altına alınsaydı böyle bir problem olacaktı. Dolmuşçu esnafı da razı, kendileriyle görüştük. Dolmuşlar, Teknik Araştırma Uygulama Genel Müdürlüğü’nün oraya gidince Güvenpark’ı da park yapacağız. O boşlukla tam bir park yapacağız, daha güzel olacak. Pazartesi kesinleşecek. Diyanet İşleri Başkanlığı da sıcak bakıyor işe.”

‘AKILLI TAKSİ’NİN PROTOTİPİ TANITILDI







Öte yandan Başkan Mansur Yavaş, dün Büyükşehir Belediyesi binası önünde seçim vaatleri arasında olan ‘Akıllı Taksi Projesi’nin prototipini tanıttı. Projenin şoför esnafına, müşterilere ve şehir ulaşımına fayda sağlayacağını belirten Başkan Yavaş, “Çalışmalarımız devam ediyor, tamamlanınca Ankara’daki 8 bin 801 taksiciye bunlara ücretsiz olarak dağıtılacak. Finansı belediyeden çıkmamakta, reklam anlaşmalarıyla ücretsiz takılacak” dedi. Uygulama kapsamında yer alacak bazı özellikler şöyle: Müşteri taksi içerisindeki navigasyon sayesinde nereye gittiğini izleyebilecek. Ankarakart ve kredi kartıyla ödeme yapılabilecek. Taksi içerisinde unutulan kayıp eşyalar yer ve konum bilgisi alınarak sahibine iade edilebilecek. Uygulama, yabancı dil desteğiyle turistlerin kullanımına da açık olacak. Uygulamayla güvenlik ve emniyet birimlerince İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında yüz tanıma ile aranan kişilerin tespiti yapılabilecek.







