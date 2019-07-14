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Ankara Haberleri: Gazi önü kangren

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Gazi önü kangren

Hürriyet Haber
14.07.2019 - 15:33Son Güncelleme :

Gazi Hastanesi’nin giriş-çıkışı Konya Yolu’nu kangrene çeviriyor. Sürücüler trafikten, yayalar ise kaldırım işgalinden şikâyetçi.

Hürriyet Haber

Hürriyet Ankara okuru Kani Mutlu, kentin ana arterlerinden Konya Yolu’nda ‘trafiğin en yoğun olduğu’ noktanın Gazi Hastanesi önü olduğuna dikkat çekerek, “Konya Yolu mevcut yoğunluğu kaldıramazken, şimdi de Gazi Hastanesi’ne iki büyük ek bina daha yapılıyor” diyor.

KALDIRIM İŞGAL ALTINDA

Hastane çıkışındaki büfe ve seyyar satıcıların kaldırımı gasbettiğini de aktaran Mutlu, “Müşteriler büfenin önüne dizilince, zaten 30 santimetre olan kaldırımın tamamı işgal edilmiş oluyor. Yayalar, ana yola inip yürümek zorunda kalıyor” ifadelerini kullanıyor.

Gazi önü kangren

Vatandaşlar, hem araç trafiği hem de yaya güvenliği açısından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir düzenleme yapması gerektiğini söylüyor.

Gazi önü kangren

Gazi Hastanesi’nin önündeki yürüyen merdivenler de çalışmıyor.

ÖZÜR DİLERİZ SALİH SENİ YAŞATAMADIK...

Salih’in suçu Suriyeli ve fakir olmasıydı. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hiç mi suçu yok?”

Gazi önü kangren

Özür dileriz Salih seni yaşatamadık...Özür dileriz Salih seni yaşatamadık...



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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Gazi önü kangren hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 14 Temmuz 2019 tarihinde saat 15 33’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Gazi önü kangren haberi güncellenecektir.

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