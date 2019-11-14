Bakan Turhan Ankara Hürriyet'e açıkladı: Esenboğa metrosunda hedef 2020

Esenboğa metrosunun projesinin hazır olduğunu kaydeden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan projeyle İspanyolların yakından ilgilendiğini belirtti. Hürriyet Ankara bürosuna konuk olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Esenboğa metrosunun son durumu ile ilgili özetle şunları söyledi:

İSPANYOLLAR ÇOK İSTEKLİ

“Bu konuyla ilgili (Esenboğa metrosu) İspanyollar çok istekli. Buranın yapımı için uygun şartlarda kredi temin edebileceklerini belirttiler. Onlardan resmi dönüş bekliyoruz. Çinlilerin prosedürü çok uzun sürüyor, karar destek mekanizmaları çok yavaş işliyor, en tepeden karar geliyor. İspanyollarınkinin çok fazla uzun süreceğini sanmıyorum. Bundan 2-3 hafta önce gelmişlerdi konuştuk. ‘Bize resmi teklifinizi getirin biz bunu Hazine ile paylaşalım’ dedik. Bu işlerin en önemli ayağı malum bütçe. Projemiz hazır.





2020 İÇERİSİNDE YAPACAĞIZ

Bütçeyi ve finansmanı sağladıktan sonra uygun şartlarda bir finansman getirirlerse biz bunun ihalesini 2020 içerisinde yapacağız. Sadece İspanyollara mahkum değiliz. İspanyollardan daha iyi finansman getirebilecek olan ülke ve firmalar da var. Bunları şirketler takip ediyor. Çinli şirketler Çin hükümetinden kredi temin edip getiriyor. İspanyol şirketler İspanya’daki finans kuruluşlarına veya Avrupa’daki finans kuruluşlarına gidiyor, ‘şöyle bir yatırım var, Türkiye Cumhuriyeti hükümetine ne kadar kredi sağlayabilirsin’ diyor. Genelde Avrupa’daki finans kuruluşları, demiryolları ile ilgili yatırımlara daha uygun şartlarda kredi veriyorlar.

ÖNEMLİ KISMI YER ALTINDAN

Metro projesinin önemli bir kısmı yer altından gidiyor. Planlamada Keçiören, Pursaklar, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, havaalanı ve Çubuk’a kadar uzanıyor. Ankara’da yaşayanların bugün havaalanına gitme süresi sabah ve akşam saatlerinde 40 dakikayı geçiyor. Bu süreyi metroyla gidildiğinde daha aşağıya çekmeyi planlıyoruz. Ankaralılara Kızılay’dan havalimanına yarım saatte ulaşma imkanı sağlayacağız. Çünkü insanları özellikle toplu taşıma sistemlerine çekmenin en önemli yolu verdiğiniz hizmetin kalitesi.



