Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Ankara'dan direkt yurt dışı uçuşlarda yüzde 85'lere ulaşan doluluk oranı olduğunu belirterek, "Türk Hava Yolları’ndan (THY) Ankara'dan Çin, ABD ve Uzak Doğu'ya direkt uçuş istiyoruz" dedi. Baran, göreve geldikleri günden bu yana Başkent’ten yurt dışına direkt uçuşların artması için çaba harcadıklarını anımsatarak, Ankara’nın savunma sanayisi, medikal ve bilim gibi birçok alanda Türkiye’nin merkezi olduğunu, turizm anlamında da bir hazine niteliği taşıdığını söyledi. Ankara’nın 5,5 milyon nüfusu bulunduğunu, etrafındaki illerde de 5,8 milyon insanın yaşadığını belirten Baran, şunları kaydetti:

“İstanbul’dan günde 500’e yakın yurt dışı uçuşu varken Ankara’dan 7-8 uçuş vardı. Başkent Ankara’nın hak ettiğinin bu olmadığını her yerde anlattık ve THY ile bir aylık çalışmamızdan sonra 4 yeni hattı açtık. Bunlar Frankfurt, Viyana, Berlin ve Paris’ti. Sonrasında geçen yıl Roma, Tiflis ve Londra hatları açıldı. Şimdi Ankara’dan uçuşlar 17 ülke ve 29 destinasyona ulaştı. Bu da yeterli değil. Bizim bu konudaki mücadelemiz devam edecek. Ankara’nın, Avrupa’nın en önemli aktarma merkezlerinden birisi olmasını hedefliyoruz.”

İHRACATI SEVDİREMEMİŞİZ

Girişimcilik ve ihracatın, en önemli gündem maddelerinden olduğuna işaret eden Baran, ATO olarak Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile ortak uygulamalı girişimcilik kursları verdiklerini söyledi. ATO'da 5 binin üzerinde girişimciye eğitim verildiğine dikkat çeken Baran, "2018'de KOSGEB ile birlikte girişimcilik eğitimleri kapsamında 460 kişiye eğitim verdik, bunların yüzde 25'i iş yerini açtı. Hem girişimciliği hem de ihracatı teşvik etmemiz lazım" diye konuştu. ATO'ye üye 1,5 milyon kişiden 10 binin ihracat yaptığını ve bu rakamın çok düşük olduğunu vurgulayan Baran, "Türkiye'nin geleceği dış ticarette, katma değerli ihracatta. Bu anlamda biraz eksikliğimiz var. İnsanlara ihracatı sevdirememişiz ya da ürkmüşler ihracattan. İhracat yapmak isteyenlerin önünde ne gibi engeller var, bu engelleri nasıl kaldırabiliriz, neler yapabiliriz, bu anlamda ATO olarak gayretimiz devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İSTİHDAM SEFERBERLİĞİ

Hükümetin, dara düştüğü her alanda reel sektörün yanında olduğunu ifade eden Baran, istihdam seferberliği kapsamındaki teşviklere de değindi. Baran, “Devletin, nisan ayı sonuna kadarki her ilave istihdamda, vergi ve SGK primi desteklerinin yanında, 3 ay boyunca maaş desteği de verecek olması ve kısa çalışma ödeneği düzenlemesi reel kesimin moralini yükseltti” diye konuştu. İstihdam seferberliğine herkesin katkıda bulunması gerektiğini dile getiren Baran, Oda binasını seferberliğe katkı için giydirdiklerini ve gerekli duyuruları yaptıklarını söyledi.