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Ankara Haberleri: Evinin önünde köpek ısırdı

ANKARA HABERLERİ

Evinin önünde köpek ısırdı

Sedat CENİKLİ
25.06.2019 - 16:33Son Güncelleme :

Çukurambar’da bir sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 13 yaşındaki çocuğun bacağındaki derin ısırık yarası, estetik müdahaleyle yerine yapıştırıldı. Baba Y.Y., “Boğazına dalsa, bir damarını koparsa hiçbir şansı yoktu” dedi.

Sedat CENİKLİ

Çukurambar Mahallesi’nde, önceki gün öğle saatlerinde annesi ve kardeşiyle sokakta yürüyen 13 yaşındaki A.E.Y., evinin önüne geldiğinde bir sokak köpeği tarafından sağ bacağından ısırıldı. Ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan A.E.Y.’ye, ailenin iddiasına göre müdahalede gecikildi. İddiaya göre, plastik cerrahi müdahale gerektiği belirtilerek İbn-i Sina Hastanesi’ne sevk edilen yaralı çocuk, kuduz aşısı için tekrar Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne gönderildi. Yaralı çocuğa, kuduz ve tetanoz aşısı yapıldıktan sonra ailesinin talebiyle özel bir hastaneye sevk edilerek, plastik cerrahi uygulandı. Derin ısırık yarası, 1.5 saatlik operasyonla dört dikiş ve özel bir teknikle bacağa yapıştırıldı.

‘ÇOCUĞA ZARAR VERMEZ’ DERDİK

İki hastane arasındaki sevk işlemleri yüzünden oğluna, olaydan iki saat sonra kuduz aşısı yapılabildiğini belirten baba Y.Y., “Sadece iki yerde varmış kuduz aşısı. Bu da garip bir durum” dedi. Y.Y., sokak hayvanları konusunda da şunları söyledi: “Biz de insanlık olarak buradaki hayvanları besliyoruz ama bu konuda dikkat etmemiz gerektiğini yeni öğrendik. Köpekler, çocuklara zarar vermez diye düşünürdük ama bu konuda zarar gören ailelerin seslerine de kulak vermek lazım. Hayvan hakları deniyor ama sonuçta oğlumu kaybedebilirdim. Boğazına dalsa ve bir damarını koparsaydı hiçbir şansı yoktu. Belediyeler sokak hayvanları konusunda bir an önce çalışma yapmalı.”

ÇÖZMELERİ LAZIM

Öte yandan mahallede sık sık köpek saldırısı yaşandığını ifaden Çukurambar Mahalle Muhtarı Mehmet İhsan Gülbudak da, önceki yıllarda gündeme gelen hayvan barınağı konusunu hatırlatarak, “Sokakta yaşayan köpekler, Ankara gibi metropollerin en büyük sorunlarından. Her işi gücü, kanalı, asfaltı bırakıp bunu çözmeleri lazım” diye konuştu.

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