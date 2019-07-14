Gazi önü kangren

Hürriyet Ankara okuru Kani Mutlu, kentin ana arterlerinden Konya Yolu’nda ‘trafiğin en yoğun olduğu’ noktanın Gazi Hastanesi önü olduğuna dikkat çekerek, “Konya Yolu mevcut yoğunluğu kaldıramazken, şimdi de Gazi Hastanesi’ne iki büyük ek bina daha yapılıyor” diyor.



KALDIRIM İŞGAL ALTINDA



Hastane çıkışındaki büfe ve seyyar satıcıların kaldırımı gasbettiğini de aktaran Mutlu, “Müşteriler büfenin önüne dizilince, zaten 30 santimetre olan kaldırımın tamamı işgal edilmiş oluyor. Yayalar, ana yola inip yürümek zorunda kalıyor” ifadelerini kullanıyor.





Vatandaşlar, hem araç trafiği hem de yaya güvenliği açısından Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin bir düzenleme yapması gerektiğini söylüyor.





Gazi Hastanesi’nin önündeki yürüyen merdivenler de çalışmıyor.

ÖZÜR DİLERİZ SALİH SENİ YAŞATAMADIK...

Salih’in suçu Suriyeli ve fakir olmasıydı. Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hiç mi suçu yok?”













