Özür dileriz Salih seni yaşatamadık...

Bu fotoğrafı gördüğüm, Anadolu Ajansı’nın servis ettiği haberi okuduğum günden beri...
Bir gazetecilik görevi olduğu inancıyla soruyor, sorguluyorum:
“Salih’in suçu Suriyeli ve fakir olmasıydı.
Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hiç mi suçu yok?”
*
Ağzı (kapağı) açık olduğu için Salih’in düştüğü kanalizasyonun sorumlusu, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), dolayısıyla da Ankara Büyükşehir Belediyesi değil mi?
O HALDE: ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, bu olayda neden sesiz kaldı?
O HALDE: Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü, bu olayda neden “görmedim, duymadım, bilmiyorum”u oynadı?
*
Olay, geçen salı yaşandı.
Çarşamba günü, “acaba bir açıklama gelir mi” diye bekledim.
Yok.
Çarşamba, çarşafa dolandı.
Perşembe günü, “acaba bir açıklama gelir mi” diye bekledim.
Yok.
Perşembe, perişanlık.
Cuma günü, “acaba bir açıklama gelir mi” diye bekledim.
Yok.
Cuma, mübarek gün.
Cumartesi-pazar, “acaba bir açıklama gelir mi” diye bekledim.
Yok.
Cumartesi-pazar, tatil.
Ve bugün pazartesi.
Giydim fesi, bu da vicdanımın sesi:
“ÖZÜR DİLERİZ SALİH, SENİ YAŞATAMADIK.”
GAZİ HASTANESİ’NİN ÖNÜNDE ‘ACİL’ DURUM
Okurumuz Kani Mutlu, kentin ana arterlerinden Konya Yolu’nda “trafiğin en yoğun olduğu” nokta için Gazi Hastanesi’ni işaret etmiş ve “Konya Yolu mevcut yoğunluğu kaldıramazken, şimdi de Gazi Hastanesi’ne iki büyük ek bina daha yapılıyor” demiş.
Yayaların hastaneye ulaşımında da bazı sıkıntılar olduğuna dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
SANKİ SURVIVOR YARIŞMASI
“Gazi Hastanesi’nden çıkıp, üst geçide yürümek, sanki Survivor yarışması gibi. Hastanenin çıkışına kondurulan büfe ve seyyar satıcılar, kaldırımın geniş bir kısmını gasbetmiş. Bir de müşteriler büfenin önüne dizilince, zaten 30 santimetre olan kaldırımın tamamı işgal edilmiş oluyor. Bu defa yayalar, araçların hızla seyrettiği ana yola inip, yürümek zorunda kalıyor. Yaşlılar, tekerlekli sandalyeli engelliler ya da çocuk arabalı aileler ise çok büyük mağduriyetler yaşıyor.”
OKURDAN NOT: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Hastanesi’nin önünde hem araç trafiği hem de yaya güvenliği açısından bir düzenleme yapmalı.
Gazi Hastanesi’nin önündeki yürüyen merdivenler de çalışmıyor.
ANKARA’YA YAKIŞIR AÇIK OTO PAZARI YAPILMASINI İSTİYORUZ
Okurumuz Bülent Şahin, diyor ki:
* Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gimat’taki açık oto pazarını geçen sene ‘çeşitli bahanelerle’ kapattı.
* Keçiören Belediyesi de Ovacık’taki açık oto pazarını bu sene ‘işletme ruhsatını iptal ederek’ kapattı.
VE BUGÜN:
Başkent Ankara’da hizmet veren bir açık oto pazarı yok!..
VE BUGÜN:
İnsanlar, sokak aralarında ikinci el araç ticareti yapıyor.
VE BUGÜN:
Kontrolsüzlük nedeniyle, dolandırılma riski bir hayli fazla.
TALEBİMİZ:
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin idaresi ve kontrolünde, başkent Ankara’ya yakışır bir açık oto pazarının yapılmasını istiyoruz.
KÜÇÜK BİR NOT
Okurumuz Bülent Şahin’in iletisine bir-iki haftadır yer verememiştim. Cuma günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, ‘ikinci el otomobil satışının yapılabileceği açık oto pazarı yeri’ konusu gündeme geldi. Açık oto pazarının, Otonomi’nin yakınına yapılması planlanıyor.
ÖNERİM VAR
‘PASS’ KARTLARI ANKARA’DA DA UYGULANSIN
Okurumuzun ismi bende saklı.
Mahlası, “Ankarayı çok seven bir Ankaralı.”
Okurumuzun önerisi var. Özeti şöyle:
“Yurt dışındaki örnekleri gibi Ankara’da da, ‘kent içi ulaşım ve müzelerde geçirli olan ... Pass’ adı verilen kartlar uygulamaya geçirilebilir. Sınırsız ulaşım hakkı, müzelere ücretsiz giriş sağlayan kartlar aynı zamanda kültür/sanat aktivitelerine de indirim sağlıyor. Bu kartlar ile Ankara’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin, kent içinde daha fazla zaman geçirmeleri teşvik edilmiş olacaktır.”
ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ETRAFI PİSLİKTEN GEÇİLMİYOR
Bu fotoğrafı, Abdullah Baran adlı okurumuz göndermiş.
Fotoğraf, 7 Temmuz günü, Çankaya’nın “Sultan Fatih Parkı”nda çekilmiş.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in “yeni rekorlar yükleniyor...” yazılı dev reklam afişinin yanı başındaki çöp konteynerleriyle ilgili okurumuzun şikâyeti şöyle:
“Burası, Çayyolu’nun en işlek caddelerinden biri. Sultan Fatih Parkı’nın önündeki kaldırıma kadar taşan çöp konteynerlerinin etrafı pislikten geçilmiyor. Çankayamıza hiç yakışmayan bu duruma, Çankaya Belediyesi’nin hassasiyet gösterip, yıkamasını bekliyorum.”
SÖZ YETKİLİDE
AŞTİ-SÖĞÜTÖZÜ HATTI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI UHDESİNDE
Geçen hata okurumuz Kadir Kaan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şöyle seslenmişti:
“Çayyolu metrosunu Ankaray’a bağlayacak olan AŞTİ-Söğütözü hattı bir an evvel tamamlanmalı. Yıllardır bekliyoruz.”
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi.
DEMİŞLER Kİ: “AŞTİ-Söğütözü bağlantısının açılış tarihi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesindedir. 25.10.2010 tarih ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile metro hatları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ne devredilmiştir.”
Özür dileriz Salih seni yaşatamadık...
Bu fotoğrafı gördüğüm, Anadolu Ajansı’nın servis ettiği haberi okuduğum günden beri...
Bir gazetecilik görevi olduğu inancıyla soruyor, sorguluyorum:
“Salih’in suçu Suriyeli ve fakir olmasıydı.
Peki, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin hiç mi suçu yok?”
*
Ağzı (kapağı) açık olduğu için Salih’in düştüğü kanalizasyonun sorumlusu, Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), dolayısıyla da Ankara Büyükşehir Belediyesi değil mi?
O HALDE: ASKİ Genel Müdürü Cumali Kınacı, bu olayda neden sesiz kaldı?
O HALDE: Ankara Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın Şube Müdürlüğü, bu olayda neden “görmedim, duymadım, bilmiyorum”u oynadı?
*
Olay, geçen salı yaşandı.
Çarşamba günü, “acaba bir açıklama gelir mi” diye bekledim.
Yok.
Çarşamba, çarşafa dolandı.
Perşembe günü, “acaba bir açıklama gelir mi” diye bekledim.
Yok.
Perşembe, perişanlık.
Cuma günü, “acaba bir açıklama gelir mi” diye bekledim.
Yok.
Cuma, mübarek gün.
Cumartesi-pazar, “acaba bir açıklama gelir mi” diye bekledim.
Yok.
Cumartesi-pazar, tatil.
Ve bugün pazartesi.
Giydim fesi, bu da vicdanımın sesi:
“ÖZÜR DİLERİZ SALİH, SENİ YAŞATAMADIK.”
GAZİ HASTANESİ’NİN ÖNÜNDE ‘ACİL’ DURUM
Okurumuz Kani Mutlu, kentin ana arterlerinden Konya Yolu’nda “trafiğin en yoğun olduğu” nokta için Gazi Hastanesi’ni işaret etmiş ve “Konya Yolu mevcut yoğunluğu kaldıramazken, şimdi de Gazi Hastanesi’ne iki büyük ek bina daha yapılıyor” demiş.
Yayaların hastaneye ulaşımında da bazı sıkıntılar olduğuna dikkat çeken okurumuzun iletisi -özetiyle- şöyle:
SANKİ SURVIVOR YARIŞMASI
“Gazi Hastanesi’nden çıkıp, üst geçide yürümek, sanki Survivor yarışması gibi. Hastanenin çıkışına kondurulan büfe ve seyyar satıcılar, kaldırımın geniş bir kısmını gasbetmiş. Bir de müşteriler büfenin önüne dizilince, zaten 30 santimetre olan kaldırımın tamamı işgal edilmiş oluyor. Bu defa yayalar, araçların hızla seyrettiği ana yola inip, yürümek zorunda kalıyor. Yaşlılar, tekerlekli sandalyeli engelliler ya da çocuk arabalı aileler ise çok büyük mağduriyetler yaşıyor.”
OKURDAN NOT: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gazi Hastanesi’nin önünde hem araç trafiği hem de yaya güvenliği açısından bir düzenleme yapmalı.
Gazi Hastanesi’nin önündeki yürüyen merdivenler de çalışmıyor.
ANKARA’YA YAKIŞIR AÇIK OTO PAZARI YAPILMASINI İSTİYORUZ
Okurumuz Bülent Şahin, diyor ki:
* Ankara Büyükşehir Belediyesi, Gimat’taki açık oto pazarını geçen sene ‘çeşitli bahanelerle’ kapattı.
* Keçiören Belediyesi de Ovacık’taki açık oto pazarını bu sene ‘işletme ruhsatını iptal ederek’ kapattı.
VE BUGÜN:
Başkent Ankara’da hizmet veren bir açık oto pazarı yok!..
VE BUGÜN:
İnsanlar, sokak aralarında ikinci el araç ticareti yapıyor.
VE BUGÜN:
Kontrolsüzlük nedeniyle, dolandırılma riski bir hayli fazla.
TALEBİMİZ:
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin idaresi ve kontrolünde, başkent Ankara’ya yakışır bir açık oto pazarının yapılmasını istiyoruz.
KÜÇÜK BİR NOT
Okurumuz Bülent Şahin’in iletisine bir-iki haftadır yer verememiştim. Cuma günü Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, ‘ikinci el otomobil satışının yapılabileceği açık oto pazarı yeri’ konusu gündeme geldi. Açık oto pazarının, Otonomi’nin yakınına yapılması planlanıyor.
ÖNERİM VAR
‘PASS’ KARTLARI ANKARA’DA DA UYGULANSIN
Okurumuzun ismi bende saklı.
Mahlası, “Ankarayı çok seven bir Ankaralı.”
Okurumuzun önerisi var. Özeti şöyle:
“Yurt dışındaki örnekleri gibi Ankara’da da, ‘kent içi ulaşım ve müzelerde geçirli olan ... Pass’ adı verilen kartlar uygulamaya geçirilebilir. Sınırsız ulaşım hakkı, müzelere ücretsiz giriş sağlayan kartlar aynı zamanda kültür/sanat aktivitelerine de indirim sağlıyor. Bu kartlar ile Ankara’ya gelen yerli ve yabancı turistlerin, kent içinde daha fazla zaman geçirmeleri teşvik edilmiş olacaktır.”
ÇÖP KONTEYNERLERİNİN ETRAFI PİSLİKTEN GEÇİLMİYOR
Bu fotoğrafı, Abdullah Baran adlı okurumuz göndermiş.
Fotoğraf, 7 Temmuz günü, Çankaya’nın “Sultan Fatih Parkı”nda çekilmiş.
Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen’in “yeni rekorlar yükleniyor...” yazılı dev reklam afişinin yanı başındaki çöp konteynerleriyle ilgili okurumuzun şikâyeti şöyle:
“Burası, Çayyolu’nun en işlek caddelerinden biri. Sultan Fatih Parkı’nın önündeki kaldırıma kadar taşan çöp konteynerlerinin etrafı pislikten geçilmiyor. Çankayamıza hiç yakışmayan bu duruma, Çankaya Belediyesi’nin hassasiyet gösterip, yıkamasını bekliyorum.”
SÖZ YETKİLİDE
AŞTİ-SÖĞÜTÖZÜ HATTI ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI UHDESİNDE
Geçen hata okurumuz Kadir Kaan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a şöyle seslenmişti:
“Çayyolu metrosunu Ankaray’a bağlayacak olan AŞTİ-Söğütözü hattı bir an evvel tamamlanmalı. Yıllardır bekliyoruz.”
*
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi.
DEMİŞLER Kİ: “AŞTİ-Söğütözü bağlantısının açılış tarihi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uhdesindedir. 25.10.2010 tarih ve 2010/1115 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile metro hatları Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ne devredilmiştir.”