Gürcistan’dan gelip evleri soyuyorlardı

Hırsızların mağazalardaki ürün alarmlarını etkisiz hale getirmek için içi alüminyum kaplı özel çanta kullandıkları da belirlendi. Gürcistan’dan Ankara’ya gelerek evlere giren ve mağazalardan özel yöntemlerle hırsızlık yapan 4 kişilik çete, Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla yakalandı. Geçen yıl ve bu yıl Çankaya bölgesindeki evlerde yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili kapsamlı araştırma yapan polis, Gürcistan uyruklu kişilerin, binalardaki evlerin kapılarını özel aparatlar kullanarak zarar vermeden açtığını, televizyon, playstation, dizüstü bilgisayar gibi elektronik eşyalarla para ve ziynet eşyalarını çaldığını belirledi.

GÜVENLİK KAMERASINDAN TESPİT EDİLDİLER

Polis ekipleri güvenlik kameralarından yaptıkları incelemede hırsızlık olaylarını G.K ve L.B. isimli şahısların gerçekleştirdiğini tespit etti. Hırsızların kaldığı adresi de belirleyen ekipler, eve gece operasyon yaparak Gürcistan uyruklu G.K, L.B, V.T ve M.B.’yi yakaladı.

ÖZEL ÇANTA İLE ALARM DEVRE DIŞI KALMIŞ

Operasyonda çetenin, hırsızlık olaylarında kullandıkları özel aparatlar, cep telefonları ve ayakkabı gibi malzemelerin yanı sıra içi alüminyum kaplı özel bir çanta da ele geçirildi. Hırsızların, mağazalardaki ürün alarmlarını etkisiz hale getirmek için içi alüminyum kaplı özel çantayı kullandıkları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.K., L.B. ve M.B. tutuklanırken, V.T. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.