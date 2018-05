“Okul sadece dört yanı duvarla çevrili, tepesinde dam olan yer değildir. Okul her yerdir. Sırasında bir orman, sırasında dağ başı. Öğrenimin, bilginin var olduğu her yer okuldur.”

Ormana ya da dağ başına değil...

Eryaman’daki bir okulun bahçesine gidiyoruz.

Tarih, 3 Mayıs 2018 Perşembe.

Eryaman Türkkent İlkokulu’nun bahçesinde ‘Çocuk Şenliği ve Yıl Sonu Kermesi’ var.

Buraya kadar her şey güzel.

Ancak...

(İsmi bende saklı) Bir okurumuzun gönderdiği video ve fotoğraflar, hayli dikkat çekici.

Elbette okullarda şenlikler yapılmalı.

Fakat...

Bu şenliklerin kurallarını şefkat ve anlayış kadar, disiplin ve otorite de belirlemeli.

Hele hele burası, bir ilkokulsa.

Çocuklar bahçeye de çıksa...

Bahçe de şenlik de olsa...

“Okul her yerdir.”

HAYATI TESPİH YAPMIŞIM SALLIYORMUŞUM

Okul bahçesinde stantlar kurulmuş, çocuklar oradan oraya koşuşturuyor. Yükses seste bir müzik. Çalan şarkının sözleri şu:

“Hayatı tespih yapmışım sallıyormuşum.

Adını duydukça ağlıyormuşum.

Deli diyorlarmış benim halime.

Gelmişine geçmişine sayıyormuşum.”





ORTA YERDE TAVUK DÖNER

Hani, okul kantinlerinde sıkı denetim var ya! Belli ki okul bahçesinde yok. Şenlik için getirilen koca tavuk döner, okul bahçesinin tam da orta yerinde. Yanı başında koşuşturan çocuklar hatta at bile var. Vallahi, hem de sahici at.

HANİ BU ÇOCUKLARIN KASKLARI

‘At’ demişken. Çocuklar için okul bahçesine getirilen atlar şenliğe ayrı bir renk katmış. Fakat, atlar için ayrı bir yer ayrılmadığı gibi üstüne üstlük bir de çocuklar, binici kaskı olmadan atlara bindiriliyor.

ÇATAPAT TABANCA

Fazla söze gerek yok. Bir okul şenliğinde açılan oyuncak standında neden çatapat tabancalar satılır ki...

ÖĞRETMENLER HALAYDA

Video ve fotoğrafları gönderen okurumuz ise aynen şu yorumu yapmış: “Şenlik; iyi niyetle, okula para kazandırmak için yapılmış. Ancak, okul bahçesinin orta yerinde açıktan satılan tavuk dönercinin yanından at geçiyor. Atlar da onca öğrencinin içinde, gösteri alanında... Ürküp koşsa, bir çocuğu ezecek. Çocukların ellerinde çatapat denilen tabancalar. Öğretmenler ise halayda.

Okul yönetimine bu endişelerimi söylediğimde, ‘Bizim de aklımıza geldi’ demekle yetindiler. Velhasıl, ufuk ve vizyon dolu bir şenlik.”

MOTOSİKLETLİLER DE YAYAYA SAYGI GÖSTERSİNLER

Ankara Motosikletli Kuryeler Derneği’nin kurucusu ve eski başkanı Yakup Sağlam, geçen hafta bu köşeden şu çağrıyı yapmıştı:

“Ankara’nın bulvar ve caddelerine ‘motosikleti fark edin’ yazılı uyarı levhaları konulmasını istiyoruz.”

Kentteki ‘motosiklet’ konusunda bu defa Ankara Barosu avukatlarından M. Cüneyt Taner bir ileti göndermiş. Motosikletlilerin ‘farkındalık’ taleplerine hak vermiş...

“Ama” diye de eklemiş.

İşte, avukat M. Cüneyt Taner’in iletisi -özetiyle- şöyle:

KALDIRIMLARA ÇIKMASINLAR

“Bazı motosiklet sürücülerinin de kaldırımların yayalara ait olduğu hususunu öğrenmeleri ve kurallara uymaları şart. Ters yollara giren, yaya yollarını işgal eden, yine yayaların geçişi için düzenlenmiş patika yollara çıkan motosikletli sürücü görmek istemiyoruz. Bu toplumda yaşayan herkesin kurallara riayet etmesi ve haklarını nereye kadar kullanacağını bilmesi durumunda birçok sorunun çözümleneceğine inanmaktayım.”

AYDINLIKEVLER SEMT PAZARI TAM BİR REZALET

“Aydınlıkevler Semt Pazarı, aylardır Şehit Cemalettin Caddesi’ne kuruluyor. Kışın ateşinden, çıkan dumanından çektik. Ayrıca tuvaleti yok. İnsanlar tuvalet ihtiyaçlarını bahçelerde gideriyor. Esnaf de, biz simte sakinleri de bu rezaletten bıktık usandık artık.”

İ. KARACAOĞLU

SÖZ YETKİLİDE

ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ DENETLENİYOR

Okurumuz Nazmi Kal’in geçen haftaki “Kızılay Atatürk Bulvarı’ndan geçen 413 numaralı özel halk otobüsleri durağa tam yanaşmıyor, 65 yaş serbest kartı olanla binemeden hareket ediyor” diye şikâyet etmişti.

“65 yaşa mavi çalım” başlığıyla yer verdiğim bu şikâyet konusuyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi bir açıklama göndermiş. Açıklama şöyle:

“Özel halk otobüsleri, saha ekipleri tarafından ve araç takip sisteminden denetlenmekte. Hatalı olan araçlara yasal işlem yapılmaktadır. Ayrıca 65 yaş üstü vatandaşlardan gelen şikâyetler doğrultusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın belirlemiş olduğu cezai işlem uygulanmaktadır.”