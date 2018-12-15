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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Doğu Ekspresi’ne ilgi devam ediyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Aralık 2018 tarihinde saat 15 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Doğu Ekspresi’ne ilgi devam ediyor haberi güncellenecektir.