Ak Parti Ankara İl Başkanlığı tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı sonrası Ankara’da yapımı devam eden ve planlanan projelerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Mogan Gölü’nün temizliği ile ilgili de konuştu. Mogan Gölü’nde çevreyi ve doğayı korumak adına millet bahçesi projesini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bakan Kurum, “Aynı zamanda dip çamuru temizliğini yapıyoruz. 3 milyon metreküp dip çamuru temizliği yaptık. Kalan 3 milyon metreküple ilgili çalışmalarımızı da sürdürüyor ve yine bölgemiz için, Gölbaşımız için önemli projeyi hayata geçirmeye gayret gösteriyoruz” dedi.

İLÇELERE DE MİLLET BAHÇESİ

Ankara’da toplam 2 milyon 823 bin metrekare alanda, 10 millet bahçesi yaptıklarını da hatırlatan Kurum, şunları söyledi: “Bu millet bahçelerine baktığınızda gerçekten Ankara için çok önemli olduğunu düşündüğümüz iklim değişikliği ile mücadele noktasında şehirde yeşil alan koridorlarının açıldığını görüyoruz. Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi’yle, yine Gölbaşı’yla, İmrahor’u birbirine bağlayacak millet bahçesiyle, Gölbaşı Mogan Millet Bahçesi ve Cebeci Stadyumumuzun olduğu, Gençlik Spor Bakanı’mızın da bu konuda çok büyük destek verdiği Cebeci Millet Bahçesi’yle, Kazan’da, Çubuk’ta, Sincan’da, Gölbaşı’nda, Kızılcahamam’daki millet bahçeleriyle, artık sadece il merkezinde değil, ilçe merkezlerinde de vatandaşın gidip vakit geçirebileceği mekânlar yapıyoruz.”

SÜREKLİ GÜNDEMDE TUTTUK

Bakan Kurum’un Mogan Gölü’nün temizliğine ilişkin açıklamasını Hürriyet Ankara’ya değerlendiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de “Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz, temizliği dört gözle bekliyoruz” dedi. Belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını ifade eden Başkan Şimşek şöyle konuştu: “Daha önce de söylediğimiz gibi Mogan Gölü sadece Gölbaşı’nın değil, Ankara’nın, hatta Türkiye’nin meselesi. Göreve geldiğimizden beri Mogan Gölü’nün temizliğini sürekli gündemde tuttuk. Görüşmeler yaptık, konuyu sürekli dile getirdik. Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Murat Kurum da konuyla yakından ilgileniyor. Gölbaşı’nda millet bahçesinin de yapılacak olması nedeniyle gölün temizliği büyük öneme sahip. Mogan Gölü’nde ara verilen temizlik çalışmasının bir an önce tekrar başlaması gerekiyor. Bakan Bey’in açıklamasından dolayı memnuniyet duyduk.

BELEDİYE OLARAK DESTEĞE HAZIRIZ

Biz de belediye olarak yapılması gereken ne varsa destek olmaya hazırız. Bakan Bey ‘Ankara’nın yeşil çizgisi Gölbaşı olacak’ demişti. İnşallah en kısa zamanda gerçekleşir, göl temiz bir görüntüye kavuşur. Millet bahçemiz de 2020 yılında başlayacak. Gölün temizlenmesi ve millet bahçesiyle birlikte Gölbaşı Ankara’nın yeşil kenti olacak. Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz, temizliği dört gözle bekliyoruz. Öte yandan bölgenin imar sıkıntıları ile ilgili de Sayın Bakan ile yapmış olduğumuz görüşmelerin neticesini aldık. Örencik İmar Planı da bakanlıktan geçti. Geçen hafta Sayın Bakan tarafından imzalandı. Bunun için de emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

REKREASYON PROJESİNE 1-2 AY İÇİNDE BAŞLAYACAĞIZ

Mogan Gölü’nün etrafındaki rekreasyon alanı düzenlemesine de 1-2 ay içerisinde başlayacaklarını kaydeden Başkan Şimşek, “Birinci etapla ilgili projeyi bakanlığa (Çevre ve Şehircilik Bakanlığı) sunduk. Bakanlık projeyi onayladı, ihale ilanına çıktı. Yürüyüş yolu, bisiklet yolu ve iskeleler için 1-2 aya kadar birinci etap çalışmasını başlatıyoruz. Temizlik çalışması ve bu projeyle birlikte Mogan Gölü daha prestijli hale gelecek” dedi.