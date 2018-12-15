Doğu Ekspresi’ne ilgi devam ediyor

Son yıllarda Yunanistan, Gürcistan, Kosova, Yemen, İngiltere, Fransa, Almanya’dan gelen yabancı turistler ile yerli turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende, yoğun talep nedeniyle yer bulmakta zorlanıyor. Ankara’dan yola çıkıp Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergâhını izleyen Doğu Ekspresi, bin 310 kilometreyi 25 saatte tamamladıktan sonra Kars’a varıyor.
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