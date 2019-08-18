Dışkapı Çocuk Hastanesi Bilkent'e taşınıyor

Hastanenin taşınacağına ilişkin duyuru, Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin internet sitesinde yer aldı. Açıklamada, “Hastanemiz 24 Ağustos 2019 tarihinde Ankara (Bilkent) Şehir Hastanesi’ne taşınacaktır. Tüm kliniklerimiz ile Ankara Şehir Hastanesi’nde hizmet vermeye devam edeceğiz” denildi.



DÖRDÜNCÜ OLDU



Bilkent Şehir Hastanesi’ne şubat ayında Atatürk Eğitim ve Araştırma ile Ankara Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, mayıs ayında da Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi taşınmıştı. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Op. Dr. Ahmet Aziz Surel, günde yaklaşık 12 bin hastaya hizmet veren Ankara Şehir Hastanesi’ne Dışkapı Çocuk Hastanesi’nin yanı sıra Zekai Tahir Kadın Doğum ve Çocuk eğitim Araştırma Hastanesi ile Ankara Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin de taşınacağını açıklamıştı.