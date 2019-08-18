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Ankara Haberleri: Dışkapı Çocuk Hastanesi Bilkent'e taşınıyor

ANKARA HABERLERİ

Dışkapı Çocuk Hastanesi Bilkent'e taşınıyor

Murat YILMAZ
18.08.2019 - 14:24Son Güncelleme :

Başkent’te ‘Dışkapı Çocuk Hastanesi’ olarak da bilinen Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, artık Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet verecek. 24 Ağustos Cumartesi günü Bilkent’e taşınacak olan hastane, sağlık hizmetlerine yeni yerinde devam edecek.

Murat YILMAZ

Hastanenin taşınacağına ilişkin duyuru, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin internet sitesinde yer aldı. Açıklamada, “Hastanemiz 24 Ağustos 2019 tarihinde Ankara (Bilkent) Şehir Hastanesi’ne taşınacaktır. Tüm kliniklerimiz ile Ankara Şehir Hastanesi’nde hizmet vermeye devam edeceğiz” denildi.

DÖRDÜNCÜ OLDU

Bilkent Şehir Hastanesi’ne şubat ayında Atatürk Eğitim ve Araştırma ile Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, mayıs ayında da Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınmıştı. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Ahmet Aziz Surel, günde yaklaşık 12 bin hastaya hizmet veren Ankara Şehir Hastanesi’ne Dışkapı Çocuk Hastanesi’nin yanı sıra Zekai Tahir Kadın Doğum ve Çocuk eğitim Araştırma Hastanesi ile Ankara Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de taşınacağını açıklamıştı.

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Ankara haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanslarının Ankara ilinden Dışkapı Çocuk Hastanesi Bilkent'e taşınıyor hakkında ilettiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 18 Ağustos 2019 tarihinde saat 14 24’de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça Dışkapı Çocuk Hastanesi Bilkent'e taşınıyor haberi güncellenecektir.

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