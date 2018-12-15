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Ankara Haberleri: Doğu Ekspresi’ne ilgi devam ediyor

ANKARA HABERLERİ

Doğu Ekspresi’ne ilgi devam ediyor

AA
15.12.2018 - 15:47Son Güncelleme :

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ'nin en uzun rotalarından Ankara-Kars arasında sefer yapan Doğu Ekspresi, yabancı turistlerden de yoğun ilgi görüyor.

AA

Son yıllarda Yunanistan, Gürcistan, Kosova, Yemen, İngiltere, Fransa, Almanya’dan gelen yabancı turistler ile yerli turistler, biletleri günler öncesinden satışa çıkan trende, yoğun talep nedeniyle yer bulmakta zorlanıyor. Ankara’dan yola çıkıp Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum güzergâhını izleyen Doğu Ekspresi, bin 310 kilometreyi 25 saatte tamamladıktan sonra Kars’a varıyor.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Doğu Ekspresi’ne ilgi devam ediyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 15 Aralık 2018 tarihinde saat 15 47’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Doğu Ekspresi’ne ilgi devam ediyor haberi güncellenecektir.

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