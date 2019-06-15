Eli öpülesi babalar

Mide kanserine yakalanan eşi 2013’te vefat ettikten sonra zihinsel engelli oğlu Okan Özer’le hayatı bire bir paylaşmaya başlayan 66 yaşındaki İbrahim Özer, 6 yıldır evin tüm sorumluluğuyla beraber, eşinin yokluğunu hissettirmemek için 39 yaşındaki oğluna hem annelik hem babalık yapıyor. Oğlu ile bağlarının çok kuvvetli olduğunu dile getiren Özer, “Beraber vakit geçiriyoruz, geziyoruz. İki oğlum var ikisini de seviyorum ama Ozan başka en sevdiğim oğlum o” dedi.

AİLELER SORUMLULUK ALMALI

Otizm Vakfı Başkanı Aydın Çayan da, 25 yaşındaki otizmli oğlu Ege ile kıyafet seçiminden, sakal tıraşına, yemek yemesi ve tedavi sürecinden eğitimine kadar yakından ilgileniyor. Oğlunun özellikle kendisine çok düşkün olduğunu ifade eden Çayan, “Bir babanın çocukla bağının güçlü olabilmesi için ona emek vermesi gerekiyor. Her babanın bunu yapması gerekir. Aileler çocuklarıyla ilgili her türlü sorumluluğu almalı, çocukla bağ ancak bu şekilde güçlenir. Mesafeli bir babalıkla bu mümkün olmaz. Oğlum, Sabah gözünü açtığı andan itibaren ‘Baba’ der” diye konuştu.

CANIMI FEDA EDERİM

Zihinsel engelli 45 yaşındaki Oğuz Durum’un babası Feridun Durum da şunları söyledi, “Ben baba olarak ilgimi, sevgimi eksik etmiyorum. İlgi olmayınca üzülüyorlar. Ben, oğlum için canımı feda ederim, mutlu olması için elimden geleni yapıyorum. Gezmeyi çok seviyor, nereye isterse götürüyorum. Hemen koluma girer gezerken. En çok ‘Canım oğlum seni çok seviyorum’ deyince mutlu oluyor.”