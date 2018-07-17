Gökyüzünün hayat kurtaran kadını

Sağlık Bakanlığı hava ambulans filosunun ilk kadın pilotu Sinem Ulusoy, kullandığı 4 sedyeli uçak ambulansla hastaların hayata tutunmasında görev alıyor. İki çocuk annesi 30 yıllık deneyimli kaptan pilot Sinem Ulusoy, Sağlık Bakanlığı’nın Ankara’daki uçak ambulans filosuna bir yıl önce katıldı. Filonun ilk kadın pilotu olan Ulusoy, aynı anda 4 hasta taşıma kapasitesine sahip uçak ambulansla Türkiye'nin her noktasındaki hastaların yardımına koşuyor. Ulusoy, Türkiye'nin herhangi bir yerinde bazen bir afetzedenin bazen organ nakli bekleyen bir hastanın bazen de dünyaya gözlerini yeni açan bir bebeğin imdadına yetişiyor. Her sabah hangi hastaya gideceğini bilmeden evden çıktığını ifade eden Ulusoy, 30 yıllık pilotluk kariyerinde manevi duyguları en yoğun yaşadığı dönemlerden birini geçirdiğini dile getirdi.

GENÇLERE TAVSİYE EDİYORUM

İşinin keyif verici yanları bulunduğunu söyleyen Ulusoy, "Pilotluğa başlamama sebep olan birçok şey var. Özgürlük, güzel manzaralar, gezmeyi sevmem... Yoğun ve yıpratıcı ama yine de genç kadınlara tavsiye ediyorum. Son zamanlarda kadın pilotların sayısının arttığını görmek beni çok mutlu ediyor. Pilotluğa ilk başladığımda Türkiye'de çok fazla yoktu, şimdi gençler hevesleniyor, bu beni çok mutlu ediyor" dedi.

SONUNDA ANKARA’YA GELDİM

ABD'deki bir üniversitede bir süre uçuş öğretmenliği yaptığını anlatan Ulusoy, bunun kendisi için çok güzel bir deneyim olduğunu söyledi. Öğretmenliğin ardından 5 yıl kadar Türkiye'de sivil havacılıkta çalıştığını anlatan Ulusoy, "Çocuklarım çok küçükken normal mesai yaptım. Fazla uçuş yoktu, daha çok ofis görevim vardı. O da çok keyifliydi. Çocuklar biraz büyüdükten sonra havayollarına geçtim. Çeşitli havayolu şirketlerinde yolcu uçağı, kargo uçağı taşımacılığında görev aldım. Sonunda Ankara'ya geldim. Burada olmaktan çok mutluyum. Evimde olmaktan dolayı daha çok mutluyum" diye konuştu. Kaptan pilot Ulusoy, iki çocuğunu büyütürken mesleğini yapmakta zorlandığı anların da olduğunu ifade ederek, "Küçük çocuğum henüz 2 yaşındayken havayollarına başladım. Sıkıntılı zamanlardı ama hem çocuk hem kariyer şansınız da oluyor. İkisini bir arada başarabilirsiniz" dedi.

DUYGUSAL ANLAR YAŞIYORUZ

Ambulans uçağı kullanırken çok duygusal anlar yaşadığını ancak bunun üstesinden gelmeye çalıştığını belirten Ulusoy, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İnsanın morali bozuluyor ama oradan kopup uçuşumuza konsantre olmaya çalışıyoruz. Özellikle bebekler, yaralı askerler, gençler, iç acıtıcı durumlar oluyor ama sonuçta iyi bir görev yapıyoruz. Manevi olarak tatmin edici yönleri çok olan bir görev. Bu iş gerçekten beni çok mutlu ediyor. Birinin hayatını kurtarmak büyük bir olay. O canlıyı yaşatmak büyük bir olay. Beni manevi olarak hem duygulandırıyor hem tatmin ediyor. İşimden çok memnunum."

Uçuş sırasında havada zorlu bir sürecin yaşandığını dile getiren Ulusoy, "Uçuş öncesi kontrollerimiz var. Uçuşları bilgisayara girme, defter doldurma, hava durumu inceleme, gideceğimiz meydana ilişkin inceleme... O yüzden zaman nasıl geçiyor hiç anlamıyorum. O açıdan da aslında şanslıyız, çabucak geçiyor. Yeniden seçme şansım olsa yine pilot olurdum. Bütün genç kızlara tavsiye ediyorum" dedi.