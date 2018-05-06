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Ankara Haberleri: Evlere şenlik

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Evlere şenlik

Hürriyet Haber
06.05.2018 - 14:56Son Güncelleme :

Eryaman Türkkent İlkokulu’nun bahçesinde perşembe günü düzenlenen ‘Çocuk Şenliği ve Yıl Sonu Kermesi’, evlere şenlik görüntülere sahne oldu.

Hürriyet Haber

* Okul bahçesinin orta yerinde açıktan satılan tavuk dönerin yanından, koşuşturan çocuklar, hatta atlar geçiyor. * Atlar için özel yer ayrılmamış. Çocuklar, şenliğin yapıldığı bahçede binici kaskı olmadan atlara bindiriliyor. * Şenlik nedeniyle okulun bahçesinde açılan oyuncak standında ise çatapat tabanca satılıyor.

‘BİZİM DE AKLIMIZA GELDİ’

Fotoğrafları çeken Hürriyet Ankara okuru, bu manzarayla ilgili, “Okul yönetimine endişelerimi söylediğimde, ‘Bizim de aklımıza geldi’ demekle yetindiler” diyor.

Bilginin var olduğu her yer okuldur...Bilginin var olduğu her yer okuldur...

Etiketler: Eryaman Türkkent İlkokulu , çocuk şenliği , fatih tekeci

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Evlere şenlik hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 06 Mayıs 2018 tarihinde saat 14 56’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Evlere şenlik haberi güncellenecektir.

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