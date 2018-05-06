Evlere şenlik

* Okul bahçesinin orta yerinde açıktan satılan tavuk dönerin yanından, koşuşturan çocuklar, hatta atlar geçiyor. * Atlar için özel yer ayrılmamış. Çocuklar, şenliğin yapıldığı bahçede binici kaskı olmadan atlara bindiriliyor. * Şenlik nedeniyle okulun bahçesinde açılan oyuncak standında ise çatapat tabanca satılıyor.
‘BİZİM DE AKLIMIZA GELDİ’
Fotoğrafları çeken Hürriyet Ankara okuru, bu manzarayla ilgili, “Okul yönetimine endişelerimi söylediğimde, ‘Bizim de aklımıza geldi’ demekle yetindiler” diyor.
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