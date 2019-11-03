Gazinin hayatı kâbusa döndü

Sözleşmeli er olarak görev yaptığı Hakkari Yüksekova’da teröristlerin hain saldırısında ağır yaralanan ve tedavi sürecinde eşi tarafından terk edilen Mehmet Babayiğit’in hayatı, ‘tedbir kararı’ sebebiyle gazi maaşı ve tazminatını alamayacağını öğrenince kâbusa döndü. Çocuğunun kendisine gösterilmediğini ve eşinin, açtığı ‘nakdi tazminat davası’ yüzünden Türk Silahlı Kuvvetleri’nden alacağı tazminat ile gazi maaşı üzerine ‘tedbir’ kararı konulduğunu iddia eden kahraman gazi, “Parasında değilim ama bu yaptıkları resmen işkence, çok zoruma gidiyor” dedi. Patlamada kafatası kırıldığı ve beyni hasar gördüğünden yüzde 90 ölüm ve felç kalma riski devam eden, tedavisi için anne ve babasıyla birlikte Ankara’ya taşınan Babayiğit, Hürriyet Ankara’ya konuştu: “Tedavi sürecinde bilincim kapalıydı, hiçbir şey hatırlamıyorum. 53 gün sonra evimdeydim ve kaynanam ile eşimin, yatağa bağımlı olduğum için benim hakkımda konuştuklarını duydum. Kısa süre sonra 5 aylık oğlumu da alıp, evi terk etti. Boşanma davası açtım ama o da karşı dava açtığı için çıkmaza girdi.



MAAŞIMA TEDBİR KARARI ÇIKARTMIŞ

Çok şükür annem, babam yanımda. Tedavim için benim peşimden Ankara’ya geldiler. 11 Nisan’da ‘fokal beyin yaralanması’ sebebiyle Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişiğim kesildi, haziran ayında da emeklilik işlemlerim başlatıldı. Kasım ayında ilk maaşımı alacaktım. Bilgi almak için aradığım Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK), devam eden dava sebebiyle eşimin maaşım ve tazminatım üzerine ‘tedbir kararı’ çıkarttığını öğrendim. 127 bin TL’ye yakın bir tazminat ile 32 bin 800 TL yaralı tazminatım, geçmiş aylara dönük 12 bin 800 TL maaşım var havuzda. Bir de bu ay almaya başlayacağım 3 bin 800 TL gazi maaşım vardı ama kullanamıyorum.

ÇOCUĞUMU KAÇIRMALARI EN ACISI

Para, pul umurumda değil ama çektirdikleri eziyetten başka bir şey değil. Bir sürü borca bulandım. Gelecek paraya güveniyordum. Çalışabilecek durumda olmadığım için tek güvencem buydu. En acısı da çocuğumu göremiyorum, kaçırıyorlar benden. Isparta’ya eğitim birliğine giderken zaten ya şehit ya da gazi olacağımı biliyordum. Silah arkadaşlarım da biliyorlardı ve çoğu da öyle oldu. Ama bunları yaşayacağımı tahmin etmemiştim. Ben bir bedel ödedim ama bunlar da bedel ödetmeye çalışıyor. Hem de savaşta ya da dağda değil, böyle çirkin akıl oyunlarıyla yapıyorlar.”

MUAYENE VE TEDAVİ DEVAM EDİYOR

Düşme tehlikesine karşı anne ve babasının bir an olsun yalnız bırakmadığı ve travması devam eden Babayiğit, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki (GATA) muayene ve Ankara Gaziler Fizik Tedavi ve Araştırma Hastanesi’ndeki tedavi günleri dışında evden dışarı adım atmıyor.

4 ARKADAŞI ŞEHİT OLDU

Mehmetçiğin, Hakkari Yüksekova Esendere üst bölgesinde zırhsız araçla devriyeye çıktığı 4 Ekim 2017’de, teröristlerin yerleştirdiği EYP’nin (el yapımı patlayıcı) patlaması sonucu Babayiğit ağır yaralanırken, 4 silah arkadaşı da şehit düştü.

Başına tekrar darbe alması halinde ölme ve yüzde 90 felç kalma riski bulunan gazinin babası, “Bir tek benim emekli maaşım giriyor eve. Derdimiz para değil ama bu yapılanlar eziyete döndü” dedi.

Babayiğit 2 yaşındaki oğlunu, askeri kamuflaj giydikleri fotoğraflarının basılı olduğu tabloya bakarak seviyor.