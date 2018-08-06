Ara
MENÜ
Haberler >Yerel Haberler >Ankara>Gürcistan’dan gelip evleri soyuyorlardı

Ankara Haberleri: Gürcistan’dan gelip evleri soyuyorlardı

ANKARA HABERLERİ

Gürcistan’dan gelip evleri soyuyorlardı

Murat YILMAZ
06.08.2018 - 16:42Son Güncelleme :

Ankara’da özel aparatlarla evlerin kapılarını açan Gürcistanlı 4 kişilik hırsızlık çetesi polisten kaçamadı.

Murat YILMAZ

Hırsızların mağazalardaki ürün alarmlarını etkisiz hale getirmek için içi alüminyum kaplı özel çanta kullandıkları da belirlendi. Gürcistan’dan Ankara’ya gelerek evlere giren ve mağazalardan özel yöntemlerle hırsızlık yapan 4 kişilik çete, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Geçen yıl ve bu yıl Çankaya bölgesindeki evlerde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili kapsamlı araştırma yapan polis, Gürcistan uyruklu kişilerin, binalardaki evlerin kapılarını özel aparatlar kullanarak zarar vermeden açtığını, televizyon, playstation, dizüstü bilgisayar gibi elektronik eşyalarla para ve ziynet eşyalarını çaldığını belirledi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

Polis ekipleri güvenlik kameralarından yaptıkları incelemede hırsızlık olaylarını G.K ve L.B. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızların kaldığı adresi de belirleyen ekipler, eve gece operasyon yaparak Gürcistan uyruklu G.K, L.B, V.T ve M.B.’yi yakaladı.

ÖZEL ÇANTA İLE ALARM DEVRE DIŞI KALMIŞ

Operasyonda çetenin, hırsızlık olaylarında kullandıkları özel aparatlar, cep telefonları ve ayakkabı gibi malzemelerin yanı sıra içi alüminyum kaplı özel bir çanta da ele geçirildi. Hırsızların, mağazalardaki ürün alarmlarını etkisiz hale getirmek için içi alüminyum kaplı özel çantayı kullandıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., L.B. ve M.B. tutuklanırken, V.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Etiketler:

Yasal Bilgilendirme

Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gürcistan’dan gelip evleri soyuyorlardı hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Ağustos 2018 tarihinde saat 16 42’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gürcistan’dan gelip evleri soyuyorlardı haberi güncellenecektir.

Ankara Haberleri

Son Dakika Ankara Haberleri

Kılıçdaroğlu: Türk lirasını pula çevirenler milli ise kime gayri milli diyeceğiz

Kılıçdaroğlu: Türk lirasını pula çevirenler milli ise kime gayri mi...

Yerel haberler

CHP'li muhalifler: Amasız ve fakatsız olağanüstü kurultay kararı al...

Yerel haberler

flaş

Yerel haberler

FETÖ'nün emniyet istihbarat yapılanması, bilgileri iz bırakmadan ça...

Yerel haberler

CHP: Geçerli başvuru sayısı 569

Yerel haberler

flaş

Yerel haberler

Bayraktar: Ulusal Süt Konseyi, üreticinin kafasını karıştırdı

Doktor kusurlu

Doktor kusurlu

﻿

ANKARA İLÇELERİ

AkyurtAltındağAyasBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutGölbaşıHaymanaKahramankazanKalecikKeçiörenKızılcahamamMamakMerkezNallıhanPolatlıPursaklarSereflikoçhisarSincanYenimahalle

ANKARA YOL DURUMU

Ankara1 DERECE
Yol durumu »

ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ

07 Ağustos 2018, Salı
  • İmsak
    04:07
  • Guneş
    05:45
  • Öğle
    13:00
  • İkindi
    16:50
  • Akşam
    20:04
  • Yatsı
    21:35
Diğer iller için Namaz Vakitleri »

ANKARA VİZYONDEKİLER

Tüm Filmler »
Sayfa Başı
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri